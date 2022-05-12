Торговля
Маша Цепелева

«Сбер» отказался от покупки сети магазинов «Стокманн» Статьи редакции

Отмена соглашения может быть связана с западными санкциями банка.

  • Отмену сделки «по договорённости сторон» подтвердили «Ъ» гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель «Сбера».
  • Несмотря на это, товары ритейлера будут продаваться на «СберМегаМаркете». Левкин уточнил, что компания работает с площадкой и другими маркетплейсами в качестве мерчанта.
  • Сделка могла сорваться из-за западных санкций в отношении «Сбербанка», рассказал изданию источник в инвесткругах. Подсанкционный банк в акционерах ограничит работу с западными брендами, считает партнёр Data Insight Борис Овчинников.
  • В своей стратегии развития «Сбер» планировал сделки с компаниями в категориях, где у него меньше всего компетенций. Но сейчас планы, связанные с ростом, приостановлены, рассказал источник издания.
  • «Сбер» и «Стокманн» договорились о покупке в январе 2022 года. Ритейлер должен был стать частью «Сбермегамаркета». Стороны не раскрывали сумму сделки, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил её в 1-1,5 млрд рублей.
  • «Стокманн» управляет в России 12 магазинами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.

#новость #сбер #стокманн #сбермегамаркет

3013 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
Andrey Kulakov

Иногда и хорошие новости проскакивают))

Ответить
Развернуть ветку
Yury Storstrom

Просто финское качество не потянуть

Ответить
Развернуть ветку
Плоский утюг

А что случилось? Наверное не все так однозначно, что отказался. Надо разбираться, вдруг это только на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

На пользу для здоровья. Говорят, что отказ вылечивает такие болезни тоже, как безденежье.

Ответить
Развернуть ветку
Timur Bayazitov

"Отказался"

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Может, не хватило денег из-за санкций?

Ответить
Развернуть ветку
Timur Bayazitov

денег хватает, с ним не хотят иметь дело из-за риска вторичных санкций

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Понятно, когда денег хватает, ума не надо.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Перепродажный

"От покупки"

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Чем меньше непрофильных активов у банка, тем лучше

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Мазаев

Если им пользоваться, то да. А так, это всего лишь заблокированный жадный Сбер

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

На сегодня неважно, какую информацию читаю из России -все время в голове у меня крутиться привычное слово П**ДЕЦ.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Сбербанк супертоксичный. Любая его доля это попадания под санкции на автомате. Правильно что Стокманн не купили.

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Levi

А в чем смысл покупки сети оффлайн магазинов? Что там такого ценного? Площади у них не свои, а арендуемые.
Товарные знаки?

Ответить
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

он же не покупал его, а за кредиты забирал. Списал?

Ответить
Развернуть ветку
User User

Нафиг он никому не нужен.. Странно что еще один могильник metro тоже столько времени ещё плавает.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
null