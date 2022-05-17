«СберМаркет» начал тестировать продажу «некрасивых» фруктов и овощей, которые не берут магазины Статьи редакции
Пока проект тестируется на небольшой группе пользователей.
- Сервис доставки товаров из магазинов открыл раздел «Уценка», обратило внимание Shopper’s. Представитель компании пояснил изданию, что «СберМаркет» доставляет фрукты и овощи от партнёра, который работает напрямую с фермерами.
- Когда раздел откроют для всех, в «СберМаркете» не уточнили.
- В описании раздела говорится, что в нём доступны овощи и фрукты от фермеров и хозяйств, «которые обычные магазины не купят или не продадут из-за их неидеального вида».
- При этом цены на такие продукты будут ниже, утверждает компания. Обычно поставщики их утилизируют, хотя по качеству и вкусу они не отличаются от тех, что продаются в магазинах.
- Использование «некрасивых» фруктов и овощей вместо их списания и утилизации популярно среди фудтех-стартапов. Например, американский сервис подписки на доставку «некрасивых» продуктов Imperfect Foods работает с 2015 года. В 2020 году Danone объявила, что выпустит линейку йогуртов Good Save, которые сделают из «некрасивых» фруктов в партнёрстве с площадкой Full Harvest.
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Это прорыв! Или пробив?
Хуйлыв. Это в любой стране есть, чтоб не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности и помятые фрукты им снижают цену. В Америке, внезапно, целые магазины есть такие
Осталось «светофор» в сбермаркет добавить.
Ещё одна глупость. Вы сегодня в ударе.
За счёт чего в светофоре низкие цены? Из-за "некрасивых" фруктов и овощей?
Не очень хочу дискутировать с «умниками» виси. Но тренд есть тренд. Экономия на всем, сервисы которые позиционировались как для среднего класса — деградируют. Пятерочка уже практически премиальный магазин. Можно язвить и делать вид, что не замечаешь.
Так вы тот самый умник, который язвит. Про амеров тоже язвите? Про европейцев? Внезапно, во всем мире кризис, хоть и наш хуже, конечно
И при чем тут амеры? Что за вотэбаутизм? Я вижу ситуацию в россии. Тренд у нас начался задолго до вторжения даже.
Есть дисконты для таких товаров, хотя в рашке обычно все уничтожают, чтобы не конкурировать с дисконтами.
Дыа, сколько времени этого пытались добиться люди. Им запрещали, прикрываясь чем то, уже не помню чем, но опять какой то «заботой о гражданах», а тут что случилось?
Можно сколько угодно выебываться «в америке такжЫ», да ток мы все понимаем в каком контексте эти все «прорывы» делаются.
Уровень непробиваемого сопротивления
Это рационально
Отрыв в обрыв
Я думал, что они давно тестируют. Потому что на картинке в аппе и то что они привозят выглядит часто именно так
Спасибо за бета-тест, Антон 🤝
Судя по опыту моих знакомых, это давно вышло за рамки бета-теста😂 Поэтому свежее мясо и овощи, за редким исключением, заказывать онлайн стараются меньше. Справедливости ради, это касается не только Сбермаркета и даже не только РФ. Это в целом проблема масс-маркет сервисов доставки
Следующий этап - раздел «Просрочка». Потом - «Уценка просрочки». Потом - «То, что не взяли даже по уценке».
Следующий этап, скорее, что в уценку попадут продукты со скидкой на грани просрочки, как в Европе и США, к примеру.
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В смысле "некрасивых"? Испорченных, что ли?
Некрасивых читай "некалиброванных". Как любят сторонники запрета ГМО - червивое насквозь яблоко "зато НАСТОЯЩЕЕ! Без ХИМИИ!" Ну думаю что прям так, скорей всего слишком мелкие или слишком крупные яблоки, кривые, с наростами или салат немного поеденый червем, картошка с ложноножками и вот это все.
По-идее это что-то вроде горбатой двухголовой моркови, загадочной формы картофеля, пятнистых яблок, сплющенных апельсинов. Хотя такого добра в обычных пятерочках навалом, правда без скидок
чтоа? я думал, их на рынках продают
Взглянув на овощи в пятерочках, а именно на мятые помидоры, гниющую картошку и умирающую зелень, кажется, что "некрасивые" овощи даже свиньям на корм не подойдут.
Жду сервис знакомств для "некрасивых" людей, которых не берут в брак.
Я думала для брака измор работает, а не внешность
Великодержавностью запахло
Запах только какой-то "некрасивый"
н-новшество!))
🤣🤣🤣
Просрочку скоро начнут продавать? Ее ведь тоже утилизируют, а так вприцнипе тоже съедобно.)
Сегодня продают "некрасивые" фрукты и овощи.
Завтра начнут продавать body positive и другого цвета фрукты и овощи.
Маркетинг сила!
Так и до фриганства дойдем
Не дойдем, там без нас большая конкуренция
Можно записать похожий ролик для таких овощей:
https://youtu.be/c5K1RxymRsk
Это как товары из Магнита на полках почты РФ ?
Эх, пошутил бы, да не смешно (
а че там насчёт магазина «Народный»?😅
так вот шо мне ребята из Магнита привозили
Чего бубните, ToGoodToGo по Европке прекрасно работает , сама частенько захожу по дороге взять за копейки какие-то продукты.
Продукты нормальные , скидки огромные да и вообще, чего выбрасывать. Как по мне отличная опция, как быстро здесь комментаторы бухтеть начали , забыли наверное как ваша бабка вам пюре делала с картошки которая «сварить не вкусно -мягкая, выкинуть жалко , а в пюре самое то»
В Tesco целая серия вот таких овощей. Perfectly imperfect. Стоят чуть дешевле обычных. В пакете все разные и кривые. Но сама по себе идея прикольная.
Это называется
Сбербанк пучит от денег