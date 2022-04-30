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Торговля
Ануш Алексанян

Дальнобойщикам не выдают визы, заводы стоят: как живёт бизнес в Калининграде, отделённом от основной России Статьи редакции

Главное из репортажа «Редакции».

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  • Товары в российский анклав завозят в основном автомобильным и железнодорожным транспортом. До начала «военной операции» фуры из Калининграда в Москву и обратно доезжали за 4-6 дней. Сейчас путь занимает больше времени — 7-8 дней только в одну сторону. Сроки выросли из-за больших очередей на границе с Литвой и Польшей и более тщательных досмотров на таможне.

  • Ещё одна проблема — визы для водителей. Польша и Литва их больше не выдают. Те дальнобойщики, у которых они в скором времени закончатся, больше не смогут выполнять рейсы.

У нас осталось немецкое консульство в Калининграде, не знаю, даёт ли оно визы. Но объяснить консульству, зачем тебе немецкая виза, если ты ездишь через Литву, очень тяжело.

Константин Семёнов

бывший управляющий логистической компанией

  • Пока транзит между Калининградом и остальной Россией не попал под санкции ЕС, но если это произойдёт, у крупных предприятий не будет возможности вывезти свою продукцию или завести комплектующие, говорит Семёнов.

  • Сухопутному транзиту есть альтернатива — морские перевозки. Паромы из порта Усть-Луга в Ленинградской области идут в Балтийск до 40 часов. На судно могут зайти до 120 вагонов и 35-40 фур. На них перевозят сейчас те грузы, которые Литва не пускает на свою территорию из-за санкций — например, топливо и строительные материалы.

  • В марте автоконцерн BMW сообщил, что остановит сборку своих машин на заводе «Автотор» — одном из крупнейших налогоплательщиков региона. На заводе также собирают машины южнокорейских Hyundai и Kia, но из-за проблем с логистикой новых поставок нет — конвеер работает за счёт запасов, которых хватит до конца мая, рассказал глава «Автотора» Владимир Щербаков. По его словам, предприятие сейчас работает в убыток. У завода около 3500 работников, их отправили в отпуск на три недели.
  • В апреле об уходе из России объявил также литовский производитель еды Viciunu grupe, владеющий заводом «Вичюнай» в Советске. Компания прекратит бизнес в стране в ближайшие три-четыре месяца. По данным за 2015 год, на заводе работало около 2000 человек. Сейчас предприятие ищет нового владельца.

Тут надо понять, это будет настоящая продажа или попытка вывести иностранных учредителей, чтобы избежать проблем для предприятия. Но вполне возможно, что бенефициарами останутся литовцы. Есть сто законных способов это сделать, не подвергаясь гонениям у себя в Литве.

Георгий Дыханов

бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области

  • Из-за санкций пострадал ещё один крупный в области производитель — рыбоперерабатывающий комбинат «За Родину». На фоне проблем с логистикой и платежами поставки импорта оказались под угрозой: по словам калининградского депутата Сергея Лютаревича, больше половины продуктов для рыбных консервов завод поставлял из-за рубежа. Например, томатную пасту для кильки в томате привозили из Китая и Ирана.

#санкции

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