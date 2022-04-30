Дальнобойщикам не выдают визы, заводы стоят: как живёт бизнес в Калининграде, отделённом от основной России Статьи редакции
Главное из репортажа «Редакции».
Товары в российский анклав завозят в основном автомобильным и железнодорожным транспортом. До начала «военной операции» фуры из Калининграда в Москву и обратно доезжали за 4-6 дней. Сейчас путь занимает больше времени — 7-8 дней только в одну сторону. Сроки выросли из-за больших очередей на границе с Литвой и Польшей и более тщательных досмотров на таможне.
- Ещё одна проблема — визы для водителей. Польша и Литва их больше не выдают. Те дальнобойщики, у которых они в скором времени закончатся, больше не смогут выполнять рейсы.
- Пока транзит между Калининградом и остальной Россией не попал под санкции ЕС, но если это произойдёт, у крупных предприятий не будет возможности вывезти свою продукцию или завести комплектующие, говорит Семёнов.
Сухопутному транзиту есть альтернатива — морские перевозки. Паромы из порта Усть-Луга в Ленинградской области идут в Балтийск до 40 часов. На судно могут зайти до 120 вагонов и 35-40 фур. На них перевозят сейчас те грузы, которые Литва не пускает на свою территорию из-за санкций — например, топливо и строительные материалы.
- В марте автоконцерн BMW сообщил, что остановит сборку своих машин на заводе «Автотор» — одном из крупнейших налогоплательщиков региона. На заводе также собирают машины южнокорейских Hyundai и Kia, но из-за проблем с логистикой новых поставок нет — конвеер работает за счёт запасов, которых хватит до конца мая, рассказал глава «Автотора» Владимир Щербаков. По его словам, предприятие сейчас работает в убыток. У завода около 3500 работников, их отправили в отпуск на три недели.
- В апреле об уходе из России объявил также литовский производитель еды Viciunu grupe, владеющий заводом «Вичюнай» в Советске. Компания прекратит бизнес в стране в ближайшие три-четыре месяца. По данным за 2015 год, на заводе работало около 2000 человек. Сейчас предприятие ищет нового владельца.
Из-за санкций пострадал ещё один крупный в области производитель — рыбоперерабатывающий комбинат «За Родину». На фоне проблем с логистикой и платежами поставки импорта оказались под угрозой: по словам калининградского депутата Сергея Лютаревича, больше половины продуктов для рыбных консервов завод поставлял из-за рубежа. Например, томатную пасту для кильки в томате привозили из Китая и Ирана.
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