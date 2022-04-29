Торговля
Рая Хачатрян

У «М.Видео» сменится владелец: Саид Гуцериев договорился о продаже своих акций Статьи редакции

Он прямо или косвенно владел 60,4% группы «М.Видео».

  • Саид Гуцериев продаёт всю свою долю российским предпринимателям, сообщает компания. Кому именно и за сколько в «М.Видео» не уточняют.
  • Сделку закроют в 2022 году после согласования документации и получения всех одобрений, включая согласия регулятора и кредиторов.
  • Гуцериев останется в совете директоров на какой-то период: необходимый новым инвесторам для «преемственности практик корпоративного управления».

  • Предприниматель владеет 60,4% акций «М.Видео» — прямо или через свои компании. Ещё 23,8% акций компании торгуются на Московской бирже.

#новость #мвидео

2011 просмотров
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26 комментариев
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Mikhail Novikov

Активы в рф сливают со страшной силой. Что-то будет

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Алексей Прасковьин

Активы в рф сливают со страшной силой
 А какие альтернативы? Сидеть и копить чистые убытки?

Что-то будет
 Что-то случилось? Не переживайте, для вас с вероятностью в 90% не изменится примерно ничего.

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Mikhail Novikov

Случилась спецоперация, ожидаются структурные изменения экономики, а может даже отрицательное изобилие товаров. Все идет по плану!

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неформат

что то будет всегда

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Павел Воронов

Падающий рынок с очень туманными перспективами

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Andrey Komashko

Интеррос?

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Andrey Kulakov

Или Сбер))

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Сергей Леопольдович

Маск который ТеслаПапа ))) Заживем! ))))

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S.Capusta

Вовремя ..
Кто купил то в итоге? Видимо после сделки скажут.
p/s а вдруг и правда Потанин, как пишут выше в комментах?

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Mikhail Novikov

Потатин настоящий патриот, верит в экономику всеми фибрами своей души)

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Nk

Цены снизят на технику?

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Демид Московский

Да, это напрямую связанные процессы

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Fred Han

О Боже мой

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Сначала сделали какую-то хуйню с магазинами без внятного позиционирования, теперь сливают. Кто же виноват, что же случилось.

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Евгений Кузнецов

Мыши бегут с кораБЛЯ.

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Абырвалг Абырвалг

скора, бля

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Nick

А Эльдорадо? 🤔

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Директор Интернетов
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Святой щит

Эльдорадо входит в группу М.видео

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неформат

купив что то в эльдорадо в чеке у вас будет ооо "мвм"

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Наира Сардарян

Не удивлюсь, если его купит Илон Маск😂😂😂

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Mikhail Novikov

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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Демид Московский

На фото он будто недоволен этим решением

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Алексей Прасковьин

На фото он будто недоволен этим решением
 Ну глядя на динамику стоимости акций я бы тоже был недоволен :)

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Дмитрий Королёв

А кто такой Саид Гуцериев?
Я знаю только одного Саида. Из белого солнца пустыни...

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John Doe

Племянник, вроде. Абсолютно адекватный чел, если что.

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