Товары в российский анклав завозят в основном автомобильным и железнодорожным транспортом. До начала «военной операции» фуры из Калининграда в Москву и обратно доезжали за 4-6 дней. Сейчас путь занимает больше времени — 7-8 дней только в одну сторону. Сроки выросли из-за больших очередей на границе с Литвой и Польшей и более тщательных досмотров на таможне.