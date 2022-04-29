У «М.Видео» сменится владелец: Саид Гуцериев договорился о продаже своих акций Статьи редакции
Он прямо или косвенно владел 60,4% группы «М.Видео».
- Саид Гуцериев продаёт всю свою долю российским предпринимателям, сообщает компания. Кому именно и за сколько в «М.Видео» не уточняют.
- Сделку закроют в 2022 году после согласования документации и получения всех одобрений, включая согласия регулятора и кредиторов.
- Гуцериев останется в совете директоров на какой-то период: необходимый новым инвесторам для «преемственности практик корпоративного управления».
Предприниматель владеет 60,4% акций «М.Видео» — прямо или через свои компании. Ещё 23,8% акций компании торгуются на Московской бирже.
Им платят по $3,75 в час, хотя в стране минимальная часовая ставка — $11,73.
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Активы в рф сливают со страшной силой. Что-то будет
Активы в рф сливают со страшной силой
А какие альтернативы? Сидеть и копить чистые убытки?
Что-то будет
Что-то случилось? Не переживайте, для вас с вероятностью в 90% не изменится примерно ничего.
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что то будет всегда
Падающий рынок с очень туманными перспективами
Интеррос?
Или Сбер))
Маск который ТеслаПапа ))) Заживем! ))))
Вовремя ..
Кто купил то в итоге? Видимо после сделки скажут.
p/s а вдруг и правда Потанин, как пишут выше в комментах?
Потатин настоящий патриот, верит в экономику всеми фибрами своей души)
Цены снизят на технику?
Да, это напрямую связанные процессы
О Боже мой
Сначала сделали какую-то хуйню с магазинами без внятного позиционирования, теперь сливают. Кто же виноват, что же случилось.
Мыши бегут с кораБЛЯ.
скора, бля
А Эльдорадо? 🤔
Эльдорадо входит в группу М.видео
купив что то в эльдорадо в чеке у вас будет ооо "мвм"
Не удивлюсь, если его купит Илон Маск😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
На фото он будто недоволен этим решением
На фото он будто недоволен этим решением
Ну глядя на динамику стоимости акций я бы тоже был недоволен :)
А кто такой Саид Гуцериев?
Я знаю только одного Саида. Из белого солнца пустыни...
Племянник, вроде. Абсолютно адекватный чел, если что.