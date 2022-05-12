«Сбер» отказался от покупки сети магазинов «Стокманн» Статьи редакции
Отмена соглашения может быть связана с западными санкциями банка.
- Отмену сделки «по договорённости сторон» подтвердили «Ъ» гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель «Сбера».
- Несмотря на это, товары ритейлера будут продаваться на «СберМегаМаркете». Левкин уточнил, что компания работает с площадкой и другими маркетплейсами в качестве мерчанта.
- Сделка могла сорваться из-за западных санкций в отношении «Сбербанка», рассказал изданию источник в инвесткругах. Подсанкционный банк в акционерах ограничит работу с западными брендами, считает партнёр Data Insight Борис Овчинников.
- В своей стратегии развития «Сбер» планировал сделки с компаниями в категориях, где у него меньше всего компетенций. Но сейчас планы, связанные с ростом, приостановлены, рассказал источник издания.
- «Сбер» и «Стокманн» договорились о покупке в январе 2022 года. Ритейлер должен был стать частью «Сбермегамаркета». Стороны не раскрывали сумму сделки, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил её в 1-1,5 млрд рублей.
- «Стокманн» управляет в России 12 магазинами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске.
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Иногда и хорошие новости проскакивают))
Просто финское качество не потянуть
А что случилось? Наверное не все так однозначно, что отказался. Надо разбираться, вдруг это только на пользу
На пользу для здоровья. Говорят, что отказ вылечивает такие болезни тоже, как безденежье.
"Отказался"
Может, не хватило денег из-за санкций?
денег хватает, с ним не хотят иметь дело из-за риска вторичных санкций
Понятно, когда денег хватает, ума не надо.
"От покупки"
Чем меньше непрофильных активов у банка, тем лучше
Если им пользоваться, то да. А так, это всего лишь заблокированный жадный Сбер
На сегодня неважно, какую информацию читаю из России -все время в голове у меня крутиться привычное слово П**ДЕЦ.
Сбербанк супертоксичный. Любая его доля это попадания под санкции на автомате. Правильно что Стокманн не купили.
А в чем смысл покупки сети оффлайн магазинов? Что там такого ценного? Площади у них не свои, а арендуемые.
Товарные знаки?
он же не покупал его, а за кредиты забирал. Списал?
Нафиг он никому не нужен.. Странно что еще один могильник metro тоже столько времени ещё плавает.