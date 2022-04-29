{"id":13447,"url":"\/distributions\/13447\/click?bit=1&hash=7b3b484bfcb341082638790682fd41fc2277cc74020ab215aed5e8a6c9f49982","title":"\u0418\u0422-\u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u0432\u043e\u0440\u0434 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u0445 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b?","buttonText":"\u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"54d06892-ff0c-5d21-a85c-bafd8a996da0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Ануш Алексанян

«Перерывов официально нет, отдыхать на смене можешь, когда нет заказов» — как работают курьеры «Самоката» Статьи редакции

Главные тезисы из рассказа на YouTube-канале «Все работы хороши», где разбирают условия для работников в разных компаниях.

975 просмотров
  • Курьеры «Самоката» трудоустраиваются не в саму компанию, а к её партнёрам. От того, с какой именно фирмой они подпишут договор, зависят зарплата, график работы и другие нюансы. Оставить заявку нужно на сайте сервиса, ответ поступит через 1-2 дня.

Попросят назвать свой адрес, чтобы подобрать ближайший к вам центр формирования заказов, даркстор. Попросят скинуть фото документов в мессенджере, а в ответ пришлют договор.

автор YouTube-канала «Все работы хороши»
  • Для работы курьеру нужны приложения «Самокат Про», «Даркстор» и другие. Некоторые из них работают только на Android. Перед началом смены надо прийти в ЦФЗ, отметиться в приложении и встать в виртуальную очередь. Затем надо найти рабочий велосипед и сумку для доставки заказов — они не закрепляются за одним человеком и не всегда выдаются новыми. Где-то велосипед дают бесплатно, где-то нужно заплатить за аренду или использовать свой личный. При этом некоторые фирмы-партнёры требует арендовать велосипед именно у них — за 100 рублей в день.
  • Курьеры говорят, что велосипеды часто выдаются в плохом состоянии — детали постоянно ломаются, и чинят их в основном они сами. У того, кто работает дольше, больше шансов получить новый велосипед.

А зимой всё просто, крепись или падай. Потому что зимние шины на велосипед тебе ставить никто не будет. «Самокат» не меняет шины, это для них не приоритетно. Хочешь ездить — покупаешь велосипед и шины. Если будешь опаздывать на работу, виноват будешь ты в первую очередь.

курьер «Самоката»
  • Курьеру также нужно самому оформить медкнижку, хотя по договору она оплачивается заказчиком. Её нужно получить за 40 часов до начала работы. Это обязательный пункт договора, но в большинстве ЦФЗ его выполнение не проверяют.

Попросили сделать, но я проработал два месяца и книжку так и не принёс. Никто не спросил и не потребовал.

курьер «Самоката»
  • Негабаритные грузы, например, 10 литровая бутылка воды или упаковка туалетной бумаги в 12 штук, тоже доставляются на велосипедах. А в Новый год в «Самокате» продаются ёлки: чтобы их доставить покупателю, дерево привязывают к курьеру. За такие грузы есть надбавка — от 500 до 1000 рублей в неделю.
  • Курьерам платят в основном за часы работы, а не количество заказов. Поскольку доставщики оформляются через разные фирмы, зарабатывают они тоже по-разному — от 170 до 210 рублей в час. Это зависит от региона, сезона и других факторов: например, в плохую погоду ставка выше.
Одна из компаний указала в договоре 50 рублей за доставку заказа.
  • По словам одного из курьеров, во время низкого спроса «Самокат» вызывает на смену меньше курьеров, поэтому нагрузка на работников высокая, даже когда заказов мало. Обычно смены длятся с 8 часов до 16 часов либо с 16 часов до 24 часов. Но иногда, если спрос небольшой, заказчик сокращает часы работы.

  • Хотя на сайте «Самоката» указано, что партнёры компании не штрафуют курьеров, в договоре с одним из подрядчиков прописаны санкции. Например, штраф за отсутствие на работе более 30 минут составит 1000 рублей, не выход на смену — 10 000 рублей, а за неоднократное распитие алкоголя в общежитии, если речь про работу вахтовым методом, могут уволить без выплаты зарплаты.

  • В некоторых дарксторах курьерам дают 30 минут на перерыв, но это редкость, говорят работники. Иногда им выдают «списанку» — это продукты, срок годности которых подходит к концу, или товары с испорченной упаковкой. Но сначала продукты из «списанки» забирает директор ЦФЗ, а остатки разбирают курьеры.

Перерывов официально нет. В свою смену ты можешь отдыхать, но только когда нет заказов. Если заказов сыпется много, а такое бывает часто, когда не хватает курьеров, ты не отдыхаешь вообще. Нагрузка огромная. Даже 245 рублей в час того не стоят.

