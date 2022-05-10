DomUm Decoration — платформа, объединяющая художников с покупателями Статьи редакции
Угадать, что купят для интерьера, и сделать на этом бизнес.
Материал издания «Чек».
Наталья Некрасова долгое время работала с недвижимостью. Она интересовалась декором интерьера и видела, что качественных интересных товаров мало или про них никто не знает. Так возникла идея создать платформу, где современные художники смогут найти своего покупателя. А он получит уникальный предмет интерьера, оформленный в рамку.
Всё началось два года назад с создания IT-инфраструктуры. Наталья хотела создать что-то большее, чем просто интернет-магазин. У основательницы DomUm были знакомые разработчики, с которыми она раньше работала. Они помогли с разработкой сайта.
Наталья вложила в проект 100 000 ₽. Эти деньги пошли на разработку сайта, оплату хостинга и покупку плагинов. Сайт написан на WordPress с несколькими плагинами для онлайн-торговли и продажи печатной продукции. Это значит, например, что покупатель может посмотреть, как постер будет выглядеть в рамке, загрузив в редактор изображение. На обслуживание сайта ежемесячно уходит 10 000 ₽.
Самая большая сложность в разработке сайта была в непонимании, как сделать удобный интерфейс, чтобы всем было просто и понятно. Нанять UX-специалиста не позволяли финансы, поэтому Наталья сама общалась с первыми пользователями, узнавала, какие возникают сложности, и решала их с командой. Сейчас процесс стал интуитивным.
Первые работы, которые появились на DomUm Decoration, — акварельные иллюстрации минералов. Их нарисовал знакомый Натальи. Тогда была мода на мрамор и аметист в интерьере. Наталья решила использовать тренд, но прогадала. Продаж было мало.
Первый опыт и сразу неудача. Но Наталья не потеряла веры в свой проект и стала тестировать другие картины. За два года DomUm Decoration презентовал работы более 50 авторов. Кого-то находят через соцсети. Бывает и так, что художники сами присылают на почту свои работы.
DomUm выбирает авторов, чьи работы выделяются уникальным авторским видением. Главное, чтобы что-то подобное уже не продавалось в известных магазинах. В противном случае теряется вся эксклюзивность постеров. Для успеха проекта нужно постоянно мониторить рынок искусства и находить новых авторов.
Как строить работу с художниками. Однажды Наталья решила выкупить права у художницы, чтобы продавать её картины под авторством DomUm, но идея провалилась. Теперь все авторы работают только по лицензии. DomUm Decoration размещают работы художников на сайте и получают процент с каждой продажи.
Все права остаются у автора. Для него это выгодно — художник просто размещает свои работы, а DomUm занимается продвижением на всех площадках, общается с потенциальными клиентами и доставляет заказы. Для клиента это персональный подход. Для бизнеса — возможность заработать больше денег.
Первые полгода проект раскачивался с 2–3 продаж в месяц с сайта и с магазинов мебели типа «Всё для дома», где представлено множество товаров для интерьера. Наталья верила в успех и уникальность своего продукта. Это позволило с холодной головой дождаться первых заказов. Затем был бум продаж, и вложения окупились в течение месяца.
Как наладили производство. Чтобы распечатанный постер выглядел как настоящая картина, нужен профессиональный принтер и текстурированная бумага. Её Наталья покупает большими листами в небольшом магазине в Санкт-Петербурге. Там же нашла типографию, которая специализируется на печати акварельных работ.
Первое время постеры отправляли в специальных тубусах. Затем клиенты стали интересоваться, идут ли рамки в комплекте. Так появилась идея и печатать, и изготавливать рамку в одном заказе. Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нужно учитывать оттенок бумаги, надёжность рамки, качество материалов.
Наталья нашла партнёров, которые занимались производством рамок. После пары месяцев работы столкнулась с тем, что часть товара приходит с дефектами. Приходилось возвращать. В итоге основательница DomUm прекратила сотрудничество и развивала собственное производство. Купила оборудование по резке металла, на самое необходимое для старта ушло около 100 000 ₽.
Сейчас уже Наталья понимает, что неудачный опыт сотрудничества сыграл в плюс. Производить самостоятельно оказалось выгоднее, чем покупать у партнёров, особенно когда объём продаж вырос. Собственное оборудование — это инвестиция и возможность расширить продуктовую линейку, а также возможность контролировать качество, что важно для Натальи.
