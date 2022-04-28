Торговля
Маша Цепелева

DNS впервые с 2017 года попал в тройку крупнейших в России онлайн-ритейлеров Статьи редакции

В 2020 году на третьем месте был «Ситилинк».

  • Сеть DNS по итогам 2021 года увеличила продажи в интернете на 41%, до 185 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на рейтинг Data Insight. Компания обогнала «Ситилинк» по этому показатели и стала третьей среди крупнейших онлайн-ритейлеров в 2021 году.
  • На первом месте Wildberries — 805,7 млрд рублей, продажи выросли почти в два раза. На втором Ozon — 446,7 млрд рублей, в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.
  • Продажи «Ситилинка» в 2021 году выросли на 24% — до 163,4 млрд рублей. Сеть в итоге заняла четвёртое место в рейтинге. Совокупные продажи 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России составили 3,4 трлн рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2020-м. Общее число заказов выросло в 2,2 раза, до 1,59 млрд.
  • В 2021 году интернет-сегмент рос за счёт небольших городов, где нет конкурентов и широко представлена сеть DNS, объяснил «Ведомостям» партнёр Data Insight Борис Овчинников. Также в 2021-м DNS увеличила свою сеть на 20% — до 2789 точек более чем в 1000 городов России, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Фото «Ведомостей»

#новость #dns

1823 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Написать комментарий...

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Yakovlev

яндексу в общем то можно закрывать маркет, и возвращать е-каталог. кроме убытков и унылого сервиса он ничего не генерирует. управленцы там только умеют языком чесать о политике, а в бизнес процессах что то не очень. по ходу весь топменеджмент уже тупо ждет когда придут парни из ВТБ/Газпром банка и зальют их ликвидностью.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Е-каталог это не Яндекс, это укра нская компания. У Яндекса был кхм, "Маркет", который потом превратился в "Цены".

Ответить
Развернуть ветку
Белл Звонович

Запомним таким это чудесное время...

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Вообще не жалко этих крыс сливавших карты перекупам и майнерам.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Просто бизнес, ничего личного.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Делой компуктер

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гришин

сливавших карты перекупам и майнерам.
 А что им делать, ждать пока геймеры накопят деньги или получат одобрение кредита?

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Не смущает, то, что условную 3050 собирались покупать геймеры? Только упс, они ушли перекупам.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гришин

Кто в карусели выиграл - тот и купил. Не смущает, что товар в дефиците был? Сколько их там на всю страну было этих карт.

Эпичнее было с rx6600xt, который всего пара сотен штук была =)

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

Как только "спецоперация началась" сразу весь дефицитный товар появился в наличии, например приставки и видеокарты. Не пойму откуда они взялись, если поставки продукции остановились? Получается что дефицит был реально искусственным, без перекупов. Просто в продажу пускали штучное количества. Либо отдавали перекупам, а после ралли на внешнем рынке, перекупы быстро сдулись, но не совсем понимаю почему. Теперь же техника реально стала дефицитной.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Палённый

Цены в ДНС конь. Обычно всегда можно найти дешевле.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

довольно придирчиво в прошлом году выбирал монитор, лучшие цены были как раз в DNS, не то чтобы я сильно впечатлен конторой, но это факт

Ответить
Развернуть ветку
Yakovlev

смотря где и когда. зачастую цены в рынке, а иногда и ниже ямы и эльдовидео. зато там гарантия какая никакая, в отличии от диких ягод.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya ZLodei

Хде сбермегазалупомаркет?
R.I.P.?

Ответить
Развернуть ветку
fffggg gggfff

тот неловкий момент, когда только Petrovich не кроет яндекс-маркет как бог черепаху

Ответить
Развернуть ветку
Новорег здорового человека

-

Ответить
Развернуть ветку
Ближний Женя

Их всего 3 осталось

Ответить
Развернуть ветку
p0st

Оранжевые подвинули оранжевых

Ответить
Развернуть ветку
Ilya ZLodei
Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kapustin

Эх, с теплотой вспоминаю карусели DNS с видеокартами 3050 по РРЦ, в начале года :))

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин

Я узнал для себя новый магазин Петрович, однако, не нашел чем он лучше ВсехИнструментов.

