Торговля
Славянский американец

Американский сервис экспресс-доставки продуктов Food Rocket Виталия Александрова и Джеррина Джеймса привлёк $25 млн Статьи редакции

В апреле 2021 года сервис привлекал $2 млн.

  • Food Rocket привлёк инвестиции от Alimentation Couche-Tard — оператора магазинов Circle K, Couche-Tard и Ingo, пишет TechCrunch. Сервис будет сотрудничать с сетью круглосуточных магазинов и привозить заказы из 14 тысяч точек.
  • Привлечённые средства пойдут на расширение сервиса в Чикаго и Сан-Франциско, а также в других городах, включая Бостон, Филадельфию и Лос-Анджелес. Также инвестиции помогут развить доставку в 26 странах.
  • Также стартап планирует развивать «тёмные кухни»: из них будут доставлять блюда, которые можно быстро приготовить, например, кофе, сэндвичи и пиццу. В планах Food Rocket — доставлять и другие товары, в том числе и смартфоны.
  • Food Rocket запустили в 2021 году основатель агентства CRM-маркетинга Out of Cloud Виталий Александров и бывший исполнительный директор компании Driven Deliveries Джеррин Джеймс, отвечавший за логистику и поставки в Facebook и Amazon. В апреле 2021-го сервис привлёк свои первые инвестиции — $2 млн.
  • Через приложение пользователи смогут выбрать продукты, готовую еду или бытовые товары. Заказ обещают привезти за 10-15 минут. Минимальной суммы заказа нет, доставка бесплатная. В основе Food Rocket лежит технология прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai, который основали Александров и Антон Самутин.
Трибуна
Виталий Александров
Food Rocket — как мы запустили on-demand delivery в Сан-Франциско

Как мы приучаем американцев к доставке за 15 минут и привлекаем в команду профессионалов из Amazon и GoPuff

#новость #foodrocket

508 просмотров
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4 комментария
Маркетолог

Шансов ноль, ну хоть денежки инвесторов освоят. А еще название неудачное, потому что поймут со временем, что денег в 15 мин доставке продуктов нет, нужно доставлять смартфоны еще и тд

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Подобный чувак

Молодцы ребята.

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Щитпостер на зарплате

Русские вперёд 💪🇷🇺

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Щитпостер на зарплате

Секундочку, это же "Самокат"?

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