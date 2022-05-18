Правительство разрешит покупать торговые сети у иностранцев без ограничений Статьи редакции
Сделки суммой до 2 млрд рублей можно не согласовывать с ФАС.
- До 2023 года правительство приостановит ограничение для торговых сетей, согласно которому одна компания не может занимать больше 25% рынка в регионе.
- Это поддержит предпринимателей, которые захотят «расширить бизнес за счет появившихся на рынке активов», и сохранит коллективы компаний «иностранных собственников, решивших закрыть бизнес в России».
- Правительство также упростит порядок сделок — покупку акций, долей, имущества и прав на коммерческие организации.
- Сделки на сумму до 2 млрд рублей можно будет провести в упрощённом порядке. Покупателю не надо будет ждать разрешения от ФАС, только уведомить службу о сделке.
- Новые правила не коснутся стратегически важных сфер, уточнили в правительстве, но не назвали, что к ним относится.
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Отличная формулировка. Скоро некуда будет записывать эпичные фразы про отрицательный рост появившихся на рынке активов
Законодательно разрешили рекет, что дальше?
Дальше все описано в "Будущее" Глуховского.
Надеюсь, какой-нибудь патриот объяснит, что это по сути не создание монополий с последующими очевидными проблемами, а очередная победа России
Это не создание, это этап перераспределения активов.
Часть плана по изменению миропорядка, я надеюсь?
Не знаю. Одни уходят массово, другие забирают активы.
Удобная формулировка - не создание монополии, а перераспределение активов)
Концентрация тогда уж
А что они с ними сделают с активами? Разве только торговые центры, да жилищные комплексы. Вон уже участки для огородов начали раздавать в пользование.
Здесь разговор про то, что им разрешили занимать более 25% рынка, а не про объём рынка
"Время возможностей" для списка Форбс
Главное не раскачивать лодку, а то быстрее утонет.
А что такое "утонет"? Вы видимо плохо учили новые правила русского языка. Лодки могут только "погружаться под воду", но никак иначе.
"Сделки на сумму до 2 млрд рублей можно будет провести в упрощённом порядке."
Достаточно явиться на сделку с паяльником или утюгом.
И любая сделка будет сделкой сильно до 2 млрд ₽.
X5 и магниту приготовиться
- Как продать большую сеть без одобрения ФАС?
- Разбить ее по 2 млрд рублей и продать по частям
Потом окажется, что ваша сделка стратегически важная.
Заплатите дважды, делов то.
Без ограничений чего? Жадности-наглости-аппетита? Тормозов-здравого смысла?
А точно покупать, а не забирать за копейку малую?
Неплохо наверное иметь таких друзей, чтобы под тебя и твой бизнес подгоняли законы.
Сами планируют монополию ввести, отменив ограничение 25%, и друзьям помочь 🤔
Это гос измена была отдать весь наш рынок иностранным компаниям, чтоб убить наших собственных производителей, теперь хотят приватизировать чужие активы... Ну пздц конченые, выдавливать нужно не так... А как европейцы
Так впускали и теперь выдавливают одни и те же люди.
Все включено
Видимо идет большой передел бизнеса из-за санкций, походу скоро будет куча убермонополистов
"Куча монополистов" это оксюморон
Если монополисты в своих сферах, то нет
В обсуждаемой сфере точно больше одного.
ПГавильной доГоГой идете товаГищи!
Пятерочку за 2 ярда кто у англичанина Фридмана купить?
Главное, чтобы было что потом в этих сетях продавать (боярышник и ежовое мясо будут в наличии само собой)
Это если талоны на них будут.
А потом отменят запрет, и нужные люди выкупят за копейки.
Еее монополия!!