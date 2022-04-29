А зимой всё просто, крепись или падай. Потому что зимние шины на велосипед тебе ставить никто не будет. «Самокат» не меняет шины, это для них не приоритетно. Хочешь ездить — покупаешь велосипед и шины. Если будешь опаздывать на работу, виноват будешь ты в первую очередь.