курьер «Самоката»

  • У курьеров есть возможность продвинуться по карьере: спустя месяц работы можно перейти в должность товароведа, который отвечает за сборку заказов, принимает поставки, следит за документами. Но при этом зарплата товароведа или даже директора ЦФЗ может быть меньше, чем у курьера.

У нашего товароведа зарплата 32 000 рублей, у директора — 42 000 рублей. Я получаю 38 000 рублей, хотя я студент, это моя подработка.

курьер «Самоката»

#самокат #доставка

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Юлия Шикштенас

У курьеров есть возможность продвинуться по карьере: спустя месяц работы можно перейти в должность товароведа, который отвечает за сборку заказов, принимает поставки, следит за документами. Но при этом зарплата товароведа или даже директора ЦФЗ может быть меньше, чем у курьера.

самое сложное это проработать этот месяц и не уволиться раньше

Ответить
Развернуть ветку
Valeratal Val

Видимо требования к должности товаровед мизер, раз туда может пойти вчерашний курьер. Отсюда и ЗП низкая

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Tsvetkov

Я тебе как бывший сотрудник больше скажу, дальше курьер становится тренером и потом может уйти в офис работать с клиентскими сервисами, там уже хорошая зарплата, учитывая, что можно работать удаленно.

Ответить
Развернуть ветку
Артем М

"Курьеры говорят, что велосипеды часто выдаются в плохом состоянии — детали постоянно ломаются, и чинят их в основном они сами"

При заказах из Самоката с техническими проблемами, вроде, не сталкивался, а вот у Кухни на районе в какой-то момент "райдеры" частенько ехали с заказом полтора-два часа или не доезжали вообще из-за постоянно ломающихся мопедов

Ответить
Развернуть ветку
Дима Анонимный

Автор из "невсетакоднозначно" и "разнапализначитподругомубылонельзя", строго за русским военным кораблем отправляется (хотя раньше интересный инсайд давал)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Новости и тексты на фоне 65 дня «спецоперации»: ВТБ решили объединить с другими банками, Holiday Inn уйдёт из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»
Статья дополняется
Ozon
Ozon проведёт форум для предпринимателей

И расскажет о готовых решениях, которые могут помочь бизнесу вырасти при резких изменениях рынка.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Бруноям
Как устроиться в зарубежную компанию? Универсальная инструкция для любой сферы

С карьерой за рубежом сложно: сначала не знаешь, на каких площадках искать вакансии, потом сомневаешься в убедительности резюме, еще и английский язык не как у носителя.

Приёмная
Алина
Человек нашёл меня в соц.сетях, чтобы рассказать, что ему доступен вход в моё банковское приложение Альфа-Мобайл
CloudMTS
Что делать компаниям, которые уже внедрили SAP-системы

Разбираемся, как в изменившихся условиях обеспечить надёжность и безопасность данных.

CleverDATA
Компания CleverDATA провела сравнение облачных платформ в России и остановилась на решении Yandex Cloud
Тинькофф
Стипендия Тинькофф: возможность не думать о подработках во время учебы

Рассказываем, почему первые годы обучения в вузе так важны будущему ИТ-специалисту для карьерного роста

КРОК
Провели 100+ карьерных консультаций с зумерами и узнали, что они думают про работу на самом деле

Запустили программу профессиональной поддержки студентов-технарей от КРОК и собрали инсайты о карьере в ИТ от джунов.

Маркетинг
Егор Уватенко
Как редизайн сайта помог в 3 раза увеличить поисковый трафик. Кейс Webolution и ТрансГруппСтрой

Сегодня на примере еще одного клиента агентства системного интернет-маркетинга Webolution мы покажем, какой эффект на продвижение оказывает редизайн сайта. Естественно, при условии, что все сделано правильно.

Маркетинг
Яндекс Реклама
За последние 2 года интерес к покупке загородной недвижимости вырос на 75%

По результатам исследования, проведенного аналитиками Яндекс Рекламы, интерес к загородной недвижимости растет год к году. Так, в первом квартале 2022 года пользователи задали поиску Яндекса на 16% больше запросов про покупку дачи, чем в 2021-м, и на 75% больше, чем в 2020-м. Также растет и популярность аренды дачных домов: в первом квартале…

Торговля
Владимир Торопов
Как Амазон выжимает из сотрудников максимум

Жестокость капиталистов или борьба против ленивых и вороватых сотрудников — что творится на складах Амазон?

Больше статей
null