Ввозить товары в Россию можно будет по «альтернативным» каналам без разрешения правообладателей.

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Глава Минпромторга утвердил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В список для параллельного импорта вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, двигатели для Volvo, Nissan и Volkswagen, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, одежда, обувь, сумки, меховые изделия.

Также в списке есть шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone, двигателей и частей для них от Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson, косметика и парфюмерия, бумага и картон, оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики и других отраслей.

Всего в приказе 96 категорий товаров. Он вступил в силу со дня публикации.

Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге.