Бывшие топ-менеджеры «Национальной Медиа Группы» объявили о запуске маркетплейса с премиальной одеждой и косметикой Статьи редакции
Целевая аудитория — пользователи Farfetch, Matches fashion и Net-a-Porte.
Бывший гендиректор НМГ Ольга Паскина рассказала «Коммерсанту», что запускает онлайн-магазин Nuself, в котором можно будет купить одежду, аксессуары и косметику, в том числе российских дизайнеров, а также товары для здоровья.
Магазин станет альтернативой международным платформам Farfetch, Matches fashion, Net-a-Porte, отметила Паскина. По её словам, идея проекта была и до ухода компаний из России. Сначала на платформе будут торговаться более 300 брендов, 40% из которых — российские.
Платформу Паскина запустит вместе с фондом DV Capital, основанным вместе с бывшим гендиректором «НМГ Студии» Алексеем Янчишиным. Они не раскрывают, сколько именно инвестировали в проект. Паскина оценивает рынок онлайн-торговли в релевантном для Nuself сегменте в 1 трлн рублей в 2022 году.
Приложения маркетплейса для iOS и Android появятся «в ближайшее время», а в середине мая запустится веб-версия. По словам Паскиной, на платформе будут также реализованы полноценные лайфстайл-медиа: с блогерами, фото- и видеоконтентом, обзорами, подборками и интервью экспертов.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не слишком оптимистично смотрят на перспективы Nuself: по их словам, медиаконтент есть и у других маркетплейсов, например, Ozon и Wildberries. Они же вкладывают деньги в привлечение отечественных брендов.
Паскина руководила НМГ с 2016 года по январь 2021 года. Под её руководством компания увеличила выручку в пять раз за пять лет, а количество активов — почти в десять раз.
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Вместо обычных исправительных работ.
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
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Вот уже есть витрина для коллекции Прада
Извинись.
Дон-дигидон
А можно мне? На всякий. Извините.
Присоединяюсь к тостующимся
Да, заранее принимается. Продолжайте гражданин, Рамзан Ахматович доволен.
дон
О, Галустян в образе Кадырова! Какой забавный.
Идеальный кандидат на роль Президента РФ. Потому что "роли" - это удел актёров.
А внутри анимэшник
У Прада изящно более менее смотрятся. На Кадырове как копыта кентавра.
Из новости поняла, что пока ничего нет, но скоро будет. А все что будет - невероятно крутое. Так хорошие проекты не рождаются (
Читайте между строк. Пока ничего нет, дайте денег
Триллион?
Все скоро, если вы купите NFT с рисунками маркетплейса
Всё будет, надо только потерпеть
Владимир Владимирович?
Сколько ещё маркетпоецсов запуститься?
МлаотплоаГО
А премиальную одежду будут где брать....
Отшивать в Китае или челноки будут покупать на распродажах и перепродавать в России....
Если немного отвлечься от стеба к суть, то с точки зрения маркетинга - все правильно. Премиальные товары необходимо немного дистанцироваться от масс-маркета. Логика есть, в самой идее, - но это скорее о стратегии. Дальше - дело за реализацией и удачной тактикой.
Тогда нужно отвлечься и от реалий. Потому что в рф 1,5 люксовых бренда и еще 15 премиальных, на такой "базе" маркетплейс делать это прикол какой-то, учитывая что из потенциальных клиентов остались одни чиновники, но у них баеры для таких целей есть, да и киттон пока никуда не уходил
Проблема момента в том, что традиционные люксовые бренды и традиционные маркетплейсы нынче не работаюсь с/в рф. Поэтому - серый импорт добавит брендов, но их нужно где то продать! Вспомните где толкали серый импорт электроники! На я.маркете ж! И тут можно аналогичную тактику избрать
а муж у нее кто?
Бакальчук)
У вас напрочь отсутствует толерантность, формулируя так вопрос 😉
Всё верно!
За каждой "успешной женщиной" в России стоит мужчина!
Отличная новость. Денег нет но вы держитесь)
Одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты....
Все будет, надо только потереть
"Сначала на платформе будут торговаться более 300 брендов"
А в Китае и Ашотских странах есть столько премиальных брендов одежды и косметики?