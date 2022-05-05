«Самокат» начал тестировать платную доставку Статьи редакции
Это позволит сохранить качество сервиса и заниматься его развитием, объяснили в компании.
- Платная доставка тестируется в некоторых районах нескольких российских городов, пишет Shopper’s со ссылкой на компанию.
- На время тестов стоимость доставки будет зависеть от суммы заказа и не превысит 39 рублей. При определённой сумме заказа доставка может оставаться бесплатной.
- До сих пор доставка в сервисе была бесплатная. Но при повышенном спросе «Самокат» вводил ограничения — минимальную сумму заказа.
- С середины марта 2022 года «Самокат» приостановил работу в 15 городах России. В компании объяснили, что это стандартный процесс — точки закрывают, а сотрудников переводят, чтобы сохранить на нужном уровне показатели эффективности бизнеса.
- В ноябре 2021 года бесплатную доставку еды отменила «Кухня на районе» — из-за роста цен на продукты и сервис. «Кухня на районе» и «Самокат» входят в «О2О холдинг», совместное предприятие «Сбера» и VK.
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Через год:
Самокат разрешил курьерам надкусывать продукты, если не видно.
Сытый курьер - быстрый курьер!
Все ради сохранения качества сервиса!
"«Самокат» начал тестировать платную доставку
Это позволит сохранить качество сервиса"
Про образование и медицину так же говорили...
Приплёл так приплёл
А что они еще могут сказать. Платная доставка нам нужна, потому что млять мы в хороший плюс выйти не можем, инвесторы имеют, да и самим покушать хочется.
У них доставка и так была включена в цену товара, который стоит у них дороже, чем в обычных магазинах. Но этого, видимо, мало.
ну если будет платная доставка, цены на продукты будут ниже? так как продукты в самокате на 10-15% выходят дороже чем в той же пятерке.
Я правильно понимаю, что ты хочешь продукты по ценам гипермаркета, но с доставкой до квартиры за 15 минут?
Хорошая бизнес-модель выходит)
p.s. Самокат часто использую, верю, что всё будет хорошо
Нет. Это распространенная схема по которой работают сервисы доставки, в Европе с помощью Bolt/Wolt вы можете заказать продукты из магазина которые по цене будет разумеется несколько выше чем если бы вы пешком туда, плюс стоимость доставки. Все равно пользуется спросом. Так что в России я бы сказал была еще халява.
Ну так с этой наценки сервис и живёт, за 39 рублей с заказа, думаю ни один здоровый человек не взялся бы разносить покупки 🤷♂️
Будут, ждите)
Посмотри на примере Лавки или Озон Фреша — все дороже, чем самому сходить в супермаркет
А вот и первый звоночек. Сначала Самокат сформировал аудиторию, после чего решил поступить как и другие сервисы. Сегодня это платная доставка, завтра сервисный сбор.
Послезавтра бастующий профсоюз.
первый звоночек
А вы любитель поспать ))
Уже полдень 🕛 если не полдник
И как там сервис вообще зарабатывал? наценка на продукты?
наоборот, сервисный сбор там уже давно есть)
В принципе все правильно. Это бизнес, пора зарабатывать.
При этом часовая ставка курьеров не увеличится и не повлияет на их зарплату 100%.
Было бы странно ожидать, что труд, для которого нужно иметь только руки, ноги и умение звонить в дверь будет серьезно переоцениваться.
Весь смысл был в бесплатной доставке, только этим он выигрывал у конкурентов)
Ну и скорость доставки + свой ассортимент.
Надо неможно
пусть улучшат качество хранения, два раза привозили откровенно несвежие продукты
Два раза за какой период? Месяц, год, два? В Азбуке и Глобусе можно уставшие овощи увидеть легко, про Пятерочку и Дикси какой-нибудь молчу – там с плесенью лежит полдня и норм. Почти всё из Самоката заказываю и не сталкивался никогда с откровенно плохим, но мб я такой счастливчик просто.
Зато мне как-то с плесенью черри привезли из Вкусвилла. Вот там укладчики реально стали балду пинать, видимо установка свыше пришла сплавлять на доставку самое неказистое. Потому как раньше лучше было.
Практически перестал пользоваться Самокатом, которым активно пользовался с лета 2019 года. Перешёл подписку на Delivery club pro (₽99 в месяц), потому что:
— Доставка бесплатная для заказов от ₽400 (+ небольшой сервисный сбор)
— Скорость доставки из многих магазинов (Магнит, Вкусвилл, Лента и др.) в большинстве случаев не превышает 30-40 мин (Самокат мне привозит за то же самое время)
— Ассортимент значительно шире, приложение позволяет искать нужные продукты сразу по всем магазинам, в том числе сравнивая цены, делая несколько мелких параллельных заказов.
— Быстрая и адекватная поддержка (накосячили — вернули деньги + дали купон)
— Цены. Они значительно ниже на те же самые продукты.
Еслиб кто-нибудь мне в том же 2020 сказал что я такое напишу про Самокат в пользу Delivery club — покрутил бы у виска.
Возможно, даркстор Самоката далеко от вас, мне всегда доставлчют быстрее 20 мин. В целом, самокат это про «быстро ченить к чаю» и явно не рассчитан на серьёзный закуп.
... приложение позволяет искать нужные продукты сразу по всем магазинам, в том числе сравнивая цены, делая несколько мелких параллельных заказов.
Это реально есть и работает в ДК?
29 рублей, не превысит, чёт дежавю
С учетом текущей ситуации, оказалось, что продавать 1 рубль за 97 копеек уже больше не столь целесообразно
Даже Google порадовал первым результатом в выдаче по запросу (на тему вариации анекдота про зайца и большой оборот) https://amp.rbc.ru/rbcnews/business/10/08/2018/5b6cb7209a7947fad0849a63
Это позволит сохранить качество сервиса и заниматься его развитием, объяснили в компании. какое неожиданное объяснение любого повышения цен везде и всегда в любой ситуации, вот только сам сервис может не сохраниться, и уже частично сокращается, но это ничего, просто собрать остатки да закрыться.
Надеюсь платная доставка = повышение зп курьерам 😏
Ни в коем случае. Просто велосипед поновее дадут и всё
Это закономерный этап развития сервисов доставки. Подробно об этом писал Федор Овчинников, если не ошибаюсь. Только занимать нишу теперь нельзя, нужно зарабатывать.
Не против. Ленишься доехать до магазина - плати.
Мне думалось, что доставка в Самокате вложена в стоимость продуктов. Проще тогда на Сбере заказать или напрямую с приложения тот же Впрок, Ленточка. Даже если доставка платная будет, всё равно выбор больше. Я не вижу смысла боле, разве что заказывать местные продукты типо молочки…
а он разве бел бесплатным? Все время с меня деньги просил