За некачественный кухонный гарнитур суд взыскал 850 000 рублей. Ученик против Учителя

В нашу организацию обратилась молодая пара. Они недавно купили квартиру в новостройке и установили в ней кухонный гарнитур на заказ. Менее чем через год эксплуатации гарнитура в нем начали проявляться недостатки, а сама кухня была выполнена не в полном соответствии с проектом.