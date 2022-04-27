Торговля
Актерский пистолет

Дубайский сервис доставки продуктов Yalla Market с основателями из России привлёк инвестиции от Федора Овчинникова Статьи редакции

Овчинников будет консультировать стартап и помогать ему развиваться быстрее, говорят в Yalla Market.

  • Сервис привлёк ангельские инвестиции, сообщил Yalla Market. В сделке принял участие основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников. Сумма инвестиций не раскрывается.
  • Овчинников будет помогать сервису «экспертизой и опытом». По словам сооснователя Yalla Market Леонида Довбенко, сделка позволит Овчинникову приобрести международный опыт, а стартап получит в его лице бизнес-консультанта — это «ускорит темпы развития сервиса».
  • Деньги пойдут на развитие в Дубае. С момента запуска на эти цели сервис уже привлёк $4,5 млн — в декабре 2021-го и феврале 2022-го. Финансовые показатели Yalla Market не раскрывает, но с момента первого раунда выручка и количество заказов выросло в четыре раза. Выручка сервиса в ноябре 2021 года составила $20 тысяч.
  • Yalla Market в августе 2021 года запустили в Дубае Леонид Довбенко и Станислав Селезнёв. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км. Доставка заказа занимает в среднем 15 минут.

#новость #yallamarket

1545 просмотров
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12 комментариев
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Олег Саенов

Федя вывел бабки в Дубай

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Артём Андреев

Из крипты вышел)

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Кипарис Барбос

Федор ограничен в своем понимании бизнеса, какие такие консультации он там планирует давать?

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Евгений Лазарев

Что за чушь ты пишешь?
Во-первых, кто не ограничен в своём понимании чего либо? Существует какой то гений который никогда не ошибается?
Во-вторых, бизнес доставки еды и доставки продуктов оооочень похож

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Герман Воронов

Я как-то в комментариях у Федора его родной город назвал Сыктыкваром... он видимо обиделся и не ответил. А мог бы тоже инвестиции привлечь (

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Виктор Александрович

Ахах

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Алексей Пронин

Если выручка 20к$ при инвестициях уже 4,5м$, то сколько чистая прибыль : -100к$? Ну пока результаты так себе , понятно что косты в Дубае высокие, и все же..

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Штуки из труб

Парни! Готов еще кого-нибудь проконсультировать в Дубае, как правильно развивать бизнес. Заодно приобрету международный опыт. Обращайтесь.

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Philip Poteryahin

Штуки из труб в Дубае?

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Raimond Vladimirov

Помню читал здесь на vc статью от ребят. Рад, что у них всё получилось. Поздравляю!

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S.Capusta

Донер 42 надо в Дубае продвигать.
* полезное с приятным совместить

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Пришелец

Выручка 80000$ в месяц. Да любая Додопицца в приличном городе делает больше. И куда 4,5 миллиона пошли? Походу реально схема по выводу/обналу просто.

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