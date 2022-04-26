Американский сервис экспресс-доставки продуктов Food Rocket Виталия Александрова привлёк $25 млн Статьи редакции
В апреле 2021 года сервис привлекал $2 млн.
- Food Rocket привлёк инвестиции от Alimentation Couche-Tard — оператора магазинов Circle K, Couche-Tard и Ingo, пишет TechCrunch. Сервис будет сотрудничать с сетью круглосуточных магазинов и привозить заказы из 14 тысяч точек.
- Привлечённые средства пойдут на расширение сервиса в Чикаго и Сан-Франциско, а также в других городах, включая Бостон, Филадельфию и Лос-Анджелес. Также инвестиции помогут развить доставку в 26 странах.
- Также стартап планирует развивать «тёмные кухни»: из них будут доставлять блюда, которые можно быстро приготовить, например, кофе, сэндвичи и пиццу. В планах Food Rocket — доставлять и другие товары, в том числе и смартфоны.
- Food Rocket запустили в 2021 году основатель агентства CRM-маркетинга Out of Cloud Виталий Александров и бывший исполнительный директор компании Driven Deliveries Джеррин Джеймс, отвечавший за логистику и поставки в Facebook и Amazon. В апреле 2021-го сервис привлёк свои первые инвестиции — $2 млн. С февраля 2022 года Джеррин не работает в компании.
- Через приложение пользователи смогут выбрать продукты, готовую еду или бытовые товары. Заказ обещают привезти за 10-15 минут. Минимальной суммы заказа нет, доставка бесплатная. В основе Food Rocket лежит технология прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai, который основали Александров и Антон Самутин.
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Шансов ноль, ну хоть денежки инвесторов освоят. А еще название неудачное, потому что поймут со временем, что денег в 15 мин доставке продуктов нет, нужно доставлять смартфоны еще и тд
Они это уже давно поняли, полагаю, ещё до старта проекта :)
Стоп, Самокат в США ведь обанкротили?
Молодцы ребята.
Русские вперёд 💪🇷🇺
Ожидание
Текущая реальность :)
Через приложение пользователи смогут выбрать продукты, готовую еду или бытовые товары. Заказ обещают привезти за 10-15 минут. Минимальной суммы заказа нет, доставка бесплатная.
Вопрос с галер где-то в тайге где нет Гугла и ничего нет : А доход кто формирует?
Секундочку, это же "Самокат"?