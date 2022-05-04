Идеальная ситуация в стране — это когда только-только появляются требования от государства к бизнесу. Например, ЭДО, электронные чеки, необходимость интеграции с государственными сервисами. Там где эти требования существуют давно, уже сложился зрелый рынок, вход на который будет значительно дороже и дольше. В Индии же еще нет устоявшейся экосистемы, зато появляются обязательные требования от государства, например, электронные счета-фактуры.

