Торговля
Недовольный будильник

Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию — она займётся разработками в области ИИ и биометрии Статьи редакции

Структура будет создавать решения для самого ритейлера, а в будущем, возможно, и для внешних заказчиков.

  • Группа выделила ИТ-компанию «М.Тех», пишет РБК со ссылкой на ритейлера. Она создаётся на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит». Эту компанию «М.Видео-Эльдорадо» купила осенью 2021 года за 1,3 млрд рублей.
  • В «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие специалисты.
  • Компания будет внешним партнёром для всей ИТ-разработки группы, это должно повысить её операционную эффективность. В будущем «М.Тех» может продавать свои ИТ-решения внешним заказчикам.
  • Сейчас «М.Видео-Эльдорадо» работает над более чем 100 продуктами на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения. На какую выручу и долю рынка рассчитывает «М.Тех», а также инвестиции в структуру, в группе не раскрывают.
  • Опрошенные РБК эксперты отмечают, что «М.Видео-Эльдорадо» сформировала «серьёзную экспертизу» в технологиях для электронной коммерции, поэтому выделить ИТ в отдельный бизнес — логичное решение. «М.Видео-Эльдорадо» также может выделить ИТ-бизнес, чтобы претендовать на льготы для ИТ-компаний.
  • Все решения в группе изначально создавались под одного заказчика, из-за чего они могут не подойти для внешнего рынка, отмечает издание: чтобы превратить их в «тиражируемые продукты», нужна модернизация решений и упаковки.

#новость #мвидео

3193 просмотров
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41 комментарий
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Evgeny Afanasev

Давайте будем честны. Просто хотят отделить часть компании для бизнес льгот по IT

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Екатерина Продавцова

На hh в бонусах будут писать.Работая на нас вы получите :
«возможность получить ипотеку на отличных условиях»
«Отсрочку от армии»

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Василий Степанофф

В перспективе и отсрочку от всеобщей мобилизации, если вам уже за 27 лет.

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Alexander Golubev

Вам не надо бояться мобилизации, если вы уже контрактник.

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Evgeny Afanasev

Смысл не в бонусах для сотрудников, а в минимальных налогах на прибыль, социалку и прочее
Не удивлюсь, если через пол года всех продавцов из точек перепишут на новое юр лицо
Русская айтишечка из уборщик, кладовщиков и водителей

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Владимир Покуц

на самом деле не самая плохая мотивация, если так

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Game Topia

Мне сложно представить льготы, которые смогут покрыть слив бюджета затраченного на разработку ИИ (если, конечно, весь отдел не будет представлен всего одним хромым джуном). В России просто туча крутых компаний занимающаяся разработкой ИИ в этом направлении. Почему не объединить усилия.

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Василий Степанофф

Ежегодно во всем мире на оборону тратится 2 трлн долларов.
Почему бы не объединить усилия и не потратить эти деньги на поиски лекарства от рака?

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Game Topia

Возможно потому, что сегодня все достижения человека являются следствием закрытых военных разработок?

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Сергей Я

Как можно устроиться туда?😏

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Roman G.

А это разве плохо?)

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Местный кран

Будут по лицу определять давать кредит на утюг или нет?

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Василий Степанофф

так и будут писать в отказе "Рылом не вышли"

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Александр Проскурин

Управление остатками и заказ товара, для большого ритейла это огромный резерв по прибыли.
Корректно рассчитать сколько куда и какого товара нужно, можно снизить вложения в товар на десятки миллиардов. А при сегодняшних ставках на кредиты это прям много денег

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Вася Пражкин
Корректно рассчитать сколько куда и какого товара нужно

Ага, а потом мы тут статьи читаем - Мвидео продали б/у ноутбук под видом нового. Ну просто супер-технологии оптимизации.

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Екатерина Продавцова

Вы кажись только что описали функционал САП-а.

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Василий Степанофф

х...япа... Это называется ERP

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Екатерина Продавцова

https://en.m.wikipedia.org/wiki/SAP_ERP держу в курсе

SAP ERP
SAP ERP is an enterprise resource planning software developed by the German company SAP SE. SAP…
en.m.wikipedia.org
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Василий Степанофф

Парирую
https://dynamics.microsoft.com/en-us/nav-erp/#sort=relevancy

Dynamics NAV ERP App | Microsoft Dynamics 365
Dynamics NAV is an ERP app that assists with finance, manufacturing, customer relationship…
dynamics.microsoft.com
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Вася Пражкин

«Не ссорьтесь, девочки»

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Стас Николаев

Кстати, почему бы нет😁 когда креды и расрочки берут, насколько помню всегда стояли вебкамеры которые фотографировали заемщика. Вприныипе можно сделать определенную выборку по чертам лица и отсортировать невозвраты:) в криминалистике просто есть такое, там по определенным чертам лица определяется предрасположенных к тем или иным преступлениям.

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Вася Пражкин
она займётся разработками в области ИИ и биометрии

Скоро во всех магазинах:
Товар потрогал - плати!

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Отображаемое имя

Товар потрогал - деньги с карты списались

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Вася Пражкин

Посмотрел на телевизор - еще деньги списались.

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Александр Рюмин

Можно годовую подписку оформить

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Лена Куртасова

Ну у М-видео и ранее был сильный пул программистов. Брат работал там аналитиком, лестно отзывался про IT отдел

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Случайный каякер

Был.

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Кипарис Барбос

Эти те самые чмошники, которые не способны даже организовать доставку между магазинами и впарили Сбер гнилой goods забацанный на аутсорсе?

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Nikolay S

Да-да, те самые

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Кипарис Барбос

Очередной "эффективный" менеджер играется в инноватора

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Кипарис Барбос

а кто эту всю фейковую шарашку возглавит?

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Василий Степанофф

сын какого-нибудь перспективного чиновника высшего эшелона

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Стас Николаев

Сколько выручки уходить не раскрывают, а по факту возможно все уходить будет в айти фирму и продукты будут продаваться за хулиарды для "оптимизации налогооблажения"😁

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thinkabout1t

Им только своей ИТ компании не хватало

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Кипарис Барбос

IT в М.Видео

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Тётя Сара Моргенштерн

оох, этой новости нам как раз не хватала

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Сергей Я

Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к Эльдорадо: наймите наконец нормальных программистов, чтобы починили херобору, когда при смене локации перекидывает на главную страницу!! 😡🤬

На сайте Мвидео такого нет. И ещё проблемы с куки частые, из-за чего ошибка 404.

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Дмитрий Карелин

На сколько я знаю эльдорадо и мвидео, один холдинг, думаю и it отдел один

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Сергей Я

Скорее всего, от этого я ещё больше удивляюсь, почему у Эльдорадо есть такие баги. Может это фича.

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const

Я бы посоветовал им, чтобы сначала сделали нормальный скрипт для клиентов. Отдал товар в сервис, спустя 25 дней получаю смс что им очень жаль, что не успели отремонтировать за 21 день. Проходит 45 дней и больше никаких сообщений или звонков из сервиса. Пошёл в магазин, чтобы узнать о судьбе моего товара. Там они ничего не находят. Пишу заявление на обмен товара. Через 3 дня приходит смс, что мой товар поступил из сервисного центра и ждет меня в магазине. Иду в магазин, мне там говорят, что товар с заводским браком был. Ждите до 10 дней, чтобы получить ответ на заявление.. Начните сначала разрабатывать простые вещи.

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C Ever

всё как в СССР
у кого есть теперь выход на инфраструктуру и технологии за забором, тот и развивает отрасль в бараке.
Пойду к бригадиру общаться, может в швейку возьмут или нарды резать из дерева.

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