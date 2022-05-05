Финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России Статьи редакции
Бренд исчезнет с российского рынка в ближайшие месяцы.
- 4 мая 2022 года владельцем 100% ООО «Паулиг Рус» стал Викас Сои, говорится в системе «Контур.Фокус». Само юрлицо сменило название на ООО «Милфудс».
- На своём сайте Paulig 5 мая также сообщила о продаже российского бизнеса частному инвестору. Он получит завод по обжарке кофе в Твери, на котором работает 200 человек. Рецепты и бренды Paulig в сделку не вошли. Её сумма не раскрывается.
- В течение переходного периода, но не более трёх месяцев, Paulig продолжит поставлять новому владельцу зелёный кофе для обжарки.
- Paulig объявила об уходе из России в марте 2022 года. По словам гендиректора компании Рольфа Ладау, с учётом местного законодательства, сотрудников и клиентов, продажа бизнеса была лучшим решением для выхода.
- Викас Сои — гражданин Индии и более тридцати лет проживает в России, отмечает РБК. Он работал в компании-дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а с начала 2016-го стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).
- Paulig работала на российском рынке с 1992 года, с 2011 года у компании в стране есть завод, пишет издание. В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн. Компания указала, что на долю России пришлось менее 5% всей выручки в 2021-м.
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Неплохой кофе был😞
Говно, как и любой массмаркет кофе из вашего супермакета
Неплохой он был 590р за 1 кг по акции, и только
Только некоторые "модели", но в целом такое себе. Лучше Якобса конечно, но потеря не велика.
"Компания указала, что на долю России пришлось менее 5% всей выручки в 2021-м"...Всего лишь неплохой, видимо. Но с этими ценами - вот и "всё другое тоже неплохое".
Ну фсё, переходим на Лювак
Левак ;)
Ахаха... он кстати из Азии, оттуда санкций мы вроде не ждем )
Был мой любимый кофе. Закупился 20 пачек в феврале. Думал, что за полгода разрешится ситуация. Но, как мы видим, нечего хорошего нас в перспективе не ждёт.
Покупайте кофе локальной обжарки(не массмаркет) и найдёте себе новый любимый вкус
Зачем? Кофе после 3-5 месяцев начинает деградировать
Россия топ в кофе в мире, хорошего кофе много уровнем куда выше Паулига, начиная с Тести кофе, у которого сейчас цены уже с Пауликом почти сравнялись, хотя уровень зерна там на голову выше
https://shop.tastycoffee.ru/
В одну могилу со страбаксом.
Говно к говну.
Как же страшно было над ним чихнуть.
Пеле в студию
Хуже кофе в жизни не пил. Даже тогда это на вкус было как разведенный кал
Вход на рынок - время, миллионы капитальных и маркетинговых затрат, обучение персонала, завоевание клиента
Выход с рынка - "ну усе пака мы еще вчера вышли из капитала"
не такие уж и плохие новости, кофе не особо вкусный был
Дерьмо это было. Припудреное маркетингом. Про Кофе там давно забыли.
))) *глагол-процесс получения удовольствия в инфинитиве*
Смотри на жизнь веселей, кофе Жокей
Для заваривания в чашке отличный вариант был, бюджетный
Честно много кофе который лучше.
В капучино норм. Всегда в маке брал.
А что посоветуете лучше?
Внесите переводчика, пожалуйста.
они не первые и не последние
Плохой был кофе
Худший кофе!