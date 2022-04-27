Владелец Lamoda приостановил инвестиции в развитие интернет-магазина Статьи редакции
Компания сменит фокус с роста Lamoda на финансовую окупаемость.
- Об этом говорится в финансовом отчёте Global Fashion Group (GFG) за первый квартал 2022 года. Компания владеет интернет-магазином одежды и обуви Lamoda.
- GFG объявила, что остановила все инвестиции в Lamoda, которая представлена в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Компания отметила, что продолжит поддерживать бизнес компании и задействованных в нём 9 тысяч сотрудников.
- Под сокращение попали импорт и маркетинговые активности, также приостановлено строительство второго склада Lamoda в России. GFG сместит фокус с роста интернет-магазина на его финансовую окупаемость.
- Кроме того, согласно отчёту, в апреле GFG погасила финансовую задолженность в размере около €20 млн, освободив Lamoda от долгов.
Его задержали 25 апреля на фоне забастовок курьеров Delivery Club.
В марте они уже предупреждали о рисках для отрасли и просили выделить субсидии.
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Приветствую всех читателей и авторов vc.ru! Меня зовут Мария Горбунова, мне 37 лет. По образованию я бухгалтер, а в жизни — любящая жена, мама троих детей. И, в настоящее время, — владелец мастерской дизайнерских гробов Artcof. Да-да, вот такое вот необычное производство!
Компания также начала продавать оригинальные комплектующие.
Не хотелось бы терять этот маркет, по мне он самый удобный .
Сейчас все так будут делать, сейчас главное выжить, а не рости
А вот это печаль. Реально очень приятный магазин, хоть и не самый дешёвый.
Если даже такой крупняк перешёл в режим выживания, то в общем всё ясно.
Имхо у них проблемы не из-за войны а из-за массового перехода на удалёнку в ковидные времена. Все сидят в тряпках трёхлетней давности.
Хрен там, шмот всегда покупается.
Проблемы с предложением, а не со спросом.
Ассортимента нет.
Те же нормальные chukka ботинки хрен где найдёшь сейчас.
Вб уже давно обошел ламоду с конскими ценами
На вб контрафакт вперемешку с алиэкспрессом, а ламодой все таки Немцы рулят.
Ну это уже ни в какие ворота 😡😡😡
Только не Ламода, хороший магазин
Это что теперь, Пене придётся выбирать другой магазин?
Проходим курс лечения - каждый день принимаем таблетки плохой новости.
Может хватит?