Угадать, что купят для интерьера, и сделать на этом бизнес.

{"id":418838,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":418838,"gtm":null} 495 просмотров

Материал издания «Чек».

Наталья Некрасова долгое время работала с недвижимостью. Она интересовалась декором интерьера и видела, что качественных интересных товаров мало или про них никто не знает. Так возникла идея создать платформу, где современные художники смогут найти своего покупателя. А он получит уникальный предмет интерьера, оформленный в рамку.

Всё началось два года назад с создания IT-инфраструктуры. Наталья хотела создать что-то большее, чем просто интернет-магазин. У основательницы DomUm были знакомые разработчики, с которыми она раньше работала. Они помогли с разработкой сайта.

Наталья вложила в проект 100 000 ₽. Эти деньги пошли на разработку сайта, оплату хостинга и покупку плагинов. Сайт написан на WordPress с несколькими плагинами для онлайн-торговли и продажи печатной продукции. Это значит, например, что покупатель может посмотреть, как постер будет выглядеть в рамке, загрузив в редактор изображение. На обслуживание сайта ежемесячно уходит 10 000 ₽.

Мы добавили наш логотип, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть в рамке DomUm Decoration. Также можно добавить любое фото, и его распечатают. Источник: domumdecoration.com

Самая большая сложность в разработке сайта была в непонимании, как сделать удобный интерфейс, чтобы всем было просто и понятно. Нанять UX-специалиста не позволяли финансы, поэтому Наталья сама общалась с первыми пользователями, узнавала, какие возникают сложности, и решала их с командой. Сейчас процесс стал интуитивным.

Большая работа была проведена с внутренним кабинетом. Сейчас автор видит форму договора и подсказки: как загрузить файл с картиной, какие поля обязательно заполнить

Первые работы, которые появились на DomUm Decoration, — акварельные иллюстрации минералов. Их нарисовал знакомый Натальи. Тогда была мода на мрамор и аметист в интерьере. Наталья решила использовать тренд, но прогадала. Продаж было мало.

Первый опыт и сразу неудача. Но Наталья не потеряла веры в свой проект и стала тестировать другие картины. За два года DomUm Decoration презентовал работы более 50 авторов. Кого-то находят через соцсети. Бывает и так, что художники сами присылают на почту свои работы.

DomUm выбирает авторов, чьи работы выделяются уникальным авторским видением. Главное, чтобы что-то подобное уже не продавалось в известных магазинах. В противном случае теряется вся эксклюзивность постеров. Для успеха проекта нужно постоянно мониторить рынок искусства и находить новых авторов.

В каталоге DomUm можно выбрать постер из 10 разных категорий. Источник: domumdecoration.com

Как строить работу с художниками. Однажды Наталья решила выкупить права у художницы, чтобы продавать её картины под авторством DomUm, но идея провалилась. Теперь все авторы работают только по лицензии. DomUm Decoration размещают работы художников на сайте и получают процент с каждой продажи.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Все права остаются у автора. Для него это выгодно — художник просто размещает свои работы, а DomUm занимается продвижением на всех площадках, общается с потенциальными клиентами и доставляет заказы. Для клиента это персональный подход. Для бизнеса — возможность заработать больше денег.

Если автор захочет продать картину где-то ещё, мы этому никак не препятствуем. Если он хочет снять её с продажи, потому что он продал её физически и не хочет, чтобы продавались реплики, он тоже имеет на это право. Мы стремимся популяризировать то, что делают талантливые люди, а не забрать у них и получить уникальное право. Наталья Некрасова основатель и генеральный директор компании DomUm Decoration

Первые полгода проект раскачивался с 2–3 продаж в месяц с сайта и с магазинов мебели типа «Всё для дома», где представлено множество товаров для интерьера. Наталья верила в успех и уникальность своего продукта. Это позволило с холодной головой дождаться первых заказов. Затем был бум продаж, и вложения окупились в течение месяца.

Как наладили производство. Чтобы распечатанный постер выглядел как настоящая картина, нужен профессиональный принтер и текстурированная бумага. Её Наталья покупает большими листами в небольшом магазине в Санкт-Петербурге. Там же нашла типографию, которая специализируется на печати акварельных работ.

Первое время постеры отправляли в специальных тубусах. Затем клиенты стали интересоваться, идут ли рамки в комплекте. Так появилась идея и печатать, и изготавливать рамку в одном заказе. Но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нужно учитывать оттенок бумаги, надёжность рамки, качество материалов.

DomUm Decoration опубликовали статьи в своём блоге о важности оттенка бумаги. Источник: domumdecoration.com

Наталья нашла партнёров, которые занимались производством рамок. После пары месяцев работы столкнулась с тем, что часть товара приходит с дефектами. Приходилось возвращать. В итоге основательница DomUm прекратила сотрудничество и развивала собственное производство. Купила оборудование по резке металла, на самое необходимое для старта ушло около 100 000 ₽.

