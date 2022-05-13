Петербургская сеть салонов Kistochki основателя «Таксовичкоф» объявила о дефолте — она не может расплатиться по долгам Статьи редакции
Но инвесторы вряд ли будут добиваться банкротства компании, считает эксперт.
- Сеть маникюрных и педикюрных салонов Kistochki объявила, что не может расплатиться по облигационному займу на 40 млн рублей. Она готова выкупить по номиналу 25% стоимости облигаций — на 10 млн рублей, по остальным средствам инвесторам предложат план реструктуризации.
- Kistochki выпустили трёхлетние облигации под 15% годовых в июне 2019 года — в виде двух займов. Из 40 млн рублей на открытие двух салонов в Москве потратили 15 млн рублей, покрытие операционных убытков по двум действующим салонам в Москве — 5 млн рублей, модернизацию студий в Петербурге — 5 млн рублей. Остальные деньги ушли на рекламу и операционные расходы.
- Вложения в маркетинг не оправдались из-за пандемии Covid-19. Также в 2020-м салоны в Москве приостановили работу из-за пандемии, а после их закрыли окончательно.
- Инвесторы вряд ли будут добиваться банкротства компании и могут согласиться на реструктуризацию, так как иначе им будет очень сложно вернуть свои средства, считает гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
- По данным «Контур.Фокуса», Kistochki принадлежат Игорю Рудзия — основателю такси «Таксовичкоф» и сервиса грузоперевозок «Грузовичкоф». Сейчас он гендиректор компании People & People, владельца «Таксовичкоф» и «Грузовичков», которая купила бренд и платформу «Ситимобила».
- Всего у сети 23 студии — 22 в Санкт-Петербурге и одна в Ленинградской области.
1635 просмотров
А почему не Кистовичкоф?
Приберегли для медицинского центра :-D
Сначала не понял, а потом как понял😂
Могли и Ногтевичкоф придумать.
Или 2 бренда: Ручковичкоф и Педивичкоф, хотя рискованно, конечно, на грани.
Угу, КистАВИЧкоф))
КистаВИЧ@off
дефолт по сумме 40 млн :) Сразу вспомнилась картинка:
Угу угу
Реклама операционных расходов. Так точнее.
Купили "Ситимобил", а на Кисточки забили? Субсидиарная ответственность я так понимаю тут не применима...
Новость не соответствует названию сайта. Чувак привлекал капитал продавая облигации, а сайт называется VC)