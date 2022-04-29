Боль техподдержки. 10 причин вспотеть

Меня зовут Никита. Я - сотрудник техподдержки и на перекуры я хожу в куртке, потому что на улице еще прохладно. В итоге в ней я не снаружи, а внутри здания. А в верхней одежде в помещении мне жарко. Поэтому я не люблю, когда за окном холод…