Готовые рамки собирают и дальше вставляют стекло

Сейчас уже Наталья понимает, что неудачный опыт сотрудничества сыграл в плюс. Производить самостоятельно оказалось выгоднее, чем покупать у партнёров, особенно когда объём продаж вырос. Собственное оборудование — это инвестиция и возможность расширить продуктовую линейку, а также возможность контролировать качество, что важно для Натальи.

Сейчас у основательницы DomUm в команде есть менеджер и сотрудники в мастерской, которые собирают рамки. Разработчики, программисты, SMM-специалисты — фрилансеры, которых Наталья привлекает на разовые задачи. Бывает, что какая-то проблема повторяется. Для таких случаев есть методичка, куда заносят все возможные причины ошибок, чтобы проще было найти первоисточник проблемы на сайте.

Сложности возникают постоянно, как только внедряется что-то новое. Каждое нововведение никогда не встаёт идеально с первого раза. Всегда где-то что-то конфликтует. Наверно, это особенность WordPress, но не было ни разу, что мы поставили новое расширение и оно хорошо и гармонично работало со всем остальным. Наталья Некрасова основатель и генеральный директор компании DomUm Decoration

Продвижение

Продвижение в социальных сетях — эффективный канал продаж. Так думала и Наталья и несколько раз пыталась зайти в ныне заблокированные социальные сети и привлекала к работе рекламные агентства. Она хотела делегировать им работу с соцсетями и наладить систему продаж через визуал, но вышло не очень. Было непонятно, на какие креативы откликаются клиенты.

Потом протестировали контекстную рекламу. От неё практически сразу отказались. Поняли, что постеры — специфический товар и сложно подобрать универсальные креативы, которые бы привлекали клиентов и помогали решиться на покупку.

Таргетированная реклама не принесла результат из-за специалиста. Была задача интегрировать сайт с социальными сетями. Он лишь создавал видимость работы и не пытался вникнуть в ситуацию, изучить технологию пикселя Facebook*. Когда это выяснилось, специалиста попросили исправить, но он отказался. Через две недели Наталья с ним попрощалась, хоть и заплатила 30 000 ₽.

Из эффективных каналов основательница DomUm отмечает продвижение сайта в поисковиках и сарафанное радио. Довольные клиенты могут рекомендовать сервис своим знакомым. Сейчас хотят попробовать выходить на Яндекс Дзен и работать там с блогерами.

Маркетплейсы

Большее 50% продаж DomUm приносят специализированные магазины мебели. Ещё 30% — собственный сайт. Также DomUm Decoration представлен на Яндекс Маркете, который приносит 10% продаж.

DomUm Decoration позиционирует себя как премиальный бренд, поэтому у Натальи были сомнения, выходить ли на маркетплейсы: она считала, что такие дорогие товары там никто не купит. Но игнорировать канал с потенциальными клиентами не стали, поэтому решили использовать маркетплейсы для повышения узнаваемости бренда. Оказалось, что спрос есть, и продукция быстро нашла своего покупателя.

В декабре 2021 года компания зарегистрировала магазин и в первую же неделю получила продажи не только рамок, но и плакатов. После такого бума продаж Наталья следила за каждым заказом, общалась с курьерской службой, чтобы все заказы были доставлены вовремя.

Наталья запомнила, как мужчина ждал рамку дольше обычного из-за большой загруженности курьерской службы перед новогодними праздниками и после того, как получит её, не стал писать негативный отзыв. Для неё это было удивительно и приятно. Она ещё раз убедилась, что в первую очередь нужно быть полезным клиентам, а не думать, как им что-то продать.

С выходом на Маркет у DomUm Decoration появился новый сегмент клиентов — мужчины из разных регионов России. До этого сайтом пользовались преимущественно женщины из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новороссийска. Сейчас аудитория клиентов-мужчин в процентном соотношении сравнялась с женской частью.

После выхода на маркетплейсы стало очевидно, что убеждение в том, что основные покупатели товаров для дома женщины, — это стереотип. Наталья Некрасова основатель и генеральный директор компании DomUm Decoration

На Маркете DomUm Decoration работает по модели DBS, когда продавец отправляет заказ со своего склада. В компании не могут обеспечить быструю сборку, поэтому модели, где продавец должен через 30 минут передать упакованный заказ курьеру, не рассматриваются. С этим сталкиваются все производители предметов мебели, потому что есть много этапов работы, которые нельзя исключить или где нельзя сделать процесс быстрее.

DomUm Decoration пользуется программой Яндекс Плюса и участвует в акциях. Наталья отмечает, что когда DomUm только вышел на Маркет, магазин подключился к новогодней акции. Что, в числе прочего, способствовало росту продаж. Конкретного бюджета на продвижение в компании нет, но каждой группе товаров присвоен свой процент, который закладывается на комиссию маркетплейсу и на эквайринг.

*Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.