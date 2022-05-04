Облачный сервис для управления торговлей «МойСклад» вышел на рынок Индии Статьи редакции
Инвестиции в запуск составили $500 тысяч.
- Компания объявила, что заработала в Индии под брендом Kladana. На старте сервис планирует привлекать небольшие производства и оптовые компании, а в течение трёх месяцев добавить функции для владельцев интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах.
Первое время управление будет осуществляться из России, в том числе поддержка местных пользователей. По мере роста подключений Kladana планирует привлечь местного менеджера и сформировать локальную команду службы поддержки.
- В «МойСклад» объяснили, что Индия «подходит» компании по нескольким параметрам: в стране зарегистрировано 63 млн компаний малого и среднего бизнеса; рынок облачного ПО для малого и среднего бизнеса есть, но конкурентов немного.
- Также компания оценивала стоимость привлечения клиента: с учётом предполагаемой конверсии стоимость лида сопоставима с Россией. Кроме того, в Индии высокая скорость проникновения интернета, власти активно внедряют цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса. Индия открыта к зарубежным игрокам и «удобна для регистрации компании».
- Кроме России и Индии «МойСклад» работает в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Украине и Киргизии. Сервис помогает вести складской учёт и обрабатывать заказы, работать с клиентами, контролировать взаиморасчёты и так далее. В 2021 году, по собственным данным, у сервиса было более 2 млн зарегистрированных компаний и ИП.
880 просмотров
Класс, могу им только удачи пожелать на этом рынке. Надеюсь у них там все получится.
Добро пожаловать в копипаст адъ. 0,5 млн на страну с населением в миллиард. Ну ну.
Я не понял, что ты имел ввиду
А сколько должны были? Добавить несколько новых функций гибкому "мой склад" и обновить нейминг. Во сколько вы бы оценили?
Вы действительно думаете, что фичи хоть как-то помогают выходить на новые рынки?
Так а сколько нужно денег готовому продукту, чтоб прощупать почву в новой стране? Реклама, допил фич(которые скорее всего в этот бюджет не войдут), зарплата поддержке?
मेरा गोदाम
Красавцы! Удачи
Под каждую страну нужно заново всё делать. И законы меняются чуть ли не каждый день. Сложный бизнес в общем.
Первое время управление будет осуществляться из России, *в том числе поддержка местных пользователей*.
Ну наконец-то! Индусы по другую сторону линии саппорта.