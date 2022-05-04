Торговля
Загадочный звук

Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» вышел на рынок Индии Статьи редакции

Инвестиции в запуск составили $500 тысяч.

  • Компания объявила, что заработала в Индии под брендом Kladana. На старте сервис планирует привлекать небольшие производства и оптовые компании, а в течение трёх месяцев добавить функции для владельцев интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах.

  • Первое время управление будет осуществляться из России, в том числе поддержка местных пользователей. По мере роста подключений Kladana планирует привлечь местного менеджера и сформировать локальную команду службы поддержки.

  • В «МойСклад» объяснили, что Индия «подходит» компании по нескольким параметрам: в стране зарегистрировано 63 млн компаний малого и среднего бизнеса; рынок облачного ПО для малого и среднего бизнеса есть, но конкурентов немного.
  • Также компания оценивала стоимость привлечения клиента: с учётом предполагаемой конверсии стоимость лида сопоставима с Россией. Кроме того, в Индии высокая скорость проникновения интернета, власти активно внедряют цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса. Индия открыта к зарубежным игрокам и «удобна для регистрации компании».

Идеальная ситуация в стране — это когда только-только появляются требования от государства к бизнесу. Например, ЭДО, электронные чеки, необходимость интеграции с государственными сервисами. Там где эти требования существуют давно, уже сложился зрелый рынок, вход на который будет значительно дороже и дольше. В Индии же еще нет устоявшейся экосистемы, зато появляются обязательные требования от государства, например, электронные счета-фактуры.

Аскар Рахимбердиев
гендиректор «МойСклад»
  • Кроме России и Индии «МойСклад» работает в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Украине и Киргизии. Сервис помогает вести складской учёт и обрабатывать заказы, работать с клиентами, контролировать взаиморасчёты и так далее. В 2021 году, по собственным данным, у сервиса было более 2 млн зарегистрированных компаний и ИП.

#новость

880 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Юрий Кузьмин

Класс, могу им только удачи пожелать на этом рынке. Надеюсь у них там все получится.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Ivanov

Добро пожаловать в копипаст адъ. 0,5 млн на страну с населением в миллиард. Ну ну.

Ответить
Развернуть ветку
Ильяс Исаев

Я не понял, что ты имел ввиду

Ответить
Развернуть ветку
Андрей
Ответить
Развернуть ветку
Андрей

А сколько должны были? Добавить несколько новых функций гибкому "мой склад" и обновить нейминг. Во сколько вы бы оценили?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Ivanov

Вы действительно думаете, что фичи хоть как-то помогают выходить на новые рынки?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Так а сколько нужно денег готовому продукту, чтоб прощупать почву в новой стране? Реклама, допил фич(которые скорее всего в этот бюджет не войдут), зарплата поддержке?

Ответить
Развернуть ветку
Школьный хичхакер

मेरा गोदाम

Ответить
Развернуть ветку
StargazerXIII

Красавцы! Удачи

Ответить
Развернуть ветку
Grigvik Fake

Под каждую страну нужно заново всё делать. И законы меняются чуть ли не каждый день. Сложный бизнес в общем.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Orlov

Первое время управление будет осуществляться из России, *в том числе поддержка местных пользователей*.
Ну наконец-то! Индусы по другую сторону линии саппорта.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null