Ответить
Развернуть ветку
Yakovlev

ну петрович прежде всего наш ответ Леруа/оби как понимаю. Т.е. это большие оффлайновые склады/магазины.

Ответить
Развернуть ветку
Ближний Женя

Вам везёт

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гейзер

зато в днс можно возвратить товар без проблем в отличие от всех остальных контор в этом рейтинге, особенно в валдберризе вообще нельзя

Ответить
Развернуть ветку
Finogeev Yuriy

На Wildberries в 3 раза больше заказов чем на Ozon, что там все покупают? Еще и в среднем аж на целую тысячу руб

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

На Wildberries цены обычно чуть ниже чем на озоне. канцелярию там беру, еще всякую мелочевку. Девушки неверное одежду. Зачем то дорогостоящим лучше в другие магазины.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Milyaev

Приятно видеть, что Маркет, который Яндекс слил чуть менее, чем полностью, на позорном шестом месте.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

DNS еще и в Казахстан дерзко зашли. Торгуют херово, но магазинов понаоткрывали прилично.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Точка
«Панк-банк»: как продажа диджитал-открыток помогла собрать 1,2 млн рублей на благотворительность

Руководитель имиджевых проектов в Точке Софья Масленникова — об особенностях запуска благотворительной акции и о том, каких ошибок можно было избежать.

Сервисы
Полина Лааксо
«Страха нет — есть желание бежать быстрее»: почему российский автоматизатор маркетинга Mindbox не боится идти на Запад Статьи редакции

Даже сейчас. Об этом и о том, как бизнесу формировать запас прочности в стране, где кризис чуть ли не каждые два года, поговорили с vc.ru основатель компании Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник.

Основатель Mindbox Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник. Источник: Inc
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
«Тинькофф» запустил сервис «Кубышка» — он даёт деньги владельцам дебетовых карт без оформления кредитки Статьи редакции

Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.

Сервисы
СБИС
Бумага vs ЭДО: что удобнее и дешевле

Считаем выгоду на примерах и рассказываем, почему сейчас самое время переходить на электронный документооборот.

Bookmate
Как сделать мир чуть лучше: 6 книг с примерами из жизни

Что читать о здравоохранении, экономике, домашнем насилии, защите животных и проблемах российской глубинки.

Приёмная
Olga Kostyanaya
Как нас ещё обманывают мебельщики. Часть втора

В первой части, я весьма подробно описала схемы мошенничества Султан Мебель. Если кратко, то: затягивание сроков, дезинформация, шантаж (да-да) не делать ничего пока не будут удалены негативные отзывы, нежелание возвращать ключи от квартиры и абсолютная уверенность в своей безнаказанности.

IPQuorum
Перспективы российского ПО
Фото Онлайн Патент
Innopolis University
В Иннополисе поддержат 50 лучших студенческих идей по медицине, строительству, дизайну, энергетике и экологии
Маркетинг
Александр Комаров
Как бороться с нехваткой лидов в кризис: 5 советов
Финансы
Pavel Komarovskiy
Как я сломал систему и смог заработать 220% годовых на безрисковой стратегии спортивных ставок

Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.

ЦФТ
KoronaPay открыла офис в Казахстане и набирает разработчиков

Рассказываем о задачах, возможностях и приглашаем в команду.

Личный опыт
Андрей Енькин
33 000 км самого внутреннего туризма: как и зачем я съездил на машине через всю страну в Магадан

Что особенного в автотрипе в Магадан кроме того что это долго, дорого и может быть стремно? Это сложно объяснить словами, потому что нужно пережить.

Трасса "Колыма" в Якутии
Больше статей
null