На AliExpress не работает оплата зарубежных покупок картами из России — пользователи жалуются на проблемы с начала марта Статьи редакции
В маркетплейсе говорят про технические сложности, которые исправят в ближайшее время.
На AliExpress перестала работать оплата покупок зарубежных товаров по картам российских банков, пишет РБК.
В официальном канале AliExpress пресс-служба пояснила, что не отключала оплату российскими картами — только испытывает технические сложности с обработкой платежей.
Проблемы возникают при оплате зарубежных покупок. Проблема с обработкой платежей временная, говорят в компании, в ближайшее время её должны решить, а пользователи смогут платить за товары любыми способами.
Оплата локальных товаров работает стабильно. Зарубежные товары можно приобрести с помощью Qiwi-кошелька или счёта мобильного телефона.
Чтобы купить товары через Qiwi, нужно выбрать её как способ оплаты. Затем Qiwi выставит счёт в долларах, который можно оплатить рублями с российской карты. Платёжная система сама конвертирует средства. Комиссия составит 0,95% от суммы покупки.
При этом пользователи жалуются на проблемы с оплатой как минимум с начала марта — в основном при оплате зарубежных покупок и оплате картами «санкционных» банков.
- С 10 марта работу в России приостановили Visa и Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками, не работают за границей, в том числе для оплаты покупок, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» — «Национальная система платёжных карт».
- Также многие из российских банков находятся под санкциями. Например, под «полными блокирующими санкциями» США с конца февраля находятся ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк», а с начала апреля — «Сбер» и «Альфа-банк». Активы банков в американской юрисдикции заморожены, им запрещены любые транзакции с американскими контрагентами.
В первой части, я весьма подробно описала схемы мошенничества Султан Мебель. Если кратко, то: затягивание сроков, дезинформация, шантаж (да-да) не делать ничего пока не будут удалены негативные отзывы, нежелание возвращать ключи от квартиры и абсолютная уверенность в своей безнаказанности.
Период без процентов — до 14 дней, максимальный лимит — 90 тысяч рублей.
Даже сейчас. Об этом и о том, как бизнесу формировать запас прочности в стране, где кризис чуть ли не каждые два года, поговорили с vc.ru основатель компании Иван Боровиков и гендиректор Александр Горник.
Вообще-то я пассивный инвестор во все вот эти ваши индексные фонды акций. Но, признаюсь, есть у меня грешок со ставками на UFC. Так что, когда я увидел гарантированную возможность на этом заработать (а не потерять, как получается обычно) – я не смог удержаться.
А что случилось?
Павел новости комментирует, но не читает.
В маркетплейсе говорят про технические сложности, которые исправят в ближайшее время.
https://memepedia.ru/a-chto-sluchilos/?ysclid=l2irtvgond
Роман не знает базы
Роман знает получше вашего. Роману просто надоел этот дебильный мем.
Пришло время вате прозреть и понять, что у Китая есть только свои интересы
Я например несколько раз совершал покупки на Али за последний месяц и не испытал проблем, ни с доставкой (максимум 11 дней), ни с оплатой.
Ебать как ты заебал со своими высерами.
Ну вот и все.
Пал последний оплот свободной торговли из главной дружественной(?) нам страны...
Киви работает
Да и Мир работает Тиньковский. Позавчера оплачивал.
Вчера таким Макаром посылок 10 оплатил. У меня нет киви кошелька, там создаются единичные транзакции через киви по номеру телефона. В общем, норм
Когда будет только нал все будут кричать: "Нал Работает! "
Всё работает. Лишь бы суету навести
Да и али уже не тот… одни перекупщики сидят из рашки
Да работает все, Тинек, Урал Сиб и другие не подсанкционные банки без проблем + киви, + с номера телефона
Тиньков если что работает, альфа банк не работает
Альфа и сбер балейла. Тинькофф вчера было норм.
Почему у меня работает оплата с Мастеркард? Оплатил час назад
"в основном при оплате зарубежных покупок и оплате картами «санкционных» банков" А зачем пользоваться картами этих банков?
Вчера получил посылку. Оплата, как обычно с карты
пишут же, что временный сбой. сейчас все пофиксят и опять заработает
Присоединят Россию к Китаю? :)
киви в помощь, все работает
Только надо сразу в киви завести долларовый счёт и менять внутри киви рубли доллары, а то на алике конвертация со странным курсом
*Баян про нефритовый стержень в псине*
Мало того, что покупки не проходят, так еще и с возвратами проблемы (
Партия оставить миску риса? или опять гречу жрать?:)
Платите МИРом, все работает.
К сожалению, мы уже заплатили миром.
А-а-а-а-а-а-а как жить? А-а-а-а-а-а-а-а где весёлые носки со смешными картинками брать...
Тинькофф мир работает, вчера вечером покупал. Не работают только санкционые банки, новость старая
Тупой кликабельный заголовок
Уже 2 месяца жду возврат денег! Писец полный
возврата на карту РФ, не будет - запросите возврат SWIFT переводом.
Утром оплатил картой тинькофф, мастеркард