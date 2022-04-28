DNS впервые с 2017 года попал в тройку крупнейших в России онлайн-ритейлеров Статьи редакции
В 2020 году на третьем месте был «Ситилинк».
- Сеть DNS по итогам 2021 года увеличила продажи в интернете на 41%, до 185 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг Data Insight. Компания обогнала «Ситилинк» по этому показатели и стала третьей среди крупнейших онлайн-ритейлеров в 2021 году.
- На первом месте Wildberries — 805,7 млрд рублей, продажи выросли почти в два раза. На втором Ozon — 446,7 млрд рублей, в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.
- Продажи «Ситилинка» в 2021 году выросли на 24% — до 163,4 млрд рублей. Сеть в итоге заняла четвёртое место в рейтинге. Совокупные продажи 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России составили 3,4 трлн рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2020-м. Общее число заказов выросло в 2,2 раза, до 1,59 млрд.
- В 2021 году интернет-сегмент рос за счёт небольших городов, где нет конкурентов и широко представлена сеть DNS, объяснил «Ведомостям» партнёр Data Insight Борис Овчинников. Также в 2021-м DNS увеличила свою сеть на 20% — до 2789 точек более чем в 1000 городов России, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Даже сейчас. Об этом и о том, как бизнесу формировать запас прочности в стране, где кризис чуть ли не каждые два года, поговорили с vc.ru основатель компании Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник.
Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.
В первой части, я весьма подробно описала схемы мошенничества Султан Мебель. Если кратко, то: затягивание сроков, дезинформация, шантаж (да-да) не делать ничего пока не будут удалены негативные отзывы, нежелание возвращать ключи от квартиры и абсолютная уверенность в своей безнаказанности.
Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.
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яндексу в общем то можно закрывать маркет, и возвращать е-каталог. кроме убытков и унылого сервиса он ничего не генерирует. управленцы там только умеют языком чесать о политике, а в бизнес процессах что то не очень. по ходу весь топменеджмент уже тупо ждет когда придут парни из ВТБ/Газпром банка и зальют их ликвидностью.
Е-каталог это не Яндекс, это укра нская компания. У Яндекса был кхм, "Маркет", который потом превратился в "Цены".
Запомним таким это чудесное время...
Вообще не жалко этих крыс сливавших карты перекупам и майнерам.
Просто бизнес, ничего личного.
Делой компуктер
сливавших карты перекупам и майнерам.
А что им делать, ждать пока геймеры накопят деньги или получат одобрение кредита?
Не смущает, то, что условную 3050 собирались покупать геймеры? Только упс, они ушли перекупам.
Кто в карусели выиграл - тот и купил. Не смущает, что товар в дефиците был? Сколько их там на всю страну было этих карт.
Эпичнее было с rx6600xt, который всего пара сотен штук была =)
Как только "спецоперация началась" сразу весь дефицитный товар появился в наличии, например приставки и видеокарты. Не пойму откуда они взялись, если поставки продукции остановились? Получается что дефицит был реально искусственным, без перекупов. Просто в продажу пускали штучное количества. Либо отдавали перекупам, а после ралли на внешнем рынке, перекупы быстро сдулись, но не совсем понимаю почему. Теперь же техника реально стала дефицитной.
Цены в ДНС конь. Обычно всегда можно найти дешевле.
довольно придирчиво в прошлом году выбирал монитор, лучшие цены были как раз в DNS, не то чтобы я сильно впечатлен конторой, но это факт
смотря где и когда. зачастую цены в рынке, а иногда и ниже ямы и эльдовидео. зато там гарантия какая никакая, в отличии от диких ягод.
Хде сбермегазалупомаркет?
R.I.P.?
тот неловкий момент, когда только Petrovich не кроет яндекс-маркет как бог черепаху
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Их всего 3 осталось
Оранжевые подвинули оранжевых
Эх, с теплотой вспоминаю карусели DNS с видеокартами 3050 по РРЦ, в начале года :))
Я узнал для себя новый магазин Петрович, однако, не нашел чем он лучше ВсехИнструментов.
ну петрович прежде всего наш ответ Леруа/оби как понимаю. Т.е. это большие оффлайновые склады/магазины.
Вам везёт
зато в днс можно возвратить товар без проблем в отличие от всех остальных контор в этом рейтинге, особенно в валдберризе вообще нельзя
На Wildberries в 3 раза больше заказов чем на Ozon, что там все покупают? Еще и в среднем аж на целую тысячу руб
На Wildberries цены обычно чуть ниже чем на озоне. канцелярию там беру, еще всякую мелочевку. Девушки неверное одежду. Зачем то дорогостоящим лучше в другие магазины.
Приятно видеть, что Маркет, который Яндекс слил чуть менее, чем полностью, на позорном шестом месте.
DNS еще и в Казахстан дерзко зашли. Торгуют херово, но магазинов понаоткрывали прилично.