Сейчас у основательницы DomUm в команде есть менеджер и сотрудники в мастерской, которые собирают рамки. Разработчики, программисты, SMM-специалисты — фрилансеры, которых Наталья привлекает на разовые задачи. Бывает, что какая-то проблема повторяется. Для таких случаев есть методичка, куда заносят все возможные причины ошибок, чтобы проще было найти первоисточник проблемы на сайте.
Продвижение
Продвижение в социальных сетях — эффективный канал продаж. Так думала и Наталья и несколько раз пыталась зайти в ныне заблокированные социальные сети и привлекала к работе рекламные агентства. Она хотела делегировать им работу с соцсетями и наладить систему продаж через визуал, но вышло не очень. Было непонятно, на какие креативы откликаются клиенты.
Потом протестировали контекстную рекламу. От неё практически сразу отказались. Поняли, что постеры — специфический товар и сложно подобрать универсальные креативы, которые бы привлекали клиентов и помогали решиться на покупку.
Таргетированная реклама не принесла результат из-за специалиста. Была задача интегрировать сайт с социальными сетями. Он лишь создавал видимость работы и не пытался вникнуть в ситуацию, изучить технологию пикселя Facebook*. Когда это выяснилось, специалиста попросили исправить, но он отказался. Через две недели Наталья с ним попрощалась, хоть и заплатила 30 000 ₽.
Из эффективных каналов основательница DomUm отмечает продвижение сайта в поисковиках и сарафанное радио. Довольные клиенты могут рекомендовать сервис своим знакомым. Сейчас хотят попробовать выходить на Яндекс Дзен и работать там с блогерами.
Маркетплейсы
Большее 50% продаж DomUm приносят специализированные магазины мебели. Ещё 30% — собственный сайт. Также DomUm Decoration представлен на Яндекс Маркете, который приносит 10% продаж.
DomUm Decoration позиционирует себя как премиальный бренд, поэтому у Натальи были сомнения, выходить ли на маркетплейсы: она считала, что такие дорогие товары там никто не купит. Но игнорировать канал с потенциальными клиентами не стали, поэтому решили использовать маркетплейсы для повышения узнаваемости бренда. Оказалось, что спрос есть, и продукция быстро нашла своего покупателя.
В декабре 2021 года компания зарегистрировала магазин и в первую же неделю получила продажи не только рамок, но и плакатов. После такого бума продаж Наталья следила за каждым заказом, общалась с курьерской службой, чтобы все заказы были доставлены вовремя.
Наталья запомнила, как мужчина ждал рамку дольше обычного из-за большой загруженности курьерской службы перед новогодними праздниками и после того, как получит её, не стал писать негативный отзыв. Для неё это было удивительно и приятно. Она ещё раз убедилась, что в первую очередь нужно быть полезным клиентам, а не думать, как им что-то продать.
С выходом на Маркет у DomUm Decoration появился новый сегмент клиентов — мужчины из разных регионов России. До этого сайтом пользовались преимущественно женщины из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новороссийска. Сейчас аудитория клиентов-мужчин в процентном соотношении сравнялась с женской частью.
На Маркете DomUm Decoration работает по модели DBS, когда продавец отправляет заказ со своего склада. В компании не могут обеспечить быструю сборку, поэтому модели, где продавец должен через 30 минут передать упакованный заказ курьеру, не рассматриваются. С этим сталкиваются все производители предметов мебели, потому что есть много этапов работы, которые нельзя исключить или где нельзя сделать процесс быстрее.
DomUm Decoration пользуется программой Яндекс Плюса и участвует в акциях. Наталья отмечает, что когда DomUm только вышел на Маркет, магазин подключился к новогодней акции. Что, в числе прочего, способствовало росту продаж. Конкретного бюджета на продвижение в компании нет, но каждой группе товаров присвоен свой процент, который закладывается на комиссию маркетплейсу и на эквайринг.
*Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
Материал издания про бизнес и развитие продаж в интернете «Чек». Другие его статьи:
А есть ли контакты Натальи? Как можно связаться с ней? Поделитесь плиз.