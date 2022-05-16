«Ъ»: магазины Reebok в России купил турецкий холдинг — владелец брендов Lumberjack и U.S. Polo Статьи редакции
Ему перешло около 100 магазинов сети: их стоимость эксперт оценивает примерно в 1,5 млрд рублей, но сумма могла быть в три раза меньше.
- Бизнес Reebok в России перешел турецкому холдингу FLO Retailing, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости и источник, близкий к FLO.
- По словам источника, сделка уже закрыта, новый владелец получил 100 магазинов Reebok и планирует переименовать их, сохранив бренд. В FLO Retailing и Reebok не ответили на запрос «Ъ».
- Турецкую компанию основал в начале 1960-х годов Ахмет Зийлан, сейчас она работает в 21 стране. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno, владеет марками U.S. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. 12 мая турецкое издание Yeni Safak сообщило, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран.
- Reebok c 2006 года принадлежал Adidas, в августе 2021-го компания продала бренд американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд. На сайте ABG указано, что с 20 марта она приостановила деятельность в России. В стране Reebok контролируется через ООО «Адидас»: по данным «Контур.Фокуса», его выручка в 2021 году составила 55,6 млрд рублей, чистая прибыль — 4 млрд рублей.
- По данным «2ГИС», в крупных городах России работает не менее 117 монобрендовых магазинов Reebok. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сети в 1,5 млрд рублей, но не исключает, что сумма сделки составила не более 500 млн рублей.
- В одном из маркетплейсов сообщили «Ъ», что продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информации о смене поставщика они не получали. Источник среди крупных ритейлеров заявил изданию, что Adidas, Nike, Reebok прекратили поставки в Россию, а распродаются сейчас товарные запасы.
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Нужна пояснительная бригада
Типичный пример вырывания фразы из контекста. Статья о магазинах, переименуют магазины, что довольно сложно не понять из фразы "новый владелец получил 100 магазинов Reebok и планирует переименовать их".
А сохранят бренд Reebok, который будет там продаваться
Яeebok
Beobok же. историю надо знать
Мне тоже
Будут работать под другой вывеской, но всё равно реализовывать продукцию Reebok
ХЗ логотив у них на всей продукции с названием рибок
теперь все завалит турецким пошивом
Вообще интересно получается. Турция не является так сказать недружественной страной, но одновременно с этим является членом НАТО. А НАТО, сами понимаете, это ай-ай-ай.
Считаю, тру патриотам (которые за молодого энергичного лидера, спецоперацию, z и v и т.п.) должно быть западло покупать продукцию этого государства с непонятным по отношению к России статусом. И курортами турецкими пользоваться - зашквар.
Всё, выдохнул.
И кроссовки и трико у меня от рибоко!
Эх, хорошие дисконты были, можно было норм спортивные кроссы в пределах 3к купить..
Игла германо-американского одобрения пересадила на турецкое (юр)лицо.
/второй пост за сегодня с обсуждением этой невероятно важной новости/