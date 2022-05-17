Торговля
Годовой микроскоп

«СберМаркет» начал тестировать продажу «некрасивых» фруктов и овощей, которые не берут магазины Статьи редакции

Пока проект тестируется на небольшой группе пользователей.

  • Сервис доставки товаров из магазинов открыл раздел «Уценка», обратило внимание Shopper’s. Представитель компании пояснил изданию, что «СберМаркет» доставляет фрукты и овощи от партнёра, который работает напрямую с фермерами.
  • Когда раздел откроют для всех, в «СберМаркете» не уточнили.
  • В описании раздела говорится, что в нём доступны овощи и фрукты от фермеров и хозяйств, «которые обычные магазины не купят или не продадут из-за их неидеального вида».
  • При этом цены на такие продукты будут ниже, утверждает компания. Обычно поставщики их утилизируют, хотя по качеству и вкусу они не отличаются от тех, что продаются в магазинах.
  • Использование «некрасивых» фруктов и овощей вместо их списания и утилизации популярно среди фудтех-стартапов. Например, американский сервис подписки на доставку «некрасивых» продуктов Imperfect Foods работает с 2015 года. В 2020 году Danone объявила, что выпустит линейку йогуртов Good Save, которые сделают из «некрасивых» фруктов в партнёрстве с площадкой Full Harvest.

#новость #сбермаркет

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43 комментария
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Anton Vlasov

Это прорыв! Или пробив?

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Андрей

Хуйлыв. Это в любой стране есть, чтоб не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности и помятые фрукты им снижают цену. В Америке, внезапно, целые магазины есть такие

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Anton Vlasov

Осталось «светофор» в сбермаркет добавить.

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Андрей

Ещё одна глупость. Вы сегодня в ударе.
За счёт чего в светофоре низкие цены? Из-за "некрасивых" фруктов и овощей?

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Anton Vlasov

Не очень хочу дискутировать с «умниками» виси. Но тренд есть тренд. Экономия на всем, сервисы которые позиционировались как для среднего класса — деградируют. Пятерочка уже практически премиальный магазин. Можно язвить и делать вид, что не замечаешь.

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Андрей

Так вы тот самый умник, который язвит. Про амеров тоже язвите? Про европейцев? Внезапно, во всем мире кризис, хоть и наш хуже, конечно

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Anton Vlasov

И при чем тут амеры? Что за вотэбаутизм? Я вижу ситуацию в россии. Тренд у нас начался задолго до вторжения даже.

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Egor Ka

Есть дисконты для таких товаров, хотя в рашке обычно все уничтожают, чтобы не конкурировать с дисконтами.

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Vacuum

Дыа, сколько времени этого пытались добиться люди. Им запрещали, прикрываясь чем то, уже не помню чем, но опять какой то «заботой о гражданах», а тут что случилось?
Можно сколько угодно выебываться «в америке такжЫ», да ток мы все понимаем в каком контексте эти все «прорывы» делаются.

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Константин Козырев

Уровень непробиваемого сопротивления

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Борис Вишневский

Это рационально

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Вячеслав Грачунов

Отрыв в обрыв

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Антон Штадлер

Я думал, что они давно тестируют. Потому что на картинке в аппе и то что они привозят выглядит часто именно так

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Александр Добриневский

Спасибо за бета-тест, Антон 🤝

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Антон Штадлер

Судя по опыту моих знакомых, это давно вышло за рамки бета-теста😂 Поэтому свежее мясо и овощи, за редким исключением, заказывать онлайн стараются меньше. Справедливости ради, это касается не только Сбермаркета и даже не только РФ. Это в целом проблема масс-маркет сервисов доставки

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Вася Пражкин

Следующий этап - раздел «Просрочка». Потом - «Уценка просрочки». Потом - «То, что не взяли даже по уценке».

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Andrey Zykov

Следующий этап, скорее, что в уценку попадут продукты со скидкой на грани просрочки, как в Европе и США, к примеру.

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Ник Аватесян
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Виктория Никанорова

В смысле "некрасивых"? Испорченных, что ли?

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Suxfoto

Некрасивых читай "некалиброванных". Как любят сторонники запрета ГМО - червивое насквозь яблоко "зато НАСТОЯЩЕЕ! Без ХИМИИ!" Ну думаю что прям так, скорей всего слишком мелкие или слишком крупные яблоки, кривые, с наростами или салат немного поеденый червем, картошка с ложноножками и вот это все.

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Вячеслав Грачунов

По-идее это что-то вроде горбатой двухголовой моркови, загадочной формы картофеля, пятнистых яблок, сплющенных апельсинов. Хотя такого добра в обычных пятерочках навалом, правда без скидок

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Юрий Б.
поставщики их утилизируют

чтоа? я думал, их на рынках продают

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Poul Komar'

Взглянув на овощи в пятерочках, а именно на мятые помидоры, гниющую картошку и умирающую зелень, кажется, что "некрасивые" овощи даже свиньям на корм не подойдут.

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Пришелец

Жду сервис знакомств для "некрасивых" людей, которых не берут в брак.

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Яна Кашаева

Я думала для брака измор работает, а не внешность

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Pushkareva Ekaterina

Великодержавностью запахло

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Вячеслав Грачунов

Запах только какой-то "некрасивый"

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Лея Хан

н-новшество!))

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Bobrdobr

🤣🤣🤣

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pontlesslizard

Просрочку скоро начнут продавать? Ее ведь тоже утилизируют, а так вприцнипе тоже съедобно.)

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Азамат Газизов
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Denis Semenov

Сегодня продают "некрасивые" фрукты и овощи.
Завтра начнут продавать body positive и другого цвета фрукты и овощи.

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Stan Vuytcz

Маркетинг сила!

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Цифровые комплексы

Так и до фриганства дойдем

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Вячеслав Грачунов

Не дойдем, там без нас большая конкуренция

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Общественный бокал

Можно записать похожий ролик для таких овощей:
https://youtu.be/c5K1RxymRsk

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Белл Звонович

Это как товары из Магнита на полках почты РФ ?

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TLGM x Event

Эх, пошутил бы, да не смешно (

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Илья Петраков

а че там насчёт магазина «Народный»?😅

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Лёха Литвинов

так вот шо мне ребята из Магнита привозили

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Екатерина Продавцова

Чего бубните, ToGoodToGo по Европке прекрасно работает , сама частенько захожу по дороге взять за копейки какие-то продукты.

Продукты нормальные , скидки огромные да и вообще, чего выбрасывать. Как по мне отличная опция, как быстро здесь комментаторы бухтеть начали , забыли наверное как ваша бабка вам пюре делала с картошки которая «сварить не вкусно -мягкая, выкинуть жалко , а в пюре самое то»

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Oleg Kachalov

В Tesco целая серия вот таких овощей. Perfectly imperfect. Стоят чуть дешевле обычных. В пакете все разные и кривые. Но сама по себе идея прикольная.

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Дмитрий Шепелев

Это называется
Сбербанк пучит от денег

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