Торговля
Интенсивный Кирилл

Петербургская сеть салонов Kistochki основателя «Таксовичкоф» объявила о дефолте — она не может расплатиться по долгам Статьи редакции

Но инвесторы вряд ли будут добиваться банкротства компании, считает эксперт.

  • Сеть маникюрных и педикюрных салонов Kistochki объявила, что не может расплатиться по облигационному займу на 40 млн рублей. Она готова выкупить по номиналу 25% стоимости облигаций — на 10 млн рублей, по остальным средствам инвесторам предложат план реструктуризации.
  • Kistochki выпустили трёхлетние облигации под 15% годовых в июне 2019 года — в виде двух займов. Из 40 млн рублей на открытие двух салонов в Москве потратили 15 млн рублей, покрытие операционных убытков по двум действующим салонам в Москве — 5 млн рублей, модернизацию студий в Петербурге — 5 млн рублей. Остальные деньги ушли на рекламу и операционные расходы.
  • Вложения в маркетинг не оправдались из-за пандемии Covid-19. Также в 2020-м салоны в Москве приостановили работу из-за пандемии, а после их закрыли окончательно.
  • Инвесторы вряд ли будут добиваться банкротства компании и могут согласиться на реструктуризацию, так как иначе им будет очень сложно вернуть свои средства, считает гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
  • По данным «Контур.Фокуса», Kistochki принадлежат Игорю Рудзия — основателю такси «Таксовичкоф» и сервиса грузоперевозок «Грузовичкоф». Сейчас он гендиректор компании People & People, владельца «Таксовичкоф» и «Грузовичков», которая купила бренд и платформу «Ситимобила».
  • Всего у сети 23 студии — 22 в Санкт-Петербурге и одна в Ленинградской области.

#новость

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12 комментариев
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Человеческий фитиль

А почему не Кистовичкоф?

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Al Dunkan

Приберегли для медицинского центра :-D

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Человеческий фитиль

Сначала не понял, а потом как понял😂

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Вадим Д.

Могли и Ногтевичкоф придумать.
Или 2 бренда: Ручковичкоф и Педивичкоф, хотя рискованно, конечно, на грани.

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Даниил Мельник

Угу, КистАВИЧкоф))

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Andrei M

КистаВИЧ@off

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Вадим Юхтин

дефолт по сумме 40 млн :) Сразу вспомнилась картинка:

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Дмитрий Филиппов
Остальные деньги ушли на рекламу и операционные расходы.

Угу угу

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Вадим Д.

Реклама операционных расходов. Так точнее.

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Noblesse. tv

Купили "Ситимобил", а на Кисточки забили? Субсидиарная ответственность я так понимаю тут не применима...

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Georgiy Tokmakov

Новость не соответствует названию сайта. Чувак привлекал капитал продавая облигации, а сайт называется VC)

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Александр Гаврилов
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