Целевая аудитория — пользователи Farfetch, Matches fashion и Net-a-Porte.

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Бывший гендиректор НМГ Ольга Паскина рассказала «Коммерсанту», что запускает онлайн-магазин Nuself, в котором можно будет купить одежду, аксессуары и косметику, в том числе российских дизайнеров, а также товары для здоровья.

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Магазин станет альтернативой международным платформам Farfetch, Matches fashion, Net-a-Porte, отметила Паскина. По её словам, идея проекта была и до ухода компаний из России. Сначала на платформе будут торговаться более 300 брендов, 40% из которых — российские.

Платформу Паскина запустит вместе с фондом DV Capital, основанным вместе с бывшим гендиректором «НМГ Студии» Алексеем Янчишиным. Они не раскрывают, сколько именно инвестировали в проект. Паскина оценивает рынок онлайн-торговли в релевантном для Nuself сегменте в 1 трлн рублей в 2022 году.

Приложения маркетплейса для iOS и Android появятся «в ближайшее время», а в середине мая запустится веб-версия. По словам Паскиной, на платформе будут также реализованы полноценные лайфстайл-медиа: с блогерами, фото- и видеоконтентом, обзорами, подборками и интервью экспертов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не слишком оптимистично смотрят на перспективы Nuself: по их словам, медиаконтент есть и у других маркетплейсов, например, Ozon и Wildberries. Они же вкладывают деньги в привлечение отечественных брендов.