«Перерывов официально нет, отдыхать на смене можешь, когда нет заказов» — как работают курьеры «Самоката» Статьи редакции
Главные тезисы из рассказа на YouTube-канале «Все работы хороши», где разбирают условия для работников в разных компаниях.
- Курьеры «Самоката» трудоустраиваются не в саму компанию, а к её партнёрам. От того, с какой именно фирмой они подпишут договор, зависят зарплата, график работы и другие нюансы. Оставить заявку нужно на сайте сервиса, ответ поступит через 1-2 дня.
- Для работы курьеру нужны приложения «Самокат Про», «Даркстор» и другие. Некоторые из них работают только на Android. Перед началом смены надо прийти в ЦФЗ, отметиться в приложении и встать в виртуальную очередь. Затем надо найти рабочий велосипед и сумку для доставки заказов — они не закрепляются за одним человеком и не всегда выдаются новыми. Где-то велосипед дают бесплатно, где-то нужно заплатить за аренду или использовать свой личный. При этом некоторые фирмы-партнёры требует арендовать велосипед именно у них — за 100 рублей в день.
- Курьеры говорят, что велосипеды часто выдаются в плохом состоянии — детали постоянно ломаются, и чинят их в основном они сами. У того, кто работает дольше, больше шансов получить новый велосипед.
- Курьеру также нужно самому оформить медкнижку, хотя по договору она оплачивается заказчиком. Её нужно получить за 40 часов до начала работы. Это обязательный пункт договора, но в большинстве ЦФЗ его выполнение не проверяют.
- Негабаритные грузы, например, 10 литровая бутылка воды или упаковка туалетной бумаги в 12 штук, тоже доставляются на велосипедах. А в Новый год в «Самокате» продаются ёлки: чтобы их доставить покупателю, дерево привязывают к курьеру. За такие грузы есть надбавка — от 500 до 1000 рублей в неделю.
- Курьерам платят в основном за часы работы, а не количество заказов. Поскольку доставщики оформляются через разные фирмы, зарабатывают они тоже по-разному — от 170 до 210 рублей в час. Это зависит от региона, сезона и других факторов: например, в плохую погоду ставка выше.
- По словам одного из курьеров, во время низкого спроса «Самокат» вызывает на смену меньше курьеров, поэтому нагрузка на работников высокая, даже когда заказов мало. Обычно смены длятся с 8 часов до 16 часов либо с 16 часов до 24 часов. Но иногда, если спрос небольшой, заказчик сокращает часы работы.
Хотя на сайте «Самоката» указано, что партнёры компании не штрафуют курьеров, в договоре с одним из подрядчиков прописаны санкции. Например, штраф за отсутствие на работе более 30 минут составит 1000 рублей, не выход на смену — 10 000 рублей, а за неоднократное распитие алкоголя в общежитии, если речь про работу вахтовым методом, могут уволить без выплаты зарплаты.
В некоторых дарксторах курьерам дают 30 минут на перерыв, но это редкость, говорят работники. Иногда им выдают «списанку» — это продукты, срок годности которых подходит к концу, или товары с испорченной упаковкой. Но сначала продукты из «списанки» забирает директор ЦФЗ, а остатки разбирают курьеры.
У курьеров есть возможность продвинуться по карьере: спустя месяц работы можно перейти в должность товароведа, который отвечает за сборку заказов, принимает поставки, следит за документами. Но при этом зарплата товароведа или даже директора ЦФЗ может быть меньше, чем у курьера.
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У курьеров есть возможность продвинуться по карьере: спустя месяц работы можно перейти в должность товароведа, который отвечает за сборку заказов, принимает поставки, следит за документами. Но при этом зарплата товароведа или даже директора ЦФЗ может быть меньше, чем у курьера.
самое сложное это проработать этот месяц и не уволиться раньше
Видимо требования к должности товаровед мизер, раз туда может пойти вчерашний курьер. Отсюда и ЗП низкая
Я тебе как бывший сотрудник больше скажу, дальше курьер становится тренером и потом может уйти в офис работать с клиентскими сервисами, там уже хорошая зарплата, учитывая, что можно работать удаленно.
"Курьеры говорят, что велосипеды часто выдаются в плохом состоянии — детали постоянно ломаются, и чинят их в основном они сами"
При заказах из Самоката с техническими проблемами, вроде, не сталкивался, а вот у Кухни на районе в какой-то момент "райдеры" частенько ехали с заказом полтора-два часа или не доезжали вообще из-за постоянно ломающихся мопедов
Автор из "невсетакоднозначно" и "разнапализначитподругомубылонельзя", строго за русским военным кораблем отправляется (хотя раньше интересный инсайд давал)