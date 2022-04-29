Канадская сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа, которые работают по видеосвязи — так дешевле Статьи редакции
Им платят по $3,75 в час, хотя в стране минимальная часовая ставка — $11,73.
К кассовым аппаратам подключены видеокамеры и мониторы с надписью Percy, в которых видно кассиров в наушниках — готовых принимать заказы, пишет издание Toronto Star. Экран загорается, когда покупатель к ней подходит.
Такой эксперимент запустили в нескольких точках Freshii в Онтарио. В основном кассиры работают из никарагуанского колл-центра и получают $3,75 в час, рассказали работники изданию. Это меньше, чем минимальная зарплата в провинции: 15 канадских долларов в час — $11,73.
У Freshii 343 ресторана в Северной Америке. Компания продаёт буррито, боулы, йогурты, смузи и другое. Она отказалась предоставить Star информацию о своей технологии виртуальных касс, но её директор по развитию бизнеса отметил, что аппараты управляются сторонней компанией.
Управляющая устройствами компания Hi Percy написала в своём Twitter, что «смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда». Дело, по словам компании, в нехватке рабочей силы в ресторанной индустрии Северной Америки.
Hi Percy добавила, что её сотрудники работают в нескольких странах, включая Канаду. Она «платит всем членам команды выше их местной минимальной заработной платы».
Такая работа полностью легальна — как и любой другой вид аутсорсинга, сообщили Star несколько юристов по трудоустройству. Но профсоюзы считают, что компания таким образом хочет обойти законы Онтарио о минимальной зарплате.
Президент Канадского конгресса труда Беа Бруске заявила, что она сильно разочарована решением «перевести рабочие места в офшор, чтобы заплатить на треть меньше нашей минимальной зарплаты». «Мне противно, что такая компания, как Freshii, применяет такой подход», — сказала она.
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"Управляющая устройствами компания Hi Percy написала в своём Twitter, что «смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда». Дело, по словам компании, в нехватке рабочей силы в ресторанной индустрии Северной Америки."
мы не жадные, жизнь такая
У нас тут сотрудников свободной кассы освободилось достаточно, которые получали в час даже меньше людей из Никарагуа
Чем ответят канадские профсоюзы?
смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда
Они видели электронные кассы в маке, зачем там вообще кассиры?