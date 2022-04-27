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Торговля
Рая Хачатрян

Бывшие топ-менеджеры «Национальной Медиа Группы» объявили о запуске маркетплейса с премиальной одеждой и косметикой Статьи редакции

Целевая аудитория — пользователи Farfetch, Matches fashion и Net-a-Porte.

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Бывший гендиректор НМГ Ольга Паскина рассказала «Коммерсанту», что запускает онлайн-магазин Nuself, в котором можно будет купить одежду, аксессуары и косметику, в том числе российских дизайнеров, а также товары для здоровья.

Магазин станет альтернативой международным платформам Farfetch, Matches fashion, Net-a-Porte, отметила Паскина. По её словам, идея проекта была и до ухода компаний из России. Сначала на платформе будут торговаться более 300 брендов, 40% из которых — российские.

Платформу Паскина запустит вместе с фондом DV Capital, основанным вместе с бывшим гендиректором «НМГ Студии» Алексеем Янчишиным. Они не раскрывают, сколько именно инвестировали в проект. Паскина оценивает рынок онлайн-торговли в релевантном для Nuself сегменте в 1 трлн рублей в 2022 году.

Приложения маркетплейса для iOS и Android появятся «в ближайшее время», а в середине мая запустится веб-версия. По словам Паскиной, на платформе будут также реализованы полноценные лайфстайл-медиа: с блогерами, фото- и видеоконтентом, обзорами, подборками и интервью экспертов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не слишком оптимистично смотрят на перспективы Nuself: по их словам, медиаконтент есть и у других маркетплейсов, например, Ozon и Wildberries. Они же вкладывают деньги в привлечение отечественных брендов.

Паскина руководила НМГ с 2016 года по январь 2021 года. Под её руководством компания увеличила выручку в пять раз за пять лет, а количество активов — почти в десять раз.

#новость

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30 комментариев
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Rabbit Rabbin

Вот уже есть витрина для коллекции Прада

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D. Trump

Извинись.

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Johnny Vorony

Дон-дигидон

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Современный микрофон

А можно мне? На всякий. Извините.

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Rabbit Rabbin

Присоединяюсь к тостующимся

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D. Trump

Да, заранее принимается. Продолжайте гражданин, Рамзан Ахматович доволен.

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Om a

дон

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Dino Virito

О, Галустян в образе Кадырова! Какой забавный.

Идеальный кандидат на роль Президента РФ. Потому что "роли" - это удел актёров.

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Секретный ихтиандр

А внутри анимэшник

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Пришелец

У Прада изящно более менее смотрятся. На Кадырове как копыта кентавра.

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Марина Крылова

Из новости поняла, что пока ничего нет, но скоро будет. А все что будет - невероятно крутое. Так хорошие проекты не рождаются (

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Кипарис Барбос

Читайте между строк. Пока ничего нет, дайте денег

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Makar Homenko

Триллион?

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Пришелец

Все скоро, если вы купите NFT с рисунками маркетплейса

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Andrew Sychev

Всё будет, надо только потерпеть

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Марина Крылова

Владимир Владимирович?

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Михаил

Сколько ещё маркетпоецсов запуститься?

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ROME

МлаотплоаГО

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Александр

А премиальную одежду будут где брать....
Отшивать в Китае или челноки будут покупать на распродажах и перепродавать в России....

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Denis Kiselev

Если немного отвлечься от стеба к суть, то с точки зрения маркетинга - все правильно. Премиальные товары необходимо немного дистанцироваться от масс-маркета. Логика есть, в самой идее, - но это скорее о стратегии. Дальше - дело за реализацией и удачной тактикой.

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Hey You

Тогда нужно отвлечься и от реалий. Потому что в рф 1,5 люксовых бренда и еще 15 премиальных, на такой "базе" маркетплейс делать это прикол какой-то, учитывая что из потенциальных клиентов остались одни чиновники, но у них баеры для таких целей есть, да и киттон пока никуда не уходил

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Denis Kiselev

Проблема момента в том, что традиционные люксовые бренды и традиционные маркетплейсы нынче не работаюсь с/в рф. Поэтому - серый импорт добавит брендов, но их нужно где то продать! Вспомните где толкали серый импорт электроники! На я.маркете ж! И тут можно аналогичную тактику избрать

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Кипарис Барбос

а муж у нее кто?

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Johnny Vorony

Бакальчук)

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Anatoliy Lyashenko

У вас напрочь отсутствует толерантность, формулируя так вопрос 😉

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Лев Щенин

Всё верно!
За каждой "успешной женщиной" в России стоит мужчина!

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Wega

Отличная новость. Денег нет но вы держитесь)

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Igor Mylnikov

Одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты....

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Сергей Леопольдович

Все будет, надо только потереть

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Makar Homenko

"Сначала на платформе будут торговаться более 300 брендов"
А в Китае и Ашотских странах есть столько премиальных брендов одежды и косметики?

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