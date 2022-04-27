Fix Price отчитался за квартал: выручка увеличилась на 21,2% до 62,6 млрд рублей, прибыль не раскрывается Статьи редакции
Елена Титова и Александр Тынкован покинули совет директоров.
Компания сообщила, что её розничная выручка увеличилась на 23,4% по сравнению с первым кварталом 2021 года — до 55,4 млрд рублей. Оптовая выручка выросла на 7%, до 7,2 млрд рублей — благодаря франчайзи.
- Выручка выросла благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж, отметили в Fix Price. За первый квартал 2022 года открылось 179 новых точек, закрылось 33. Сейчас у сети 5 083 магазинов, включая 560 франчайзинговых. В 2022 году компания хочет открыть 750 магазинов.
- Средний чек по покупкам в первом квартале составил 317 рублей, увеличившись на 12,5% год к году. Прибыль за квартал Fix Price не раскрыла. В 2021 году она получила 21,4 млрд рублей прибыли при выручке в 230,5 млрд рублей.
- Компания также отложила на срок до 12 месяцев оплату обещанных инвесторам дивидентов за 2021 год — 6,8 рубля на GDR, в сумме 5,8 млрд рублей. Её совет директоров покинули два представителя — Елена Титова и Александр Тынкован.
Компания объявила об уходе из России в марте.
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Общая чистая прибыль компании за квартал выросла на 21%, до $3,6 млрд.
Прибыль не получается.
Прибыль не раскрывается. Ахахах
Зря смеетесь, перед ипо они опубликовывали результаты - там ебитда под 20% - это супер результат для такого гиганта в офлайн ретейле
Это уже не акционерные компании. С таким раскрытием информации на бирже им делать нечего.
Лол, какая у нас там инфляция.Да и чесно говоря fix price как и светофор всегда был расчитан на бедные слои населения.
А мы думали они с Азбукой Вкуса конкурируют:(
Отличная новость !
Сегмент "жёстких дискаунтеров" в России показывает уверенный рост !
Не зря миллиардер Ковалёв с канала "Ассенизатор" купил большой пакет акций ФиксПрайса!
(не путать с "миллиардером Рыбаковым").
Пришла пора вспомнить старый совет "Хочешь быть богатым - продавай бедным" и открыть свою сеть "магазинов для бедных" !
Россия, вперёд !
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1. Быть миллиардером
2. Купить акции российских компаний
3. Подождать
Прибыль не раскрывается
Ой как удобно то, побежал инвестировать.
так а почему прибыль не раскрывается?
Очевидно чтобы не пугать инвесторов, правительство же разрешило
*Либо, прибыль сильно упала и дивиденды не платить,
*либо она сильно выросла и дивиденды тоже не платить.
Походу в ближайший год только такие отчеты и будем видеть, теперь фундаментальный анализ превращается в казино
Прибыль не раскрывается, так как ее нет
Прибыль не раскрывается