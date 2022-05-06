Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта — в нём машины, бумага, техника Apple и другое Статьи редакции
Ввозить товары в Россию можно будет по «альтернативным» каналам без разрешения правообладателей.
Глава Минпромторга утвердил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В список для параллельного импорта вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, двигатели для Volvo, Nissan и Volkswagen, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, одежда, обувь, сумки, меховые изделия.
Также в списке есть шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone, двигателей и частей для них от Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson, косметика и парфюмерия, бумага и картон, оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики и других отраслей.
Всего в приказе 96 категорий товаров. Он вступил в силу со дня публикации.
- Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге.
Список того что производители начнут блокировать удалённо?) Спасибо, что я могу сказать))
Что блокировать? Фен или двигатель?
Ну заблочат айфон, ну не бери его
Этих либералов послушаешь так носки аддидас дистанционно рвут тебе сидя на западе)
Блок станков удаленно, что шьют для тебя, босяка носочки в РФ, так как носочки аддидас, тебе , нищете не по карману. Будешь теперь лапти сам крутить или тряпочкой обматывать ноги)
Адидас шьют в Китае или Тайване, но никак не в России
А я тебя заставляю покупать только носки адидас? 400 рубелей за пару, много на покупаешь таких?
Норм, даже дёшево
А ты носки каждый месяц покупаешь? Не покупай брендовые носки, идёшь в ашан/лента или на рынок, там они 100-200 рублей стоят
Так их. в большинстве своем шьют в РФ , Беларуси или Узбекистане. Носки из РФ дешевле, Узбекистан и Беларусь - дороже. Также про мебель говорили, что мы сделаем всё сами, но цены на мебель что-то не падает, хотя всё делают у нас, странности...
Как будешь в Адидас, посмотри на ярлыке где их производят
и живут 1 носку.
И разговор не про цену, а про производство, в России их не шьют
Я больше про тех, у кого этот айфон уже есть)
Насчёт смартфонов и приставок понятно, но остальное не заблокируешь. В любом случае серый ввоз дороже будет стоить, т.е. цена на продукцию +30% минимум будет
Доллар как раз упал, компенсируем
На самом деле это не так.
Напротив, отсутствие параллельного импорта повышало цену.
Руль!
Покрышки
Только не тормоза! И так наше руководство без тормозов и представляете что будет дальше?
В список для параллельного импорта вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley,
Сразу видно для кого был создан этот список…
В список вошли все производители, кроме тех которые уже тут производятся. Не перегибай, дядь.
точнее: которые еще тут производятся
Не переживай, бабло побеждает добро и зло.
Еее бой, везите вообще все, абсолютли похуй
А гарантийный ремонт и поддержку он тоже утвердил этот минпромторг?
Оперативный ответ Минпромторга - "вялым по губам"
Едем едем в соседнее турецкое село
Художественный фильм "Спиздили"
"Импорт в РФ как и наша жизнь - параллельный"© Санкционная поговорка
Ну а чего они хотели. Это же и так было понятно. Честное слово не понимаю я эти санкции типо запрещать ввозить. Я так полагаю западе нет понятия серый рынок?!
Добро пожаловать)
Смысл ввозить PS и Xbox, которые могут рано или поздно просто полностью заблокировать весь Ру-регион (а в PS Store ещё по-нормальному и не купить вообще ничего)?
перепрошей и все будет под твоим контролем)
Че как замеШтили? 😏
Дайте нам вашу продукцию а сами убирайтесь к чертовой матери. Ничего не скажешь - отличная логика.
А не проще ли весь параллельный импорт разрешить а не изобретать велосипед? Параллельный импорт это международная практика, а у нас только правообладатели имеют право завозить.
Эпол зачем? В каждом Эпол сидит маленький американский шпион и передаёт данные в ЦРУ 🤷♂️ + Ифоны на интернете подвязаны. Там итак сейчас половина всего не работает (бесконтактная оплата, покупки), а может всё совсем плохо стать. Люди накупят за бешеные деньги, а оно не работает 🤷♂️ Зачем расстраивать народ 🤷♂️
Ну пряма половина! А на ондроеде бесконтактная, типа, отвалилась? И вообще, пациент, пора пить галоперидол, подходи к табелточной!
В пост неплохо было бы добавить
Несмотря на спорность, многие страны идут по пути частичной или полной легализации параллельного импорта. Его разрешают в США, Японии, Индии и др. Китайские законы не касаются параллельного импорта напрямую, однако в юридической практике суды часто отвергают жалобы производителей на нарушение авторских прав при серой торговле.