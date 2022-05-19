Владелец брендов Reserved и Sinsay продаст российский бизнес китайскому консорциуму Статьи редакции
Несколько магазинов откроются в ближайшие выходные, но, вероятно, под другими названиями.
- Польский ритейлер LPP SA не уточнил, какому именно консорциуму продаст бизнес, пишет «Интрефакс»
- В сделку не вошло право на использование товарных знаков, которыми владеет компания. Но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
LPP SA принадлежат марки Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito. Компания закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса.
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Хорошие были магазины , резервд по крайней мере..
Вывеску просто поменяют. Товар останется.
А цены?
Вот в статье не ясно, но видимо речь только о закупленных под рф магазы товарах, далее видимо будцт менять
"Москвичи" - китайские, польская одёжка - китайская, смартфоны и прочие компьютеры - подавно все китайские. И только сяо Путин - наш!
Или их, может у власти до сих пор удмурт
Китай потихоньку захватывает Россию, не иначе)
вообще-то эти бренды и так отшивались в Китае. Будет все то же самое, только с другой биркой
Riserved, sansey
RiceServed
вотева. Первые местами поприличнее Зары были, правда из пластиковых бутылок, вторые - натуральный дермантин и на фасон, и на фактуру.
Жаль, UCropp не зайдет
Не уверен, что в Китае. Уже давно компании переносят производство в более бедные страны типа Индии и Бангладеша
ну, может и так.
где-то майка завалялась. лениво искать. та точно из Шины )
Одно дело когда только отшивалась, другое дело когда все принадлежит каким-то консорциумом близкими к КПК.
какая разница-то?
Последние 3 месяца нечему не научили если такие вопросы задаёте. Китайцы будут шантажировать не только ради таких глобальных причинах как остановки спец-операции.
оспаде...))
действительно, нужно было просто в чс вас добавить. секундочку...
почему только Китай. Турция и Индия поджирают не меньше
Т.е. даже не национализация, просто смена одного иностранца на другого.
Не на другого, а на единственного, у которого не будет конкуренции.
Как не будет? А конкуренция с белорусским трикотажем?)
Чебоксарским
Новый владелец просто будет перепродавать все те же шмотки, но только под новым названием, или я что-то не так понимаю?)
И в чём трагичность? Новые названия по-любому будут +- похожи, логотипы уверен тоже, а шмотки будут продаваться те же самые))
"Но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению."
то, что там очевидно не будет уже шмоток reserved и sinsay, потому что тогда продажа была бы нелогичной. китайцы нашпингуют туда своих шмоток, в этом трагичность
а то они и так не были китайскими, ну-ну ))
Китай тоже разный бывает
не был бы так однозначен, мы не знаем всех условий сделки) быть может по условиям новый владелец имеет право перепродавать лишь те шмотки, которые будут поставлять reserved, sinsay и т.д.? И с другой стороны, шмотки в этих магазинах и без этого китайские))
Теперь это будет алиэкспресс оффлайн 🤪
Хотя «фабричный» Китай покруче многих брэндов)))
Пока с Китаем работал так и не выучил, что значит «фабричный». Поясните, пожалуйста.
Дикая формулировка, поэтому и не понятно. Все упирается в контроль качества и выходную цену. Я как то работал на компанию, делали наушники и помню китайские производства, вот приходят туда например японцы и для них цена будет +70%, почему? Потому что они дотошные, будут внимательно проверять 1 из 10 пар ушей и если что не так - заворачивать партию как нефиг делать. А вот приходит росийская сеть "нужны наушники, маржа 200% и уложится в 5 долларов за пару" проверяют они одну пару наушников из 10 000 +- и если вдруг что партии не заворачивают.
Всегда все упирается в 2 вещи - готов ли ты контролировать процесс и есть ли у тебя возможность требовать 100% возврат за брак и тормозить партии с превышением барака, если есть и китайцы это знают - то будут косячить меньше и если накосячат то это можно быстро отловить, еще на моменте сдачи. Вот это "фабричный" китай. А "подвальный" это когда совсем говно заказываешь и за дешево - опять же, китайцы знают, что проверять и возвращать не будешь\не можешь и процент брака может быть и 10, а в особо запущенных случаях все 30.
Ну то есть и фабричный, и подвальный на одной фабрике легко могут производиться)) Интересно, а весь этот головняк: 30% брака, возвраты, отрицательные отзывы клиентов и т.п. сеть не пугали? Всё это в маржу у сети заложено?
В какой стране? У нас от оборота не работают, типичный кейс "продать одну вещь - что бы окупить 3-6-10". Для вещевки. Для техники сложней... У нас были уши "для души" которые почти по себестоимости шли, были те ан которых мы теряли, вот прям в натуре - каждая продажа это было 30 центов убытка, но это чисто имиджевая фигня, на бренд работала. А были "коммерческие" в которых было 50% чистой прибыли.
Это когда тебе повезло и ты каким-то чудом получил вещь суперкачества)))
Не зря же кавычки поставила.
Может, есть какие-то фабрики в Китае, которые шьют качественные и добротные вещи. И иногда приграничному Иркутску оттуда что-то перепадает 😁
Примерно в 2008 или в 2009 году покупала кожаную куртку на «шанхайке». Так она до сих пор как новая. И рюкзак один оттуда же я выкинула после 3 лет использования из-за того, что он неубиваемый был - надоел мне)))
Вот это имеют ввиду у нас, когда говорят про фабричный Китай)))
Ясно. Типа какой-то качественный бренд заказывает и часть этой поставки оказывается на рынке каким-то образом. По моему опыту большинство китайских фабрик могут производить товары любого качества, зависит от объема заказа, себестоимости, надзора.
Не знаю как там со шмотом, но пром оборудование и электронику - там у китайцев есть фабрики круче европейских.
Продать бизнес китайцам - здравая идея. Если максимально продать бренды и точки Китаю от банков до производств (если китайцы купят) - то претензии буржуинам предъявлять будет некому. Придётся рамсить с Китаем. Только вот надо как-то втюхать все это нашим братьям с хитрым прищуром.
Скорее всего Китайским владельцам будет не интересно оставлять товарный ряд, у них своих производителей навалом, reserved реально даль, магазины были хорошие.