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Торговля
Маша Цепелева

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта — в нём машины, бумага, техника Apple и другое Статьи редакции

Ввозить товары в Россию можно будет по «альтернативным» каналам без разрешения правообладателей.

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Глава Минпромторга утвердил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список для параллельного импорта вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, двигатели для Volvo, Nissan и Volkswagen, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, одежда, обувь, сумки, меховые изделия.

Также в списке есть шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone, двигателей и частей для них от Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, бытовая техника Electrolux, Siemens и Dyson, косметика и парфюмерия, бумага и картон, оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики и других отраслей.

Всего в приказе 96 категорий товаров. Он вступил в силу со дня публикации.

  • Правительство России легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров по «альтернативным» каналам, объясняли в Минпромторге.
Торговля
Ануш Алексанян
Что за параллельный импорт одобрила Россия и значит ли это, что будет больше подделок Статьи редакции

Такую меру обсуждали ещё в 2015 году, но тогда не было массового ухода компаний из страны.

Источник: РБК

#новость

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40 комментариев
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Andrey Kulakov

Список того что производители начнут блокировать удалённо?) Спасибо, что я могу сказать))

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Илья

Что блокировать? Фен или двигатель?
Ну заблочат айфон, ну не бери его

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Руслан Абушаев

Этих либералов послушаешь так носки аддидас дистанционно рвут тебе сидя на западе)

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Илья Ефимов

Блок станков удаленно, что шьют для тебя, босяка носочки в РФ, так как носочки аддидас, тебе , нищете не по карману. Будешь теперь лапти сам крутить или тряпочкой обматывать ноги)

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Илья

Адидас шьют в Китае или Тайване, но никак не в России

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Илья Ефимов

А я тебя заставляю покупать только носки адидас? 400 рубелей за пару, много на покупаешь таких?

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Андрей Кожевников

Норм, даже дёшево

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Илья

А ты носки каждый месяц покупаешь? Не покупай брендовые носки, идёшь в ашан/лента или на рынок, там они 100-200 рублей стоят

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Илья Ефимов

Так их. в большинстве своем шьют в РФ , Беларуси или Узбекистане. Носки из РФ дешевле, Узбекистан и Беларусь - дороже. Также про мебель говорили, что мы сделаем всё сами, но цены на мебель что-то не падает, хотя всё делают у нас, странности...

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Илья

Как будешь в Адидас, посмотри на ярлыке где их производят

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Anton Z.

и живут 1 носку.

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Илья

И разговор не про цену, а про производство, в России их не шьют

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Andrey Kulakov

Я больше про тех, у кого этот айфон уже есть)

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Илья

Насчёт смартфонов и приставок понятно, но остальное не заблокируешь. В любом случае серый ввоз дороже будет стоить, т.е. цена на продукцию +30% минимум будет

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Андрей Кожевников

Доллар как раз упал, компенсируем

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Эмилия Теплова

На самом деле это не так.

Напротив, отсутствие параллельного импорта повышало цену.

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Иван Серик

Руль!

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Илья

Покрышки

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Илья Попов

Только не тормоза! И так наше руководство без тормозов и представляете что будет дальше?

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Dimitri

В список для параллельного импорта вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley,

Сразу видно для кого был создан этот список…

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Сергей Подливак

В список вошли все производители, кроме тех которые уже тут производятся. Не перегибай, дядь.

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Andry

точнее: которые еще тут производятся

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Сергей Подливак

Не переживай, бабло побеждает добро и зло.

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Макс Смирнов

Еее бой, везите вообще все, абсолютли похуй

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Andrey Guzeev

А гарантийный ремонт и поддержку он тоже утвердил этот минпромторг?

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Я никто и звать меня никак

Оперативный ответ Минпромторга - "вялым по губам"

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Иван Шеметов

Едем едем в соседнее турецкое село

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Антон Гриценко

Художественный фильм "Спиздили"

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Alexey Shabolkin
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Сидор

"Импорт в РФ как и наша жизнь - параллельный"© Санкционная поговорка

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Руслан Абушаев

Ну а чего они хотели. Это же и так было понятно. Честное слово не понимаю я эти санкции типо запрещать ввозить. Я так полагаю западе нет понятия серый рынок?!

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Илья Ефимов

Добро пожаловать)

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Ренат Садыков

Смысл ввозить PS и Xbox, которые могут рано или поздно просто полностью заблокировать весь Ру-регион (а в PS Store ещё по-нормальному и не купить вообще ничего)?

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Рауф Галеев

перепрошей и все будет под твоим контролем)

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Александр Добриневский

Че как замеШтили? 😏

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Илья Попов

Дайте нам вашу продукцию а сами убирайтесь к чертовой матери. Ничего не скажешь - отличная логика.

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Konstantin Ufimskij

А не проще ли весь параллельный импорт разрешить а не изобретать велосипед? Параллельный импорт это международная практика, а у нас только правообладатели имеют право завозить.

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Игорь Мазаев

Эпол зачем? В каждом Эпол сидит маленький американский шпион и передаёт данные в ЦРУ 🤷‍♂️ + Ифоны на интернете подвязаны. Там итак сейчас половина всего не работает (бесконтактная оплата, покупки), а может всё совсем плохо стать. Люди накупят за бешеные деньги, а оно не работает 🤷‍♂️ Зачем расстраивать народ 🤷‍♂️

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Artem Borisenko

Ну пряма половина! А на ондроеде бесконтактная, типа, отвалилась? И вообще, пациент, пора пить галоперидол, подходи к табелточной!

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Эмилия Теплова

В пост неплохо было бы добавить

Несмотря на спорность, многие страны идут по пути частичной или полной легализации параллельного импорта. Его разрешают в США, Японии, Индии и др. Китайские законы не касаются параллельного импорта напрямую, однако в юридической практике суды часто отвергают жалобы производителей на нарушение авторских прав при серой торговле.

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