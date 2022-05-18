Торговля
Маша Цепелева

Правительство разрешит покупать торговые сети у иностранцев без ограничений Статьи редакции

Сделки суммой до 2 млрд рублей можно не согласовывать с ФАС.

  • До 2023 года правительство приостановит ограничение для торговых сетей, согласно которому одна компания не может занимать больше 25% рынка в регионе.
  • Это поддержит предпринимателей, которые захотят «расширить бизнес за счет появившихся на рынке активов», и сохранит коллективы компаний «иностранных собственников, решивших закрыть бизнес в России».
  • Правительство также упростит порядок сделок — покупку акций, долей, имущества и прав на коммерческие организации.
  • Сделки на сумму до 2 млрд рублей можно будет провести в упрощённом порядке. Покупателю не надо будет ждать разрешения от ФАС, только уведомить службу о сделке.
  • Новые правила не коснутся стратегически важных сфер, уточнили в правительстве, но не назвали, что к ним относится.

#новость

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36 комментариев
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Valeryi
расширить бизнес за счет появившихся на рынке активов

Отличная формулировка. Скоро некуда будет записывать эпичные фразы про отрицательный рост появившихся на рынке активов

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Никита

Законодательно разрешили рекет, что дальше?

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Владимир Кондратьев

Дальше все описано в "Будущее" Глуховского.

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Soulis

Надеюсь, какой-нибудь патриот объяснит, что это по сути не создание монополий с последующими очевидными проблемами, а очередная победа России

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Алексей Дымов

Это не создание, это этап перераспределения активов.

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Soulis

Часть плана по изменению миропорядка, я надеюсь?

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Алексей Дымов

Не знаю. Одни уходят массово, другие забирают активы.

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Philips

Удобная формулировка - не создание монополии, а перераспределение активов)

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Andrey Atmashkin

Концентрация тогда уж

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Владимир Кондратьев

А что они с ними сделают с активами? Разве только торговые центры, да жилищные комплексы. Вон уже участки для огородов начали раздавать в пользование.

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Soulis

Здесь разговор про то, что им разрешили занимать более 25% рынка, а не про объём рынка

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Земельный пёс_анон

"Время возможностей" для списка Форбс

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Владимир Кондратьев

Главное не раскачивать лодку, а то быстрее утонет.

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Земельный пёс_анон

А что такое "утонет"? Вы видимо плохо учили новые правила русского языка. Лодки могут только "погружаться под воду", но никак иначе.

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Лаврентий Петренко

"Сделки на сумму до 2 млрд рублей можно будет провести в упрощённом порядке."

Достаточно явиться на сделку с паяльником или утюгом.

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Вадим Д.

И любая сделка будет сделкой сильно до 2 млрд ₽.

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Цифровые комплексы

X5 и магниту приготовиться

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Псков Бурито

- Как продать большую сеть без одобрения ФАС?
- Разбить ее по 2 млрд рублей и продать по частям

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Илья Попов

Потом окажется, что ваша сделка стратегически важная.

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Alex Gurulli

Заплатите дважды, делов то.

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Вадим Д.

Без ограничений чего? Жадности-наглости-аппетита? Тормозов-здравого смысла?
А точно покупать, а не забирать за копейку малую?

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Random Dude

Неплохо наверное иметь таких друзей, чтобы под тебя и твой бизнес подгоняли законы.

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Игорь Мазаев

Сами планируют монополию ввести, отменив ограничение 25%, и друзьям помочь 🤔

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iMHO Tech

Это гос измена была отдать весь наш рынок иностранным компаниям, чтоб убить наших собственных производителей, теперь хотят приватизировать чужие активы... Ну пздц конченые, выдавливать нужно не так... А как европейцы

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Владимир Кондратьев

Так впускали и теперь выдавливают одни и те же люди.

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Green Base

Все включено

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Иван Петров

Видимо идет большой передел бизнеса из-за санкций, походу скоро будет куча убермонополистов

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роман долгополов

"Куча монополистов" это оксюморон

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AIAIAI

Если монополисты в своих сферах, то нет

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роман долгополов

В обсуждаемой сфере точно больше одного.

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Александр Голубев

ПГавильной доГоГой идете товаГищи!

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Иван Саблин

Пятерочку за 2 ярда кто у англичанина Фридмана купить?

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Василий Степанофф

Главное, чтобы было что потом в этих сетях продавать (боярышник и ежовое мясо будут в наличии само собой)

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Владимир Кондратьев

Это если талоны на них будут.

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Степан Фадеев

А потом отменят запрет, и нужные люди выкупят за копейки.

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Борис Моркин

Еее монополия!!

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