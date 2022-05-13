Ozon назначил новых гендиректоров для двух своих основых юрлиц Статьи редакции
Бывший глава компании Александр Шульгин ушёл с должности из-за персональных санкций ЕС.
- 12 мая 2022 года гендиректором ООО «Озон холдинг» стал Сергей Беляков, следует из данных ЕГРЮЛ. ООО «Интернет решения» возглавил Сергей Паньков.
- В середине апреля 2022 года Александр Шульгин, который занимал пост гендиректора с 2017 года, попал под персональные санкции Евросоюза и покинул свою должность.
- В компании тогда говорили, что руководство перейдёт к коллегиального органу управления, в состав которого войдут несколько топ-менеджеров. Новый орган будет отвечать за стратегические решения и управление операционной деятельностью.
- Паньков начал работать в Ozon в 2019 году, он отвечает за коммерцию, а до этого занимался Ozon Retail, развитием направлений электроники и Ozon Fresh, рассказали в компании изданию Shopper's. Беляков пришёл в компанию в 2021 году и занимает должность управляющего директора.
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Сергей Беляков
Сергей Паньков
В компании тогда говорили, что руководство перейдёт к коллегиального органу управления, в состав которого войдут несколько топ-менеджеров.
В компании тогда говорили, что руководство перейдёт к коллегиальноМУ органу управления, в состав которого войдут несколько топ-менеджеров.