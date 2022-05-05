Торговля
Пермский корабль

Финский производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России Статьи редакции

Бренд исчезнет с российского рынка в ближайшие месяцы.

  • 4 мая 2022 года владельцем 100% ООО «Паулиг Рус» стал Викас Сои, говорится в системе «Контур.Фокус». Само юрлицо сменило название на ООО «Милфудс».
  • На своём сайте Paulig 5 мая также сообщила о продаже российского бизнеса частному инвестору. Он получит завод по обжарке кофе в Твери, на котором работает 200 человек. Рецепты и бренды Paulig в сделку не вошли. Её сумма не раскрывается.
  • В течение переходного периода, но не более трёх месяцев, Paulig продолжит поставлять новому владельцу зелёный кофе для обжарки.
  • Paulig объявила об уходе из России в марте 2022 года. По словам гендиректора компании Рольфа Ладау, с учётом местного законодательства, сотрудников и клиентов, продажа бизнеса была лучшим решением для выхода.
  • Викас Сои — гражданин Индии и более тридцати лет проживает в России, отмечает РБК. Он работал в компании-дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а с начала 2016-го стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).
  • Paulig работала на российском рынке с 1992 года, с 2011 года у компании в стране есть завод, пишет издание. В 2021 году выручка Paulig Group составила €966 млн. Компания указала, что на долю России пришлось менее 5% всей выручки в 2021-м.

#новость

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51 комментарий
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Различный парфюмер

Неплохой кофе был😞

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Anton Zavarzin

Говно, как и любой массмаркет кофе из вашего супермакета

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12 комментариев
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Бюджетный щит

Неплохой он был 590р за 1 кг по акции, и только

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Сергей Я

Только некоторые "модели", но в целом такое себе. Лучше Якобса конечно, но потеря не велика.

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Юности вольная птица

"Компания указала, что на долю России пришлось менее 5% всей выручки в 2021-м"...Всего лишь неплохой, видимо. Но с этими ценами - вот и "всё другое тоже неплохое".

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Сам себе инвестор

Ну фсё, переходим на Лювак

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Sergey Nikitin

Левак ;)

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Боряныч

Ахаха... он кстати из Азии, оттуда санкций мы вроде не ждем )

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1 комментарий
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Gleb Kichigin

Был мой любимый кофе. Закупился 20 пачек в феврале. Думал, что за полгода разрешится ситуация. Но, как мы видим, нечего хорошего нас в перспективе не ждёт.

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Ilgar Dadashov

Покупайте кофе локальной обжарки(не массмаркет) и найдёте себе новый любимый вкус

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2 комментария
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Иван Саблин

Зачем? Кофе после 3-5 месяцев начинает деградировать
Россия топ в кофе в мире, хорошего кофе много уровнем куда выше Паулига, начиная с Тести кофе, у которого сейчас цены уже с Пауликом почти сравнялись, хотя уровень зерна там на голову выше

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Сергей Галкин

В одну могилу со страбаксом.
Говно к говну.

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Юности вольная птица

Как же страшно было над ним чихнуть.

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Ярослав Золов

Пеле в студию

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Дмитрий Алексеевич

Хуже кофе в жизни не пил. Даже тогда это на вкус было как разведенный кал

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2 комментария
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Предыдущий яд

Вход на рынок - время, миллионы капитальных и маркетинговых затрат, обучение персонала, завоевание клиента
Выход с рынка - "ну усе пака мы еще вчера вышли из капитала"

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Борис Панков

не такие уж и плохие новости, кофе не особо вкусный был

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Сергей Галкин

Дерьмо это было. Припудреное маркетингом. Про Кофе там давно забыли.

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1 комментарий
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Павел Воронов
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Юности вольная птица

))) *глагол-процесс получения удовольствия в инфинитиве*

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1 комментарий
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Gleb Kichigin

Смотри на жизнь веселей, кофе Жокей

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Павел Лебедев

Для заваривания в чашке отличный вариант был, бюджетный

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Ярослав Золов

Честно много кофе который лучше.

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Dmitry Mok

В капучино норм. Всегда в маке брал.
А что посоветуете лучше?

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4 комментария
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Юности вольная птица

Внесите переводчика, пожалуйста.

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Tim Cookie

они не первые и не последние

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Дмитрий Филиппов

Плохой был кофе

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Кирилл Попов

Худший кофе!

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