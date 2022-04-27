Торговля
Актерский пистолет

Владелец Lamoda приостановил инвестиции в развитие интернет-магазина Статьи редакции

Компания сменит фокус с роста Lamoda на финансовую окупаемость.

  • Об этом говорится в финансовом отчёте Global Fashion Group (GFG) за первый квартал 2022 года. Компания владеет интернет-магазином одежды и обуви Lamoda.
  • GFG объявила, что остановила все инвестиции в Lamoda, которая представлена в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Компания отметила, что продолжит поддерживать бизнес компании и задействованных в нём 9 тысяч сотрудников.
  • Под сокращение попали импорт и маркетинговые активности, также приостановлено строительство второго склада Lamoda в России. GFG сместит фокус с роста интернет-магазина на его финансовую окупаемость.
  • Кроме того, согласно отчёту, в апреле GFG погасила финансовую задолженность в размере около €20 млн, освободив Lamoda от долгов.

#новость #lamoda

1295 просмотров
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12 комментариев
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Viktoriya

Не хотелось бы терять этот маркет, по мне он самый удобный .

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Денис Демидов

Сейчас все так будут делать, сейчас главное выжить, а не рости

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Современный микрофон

А вот это печаль. Реально очень приятный магазин, хоть и не самый дешёвый.

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Невидимый магнит

Если даже такой крупняк перешёл в режим выживания, то в общем всё ясно.

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nochnoy.ru

Имхо у них проблемы не из-за войны а из-за массового перехода на удалёнку в ковидные времена. Все сидят в тряпках трёхлетней давности.

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Невидимый магнит

Хрен там, шмот всегда покупается.

Проблемы с предложением, а не со спросом.

Ассортимента нет.

Те же нормальные chukka ботинки хрен где найдёшь сейчас.

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Андрей

Вб уже давно обошел ламоду с конскими ценами

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Kir Lazare

На вб контрафакт вперемешку с алиэкспрессом, а ламодой все таки Немцы рулят.

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Волоцкой Дмитрий

Ну это уже ни в какие ворота 😡😡😡

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Василий Жевнеров

Только не Ламода, хороший магазин

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MadRat96

Это что теперь, Пене придётся выбирать другой магазин?

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Илья Попов

Проходим курс лечения - каждый день принимаем таблетки плохой новости.
Может хватит?

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