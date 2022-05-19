Торговля
Маша Цепелева

Владелец брендов Reserved и Sinsay продаст российский бизнес китайскому консорциуму Статьи редакции

Несколько магазинов откроются в ближайшие выходные, но, вероятно, под другими названиями.

  • Польский ритейлер LPP SA не уточнил, какому именно консорциуму продаст бизнес, пишет «Интрефакс»
  • В сделку не вошло право на использование товарных знаков, которыми владеет компания. Но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.

  • LPP SA принадлежат марки Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito. Компания закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса.

#новость #одежда

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39 комментариев
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Цифровые комплексы

Хорошие были магазины , резервд по крайней мере..

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Павел Воронов

Вывеску просто поменяют. Товар останется.

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Aliona Marketing

А цены?

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Hey You

Вот в статье не ясно, но видимо речь только о закупленных под рф магазы товарах, далее видимо будцт менять

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Слегка Придурковатый

"Москвичи" - китайские, польская одёжка - китайская, смартфоны и прочие компьютеры - подавно все китайские. И только сяо Путин - наш!

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Виталий Голуб

Или их, может у власти до сих пор удмурт

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Александр Мишулин

Китай потихоньку захватывает Россию, не иначе)

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Не придумала

вообще-то эти бренды и так отшивались в Китае. Будет все то же самое, только с другой биркой

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A.A. Rayskiy

Riserved, sansey

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Бублик

RiceServed

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Не придумала

вотева. Первые местами поприличнее Зары были, правда из пластиковых бутылок, вторые - натуральный дермантин и на фасон, и на фактуру.

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Пришелец

Жаль, UCropp не зайдет

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Бублик

Не уверен, что в Китае. Уже давно компании переносят производство в более бедные страны типа Индии и Бангладеша

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Не придумала

ну, может и так.
где-то майка завалялась. лениво искать. та точно из Шины )

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Dimitri

Одно дело когда только отшивалась, другое дело когда все принадлежит каким-то консорциумом близкими к КПК.

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Не придумала

какая разница-то?

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Dimitri

Последние 3 месяца нечему не научили если такие вопросы задаёте. Китайцы будут шантажировать не только ради таких глобальных причинах как остановки спец-операции.

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Не придумала

оспаде...))
действительно, нужно было просто в чс вас добавить. секундочку...

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Таир Бакиев

почему только Китай. Турция и Индия поджирают не меньше

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Артём К

Т.е. даже не национализация, просто смена одного иностранца на другого.

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Betty Boop

Не на другого, а на единственного, у которого не будет конкуренции.

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Бублик

Как не будет? А конкуренция с белорусским трикотажем?)

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Иван Васильев

Чебоксарским

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Lucas Deutscher

Новый владелец просто будет перепродавать все те же шмотки, но только под новым названием, или я что-то не так понимаю?)

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Lucas Deutscher

И в чём трагичность? Новые названия по-любому будут +- похожи, логотипы уверен тоже, а шмотки будут продаваться те же самые))
"Но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению."

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Sofia Stefania

то, что там очевидно не будет уже шмоток reserved и sinsay, потому что тогда продажа была бы нелогичной. китайцы нашпингуют туда своих шмоток, в этом трагичность

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Не придумала

а то они и так не были китайскими, ну-ну ))

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Sofia Stefania

Китай тоже разный бывает

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Lucas Deutscher

не был бы так однозначен, мы не знаем всех условий сделки) быть может по условиям новый владелец имеет право перепродавать лишь те шмотки, которые будут поставлять reserved, sinsay и т.д.? И с другой стороны, шмотки в этих магазинах и без этого китайские))

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Диана Арс

Теперь это будет алиэкспресс оффлайн 🤪
Хотя «фабричный» Китай покруче многих брэндов)))

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MrQueneau

Пока с Китаем работал так и не выучил, что значит «фабричный». Поясните, пожалуйста.

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Suxfoto

Дикая формулировка, поэтому и не понятно. Все упирается в контроль качества и выходную цену. Я как то работал на компанию, делали наушники и помню китайские производства, вот приходят туда например японцы и для них цена будет +70%, почему? Потому что они дотошные, будут внимательно проверять 1 из 10 пар ушей и если что не так - заворачивать партию как нефиг делать. А вот приходит росийская сеть "нужны наушники, маржа 200% и уложится в 5 долларов за пару" проверяют они одну пару наушников из 10 000 +- и если вдруг что партии не заворачивают.

Всегда все упирается в 2 вещи - готов ли ты контролировать процесс и есть ли у тебя возможность требовать 100% возврат за брак и тормозить партии с превышением барака, если есть и китайцы это знают - то будут косячить меньше и если накосячат то это можно быстро отловить, еще на моменте сдачи. Вот это "фабричный" китай. А "подвальный" это когда совсем говно заказываешь и за дешево - опять же, китайцы знают, что проверять и возвращать не будешь\не можешь и процент брака может быть и 10, а в особо запущенных случаях все 30.

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MrQueneau

Ну то есть и фабричный, и подвальный на одной фабрике легко могут производиться)) Интересно, а весь этот головняк: 30% брака, возвраты, отрицательные отзывы клиентов и т.п. сеть не пугали? Всё это в маржу у сети заложено?

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Suxfoto

В какой стране? У нас от оборота не работают, типичный кейс "продать одну вещь - что бы окупить 3-6-10". Для вещевки. Для техники сложней... У нас были уши "для души" которые почти по себестоимости шли, были те ан которых мы теряли, вот прям в натуре - каждая продажа это было 30 центов убытка, но это чисто имиджевая фигня, на бренд работала. А были "коммерческие" в которых было 50% чистой прибыли.

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Диана Арс

Это когда тебе повезло и ты каким-то чудом получил вещь суперкачества)))
Не зря же кавычки поставила.
Может, есть какие-то фабрики в Китае, которые шьют качественные и добротные вещи. И иногда приграничному Иркутску оттуда что-то перепадает 😁
Примерно в 2008 или в 2009 году покупала кожаную куртку на «шанхайке». Так она до сих пор как новая. И рюкзак один оттуда же я выкинула после 3 лет использования из-за того, что он неубиваемый был - надоел мне)))
Вот это имеют ввиду у нас, когда говорят про фабричный Китай)))

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MrQueneau

Ясно. Типа какой-то качественный бренд заказывает и часть этой поставки оказывается на рынке каким-то образом. По моему опыту большинство китайских фабрик могут производить товары любого качества, зависит от объема заказа, себестоимости, надзора.

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Denis Kiselev

Не знаю как там со шмотом, но пром оборудование и электронику - там у китайцев есть фабрики круче европейских.

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xv svs

Продать бизнес китайцам - здравая идея. Если максимально продать бренды и точки Китаю от банков до производств (если китайцы купят) - то претензии буржуинам предъявлять будет некому. Придётся рамсить с Китаем. Только вот надо как-то втюхать все это нашим братьям с хитрым прищуром.

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Антон Тарасов

Скорее всего Китайским владельцам будет не интересно оставлять товарный ряд, у них своих производителей навалом, reserved реально даль, магазины были хорошие.

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