Дубайский сервис доставки продуктов Yalla Market с основателями из России привлёк инвестиции от Федора Овчинникова Статьи редакции
Овчинников будет консультировать стартап и помогать ему развиваться быстрее, говорят в Yalla Market.
- Сервис привлёк ангельские инвестиции, сообщил Yalla Market. В сделке принял участие основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников. Сумма инвестиций не раскрывается.
- Овчинников будет помогать сервису «экспертизой и опытом». По словам сооснователя Yalla Market Леонида Довбенко, сделка позволит Овчинникову приобрести международный опыт, а стартап получит в его лице бизнес-консультанта — это «ускорит темпы развития сервиса».
- Деньги пойдут на развитие в Дубае. С момента запуска на эти цели сервис уже привлёк $4,5 млн — в декабре 2021-го и феврале 2022-го. Финансовые показатели Yalla Market не раскрывает, но с момента первого раунда выручка и количество заказов выросло в четыре раза. Выручка сервиса в ноябре 2021 года составила $20 тысяч.
- Yalla Market в августе 2021 года запустили в Дубае Леонид Довбенко и Станислав Селезнёв. Сервис бесплатно доставляет продукты и товары повседневного спроса из собственных дарксторов в радиусе 3 км. Доставка заказа занимает в среднем 15 минут.
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В нашу организацию обратилась молодая пара. Они недавно купили квартиру в новостройке и установили в ней кухонный гарнитур на заказ. Менее чем через год эксплуатации гарнитура в нем начали проявляться недостатки, а сама кухня была выполнена не в полном соответствии с проектом.
Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.
Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
В марте они уже предупреждали о рисках для отрасли и просили выделить субсидии.
Федя вывел бабки в Дубай
Из крипты вышел)
Федор ограничен в своем понимании бизнеса, какие такие консультации он там планирует давать?
Что за чушь ты пишешь?
Во-первых, кто не ограничен в своём понимании чего либо? Существует какой то гений который никогда не ошибается?
Во-вторых, бизнес доставки еды и доставки продуктов оооочень похож
Я как-то в комментариях у Федора его родной город назвал Сыктыкваром... он видимо обиделся и не ответил. А мог бы тоже инвестиции привлечь (
Ахах
Если выручка 20к$ при инвестициях уже 4,5м$, то сколько чистая прибыль : -100к$? Ну пока результаты так себе , понятно что косты в Дубае высокие, и все же..
Парни! Готов еще кого-нибудь проконсультировать в Дубае, как правильно развивать бизнес. Заодно приобрету международный опыт. Обращайтесь.
Штуки из труб в Дубае?
Помню читал здесь на vc статью от ребят. Рад, что у них всё получилось. Поздравляю!
Донер 42 надо в Дубае продвигать.
* полезное с приятным совместить
Выручка 80000$ в месяц. Да любая Додопицца в приличном городе делает больше. И куда 4,5 миллиона пошли? Походу реально схема по выводу/обналу просто.