Торговля
Рая Хачатрян

Fix Price отчитался за квартал: выручка увеличилась на 21,2% до 62,6 млрд рублей, прибыль не раскрывается Статьи редакции

Елена Титова и Александр Тынкован покинули совет директоров.

  • Компания сообщила, что её розничная выручка увеличилась на 23,4% по сравнению с первым кварталом 2021 года — до 55,4 млрд рублей. Оптовая выручка выросла на 7%, до 7,2 млрд рублей — благодаря франчайзи.

  • Выручка выросла благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж, отметили в Fix Price. За первый квартал 2022 года открылось 179 новых точек, закрылось 33. Сейчас у сети 5 083 магазинов, включая 560 франчайзинговых. В 2022 году компания хочет открыть 750 магазинов.
  • Средний чек по покупкам в первом квартале составил 317 рублей, увеличившись на 12,5% год к году. Прибыль за квартал Fix Price не раскрыла. В 2021 году она получила 21,4 млрд рублей прибыли при выручке в 230,5 млрд рублей.
  • Компания также отложила на срок до 12 месяцев оплату обещанных инвесторам дивидентов за 2021 год — 6,8 рубля на GDR, в сумме 5,8 млрд рублей. Её совет директоров покинули два представителя — Елена Титова и Александр Тынкован.

#новость #fixprice

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15 комментариев
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Глеб Корсунов

Прибыль не получается.

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Max Siomin

Прибыль не раскрывается. Ахахах

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Алексей Оводов

Зря смеетесь, перед ипо они опубликовывали результаты - там ебитда под 20% - это супер результат для такого гиганта в офлайн ретейле

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Vlad Romanchenko

Это уже не акционерные компании. С таким раскрытием информации на бирже им делать нечего.

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Ярослав

Лол, какая у нас там инфляция.Да и чесно говоря fix price как и светофор всегда был расчитан на бедные слои населения.

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Alexey Shabolkin

А мы думали они с Азбукой Вкуса конкурируют:(

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Лев Щенин

Отличная новость !
Сегмент "жёстких дискаунтеров" в России показывает уверенный рост !
Не зря миллиардер Ковалёв с канала "Ассенизатор" купил большой пакет акций ФиксПрайса!
(не путать с "миллиардером Рыбаковым").
Пришла пора вспомнить старый совет "Хочешь быть богатым - продавай бедным" и открыть свою сеть "магазинов для бедных" !
Россия, вперёд !

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Тимур Петров

Хочешь стать миллионером - план простой.
1. Быть миллиардером
2. Купить акции российских компаний
3. Подождать

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Дмитрий Филиппов

Прибыль не раскрывается
 Ой как удобно то, побежал инвестировать.

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Маша Уновцева

так а почему прибыль не раскрывается?

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Дмитрий Филиппов

Очевидно чтобы не пугать инвесторов, правительство же разрешило

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Павел Воронов

*Либо, прибыль сильно упала и дивиденды не платить,
*либо она сильно выросла и дивиденды тоже не платить.

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Федор Русаков

Походу в ближайший год только такие отчеты и будем видеть, теперь фундаментальный анализ превращается в казино

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Кипарис Барбос

Прибыль не раскрывается, так как ее нет

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Кипарис Барбос

Прибыль не раскрывается

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