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Торговля
Крестьянский лолипоп

На AliExpress не работает оплата зарубежных покупок картами из России — пользователи жалуются на проблемы с начала марта Статьи редакции

В маркетплейсе говорят про технические сложности, которые исправят в ближайшее время.

899 просмотров

На AliExpress перестала работать оплата покупок зарубежных товаров по картам российских банков, пишет РБК.

«Русский маркетинг»

В официальном канале AliExpress пресс-служба пояснила, что не отключала оплату российскими картами — только испытывает технические сложности с обработкой платежей.

Проблемы возникают при оплате зарубежных покупок. Проблема с обработкой платежей временная, говорят в компании, в ближайшее время её должны решить, а пользователи смогут платить за товары любыми способами.

Оплата локальных товаров работает стабильно. Зарубежные товары можно приобрести с помощью Qiwi-кошелька или счёта мобильного телефона.

Чтобы купить товары через Qiwi, нужно выбрать её как способ оплаты. Затем Qiwi выставит счёт в долларах, который можно оплатить рублями с российской карты. Платёжная система сама конвертирует средства. Комиссия составит 0,95% от суммы покупки.

При этом пользователи жалуются на проблемы с оплатой как минимум с начала марта — в основном при оплате зарубежных покупок и оплате картами «санкционных» банков.

  • С 10 марта работу в России приостановили Visa и Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками, не работают за границей, в том числе для оплаты покупок, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» — «Национальная система платёжных карт».
  • Также многие из российских банков находятся под санкциями. Например, под «полными блокирующими санкциями» США с конца февраля находятся ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк», а с начала апреля — «Сбер» и «Альфа-банк». Активы банков в американской юрисдикции заморожены, им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.

#новость #aliexpress

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37 комментариев
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Pavel Dmitrovich

А что случилось?

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Данный торшер

Павел новости комментирует, но не читает.
В маркетплейсе говорят про технические сложности, которые исправят в ближайшее время.

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умный человек

https://memepedia.ru/a-chto-sluchilos/?ysclid=l2irtvgond

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Покойный историк

Роман не знает базы

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Данный торшер

Роман знает получше вашего. Роману просто надоел этот дебильный мем.

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Покойный историк

Пришло время вате прозреть и понять, что у Китая есть только свои интересы

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Хлебная Крошка

Я например несколько раз совершал покупки на Али за последний месяц и не испытал проблем, ни с доставкой (максимум 11 дней), ни с оплатой.

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Александр Кабешов

Ебать как ты заебал со своими высерами.

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Джавахарлал Неру

Ну вот и все.
Пал последний оплот свободной торговли из главной дружественной(?) нам страны...

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Christian

Киви работает

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Ilya Miller

Да и Мир работает Тиньковский. Позавчера оплачивал.

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ATM-Tech

Вчера таким Макаром посылок 10 оплатил. У меня нет киви кошелька, там создаются единичные транзакции через киви по номеру телефона. В общем, норм

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Покойный историк

Когда будет только нал все будут кричать: "Нал Работает! "

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Лайф Хакер

Всё работает. Лишь бы суету навести

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Лайф Хакер

Да и али уже не тот… одни перекупщики сидят из рашки

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Андрей

Да работает все, Тинек, Урал Сиб и другие не подсанкционные банки без проблем + киви, + с номера телефона

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ObuvKros

Тиньков если что работает, альфа банк не работает

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Эдгар Матевосян

Альфа и сбер балейла. Тинькофф вчера было норм.

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Фиксатор Дверной

Почему у меня работает оплата с Мастеркард? Оплатил час назад

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Makar Homenko

"в основном при оплате зарубежных покупок и оплате картами «санкционных» банков" А зачем пользоваться картами этих банков?

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Nick Name

Вчера получил посылку. Оплата, как обычно с карты

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Нина И.

пишут же, что временный сбой. сейчас все пофиксят и опять заработает

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evilnw

Присоединят Россию к Китаю? :)

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Анастасия Фандеева

киви в помощь, все работает

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Алексей

Только надо сразу в киви завести долларовый счёт и менять внутри киви рубли доллары, а то на алике конвертация со странным курсом

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Данный торшер

*Баян про нефритовый стержень в псине*

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Сергей

Мало того, что покупки не проходят, так еще и с возвратами проблемы (

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Betty Boop
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Noblesse. tv

Партия оставить миску риса? или опять гречу жрать?:)

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polikorade

Платите МИРом, все работает.

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Константин Давыдов

К сожалению, мы уже заплатили миром.

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Makar Homenko

А-а-а-а-а-а-а как жить? А-а-а-а-а-а-а-а где весёлые носки со смешными картинками брать...

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Андрей

Тинькофф мир работает, вчера вечером покупал. Не работают только санкционые банки, новость старая

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Андрей

Тупой кликабельный заголовок

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Artur Scheglov

Уже 2 месяца жду возврат денег! Писец полный

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Noblesse. tv

возврата на карту РФ, не будет - запросите возврат SWIFT переводом.

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S E

Утром оплатил картой тинькофф, мастеркард

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