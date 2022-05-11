Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию — она займётся разработками в области ИИ и биометрии Статьи редакции
Структура будет создавать решения для самого ритейлера, а в будущем, возможно, и для внешних заказчиков.
- Группа выделила ИТ-компанию «М.Тех», пишет РБК со ссылкой на ритейлера. Она создаётся на базе провайдера финтех-сервисов «Директ Кредит». Эту компанию «М.Видео-Эльдорадо» купила осенью 2021 года за 1,3 млрд рублей.
- В «М.Тех» перейдут разработчики, аналитики, тестировщики и другие специалисты.
- Компания будет внешним партнёром для всей ИТ-разработки группы, это должно повысить её операционную эффективность. В будущем «М.Тех» может продавать свои ИТ-решения внешним заказчикам.
- Сейчас «М.Видео-Эльдорадо» работает над более чем 100 продуктами на основе анализа данных, биометрии, искусственного интеллекта и машинного обучения. На какую выручу и долю рынка рассчитывает «М.Тех», а также инвестиции в структуру, в группе не раскрывают.
- Опрошенные РБК эксперты отмечают, что «М.Видео-Эльдорадо» сформировала «серьёзную экспертизу» в технологиях для электронной коммерции, поэтому выделить ИТ в отдельный бизнес — логичное решение. «М.Видео-Эльдорадо» также может выделить ИТ-бизнес, чтобы претендовать на льготы для ИТ-компаний.
- Все решения в группе изначально создавались под одного заказчика, из-за чего они могут не подойти для внешнего рынка, отмечает издание: чтобы превратить их в «тиражируемые продукты», нужна модернизация решений и упаковки.
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Давайте будем честны. Просто хотят отделить часть компании для бизнес льгот по IT
На hh в бонусах будут писать.Работая на нас вы получите :
«возможность получить ипотеку на отличных условиях»
«Отсрочку от армии»
В перспективе и отсрочку от всеобщей мобилизации, если вам уже за 27 лет.
Вам не надо бояться мобилизации, если вы уже контрактник.
Смысл не в бонусах для сотрудников, а в минимальных налогах на прибыль, социалку и прочее
Не удивлюсь, если через пол года всех продавцов из точек перепишут на новое юр лицо
Русская айтишечка из уборщик, кладовщиков и водителей
на самом деле не самая плохая мотивация, если так
Мне сложно представить льготы, которые смогут покрыть слив бюджета затраченного на разработку ИИ (если, конечно, весь отдел не будет представлен всего одним хромым джуном). В России просто туча крутых компаний занимающаяся разработкой ИИ в этом направлении. Почему не объединить усилия.
Ежегодно во всем мире на оборону тратится 2 трлн долларов.
Почему бы не объединить усилия и не потратить эти деньги на поиски лекарства от рака?
Возможно потому, что сегодня все достижения человека являются следствием закрытых военных разработок?
Как можно устроиться туда?😏
А это разве плохо?)
Будут по лицу определять давать кредит на утюг или нет?
так и будут писать в отказе "Рылом не вышли"
Управление остатками и заказ товара, для большого ритейла это огромный резерв по прибыли.
Корректно рассчитать сколько куда и какого товара нужно, можно снизить вложения в товар на десятки миллиардов. А при сегодняшних ставках на кредиты это прям много денег
Ага, а потом мы тут статьи читаем - Мвидео продали б/у ноутбук под видом нового. Ну просто супер-технологии оптимизации.
Вы кажись только что описали функционал САП-а.
х...япа... Это называется ERP
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SAP_ERP держу в курсе
Парирую
https://dynamics.microsoft.com/en-us/nav-erp/#sort=relevancy
«Не ссорьтесь, девочки»
Кстати, почему бы нет😁 когда креды и расрочки берут, насколько помню всегда стояли вебкамеры которые фотографировали заемщика. Вприныипе можно сделать определенную выборку по чертам лица и отсортировать невозвраты:) в криминалистике просто есть такое, там по определенным чертам лица определяется предрасположенных к тем или иным преступлениям.
Скоро во всех магазинах:
Товар потрогал - плати!
Товар потрогал - деньги с карты списались
Посмотрел на телевизор - еще деньги списались.
Можно годовую подписку оформить
Ну у М-видео и ранее был сильный пул программистов. Брат работал там аналитиком, лестно отзывался про IT отдел
Был.
Эти те самые чмошники, которые не способны даже организовать доставку между магазинами и впарили Сбер гнилой goods забацанный на аутсорсе?
Да-да, те самые
Очередной "эффективный" менеджер играется в инноватора
а кто эту всю фейковую шарашку возглавит?
сын какого-нибудь перспективного чиновника высшего эшелона
Сколько выручки уходить не раскрывают, а по факту возможно все уходить будет в айти фирму и продукты будут продаваться за хулиарды для "оптимизации налогооблажения"😁
Им только своей ИТ компании не хватало
IT в М.Видео
оох, этой новости нам как раз не хватала
Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к Эльдорадо: наймите наконец нормальных программистов, чтобы починили херобору, когда при смене локации перекидывает на главную страницу!! 😡🤬
На сайте Мвидео такого нет. И ещё проблемы с куки частые, из-за чего ошибка 404.
На сколько я знаю эльдорадо и мвидео, один холдинг, думаю и it отдел один
Скорее всего, от этого я ещё больше удивляюсь, почему у Эльдорадо есть такие баги. Может это фича.
Я бы посоветовал им, чтобы сначала сделали нормальный скрипт для клиентов. Отдал товар в сервис, спустя 25 дней получаю смс что им очень жаль, что не успели отремонтировать за 21 день. Проходит 45 дней и больше никаких сообщений или звонков из сервиса. Пошёл в магазин, чтобы узнать о судьбе моего товара. Там они ничего не находят. Пишу заявление на обмен товара. Через 3 дня приходит смс, что мой товар поступил из сервисного центра и ждет меня в магазине. Иду в магазин, мне там говорят, что товар с заводским браком был. Ждите до 10 дней, чтобы получить ответ на заявление.. Начните сначала разрабатывать простые вещи.
всё как в СССР
у кого есть теперь выход на инфраструктуру и технологии за забором, тот и развивает отрасль в бараке.
Пойду к бригадиру общаться, может в швейку возьмут или нарды резать из дерева.