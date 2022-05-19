Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников номинирован в наблюдательный совет X5 Group Статьи редакции
На фоне «спецоперации» из совета вышли несколько иностранных участников и глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман.
Решение о назначении сооснователя и гендиректора Dodo Brands Фёдора Овчинникова в наблюдательный совет будет принято на годовом собрании акционеров X5 Group в Амстердаме 30 июня.
- Также номинированы президент «Альфа-групп» Вадим Зингман и Ольга Высоцкая, которая ранее работала в аудиторской компании KPMG. Акционеры рассмотрят вопрос о включении Екатерины Лобачевой в состав правления компании.
- В марте 2022 из набсовета Х5 Group вышли Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, который попал под персональные санкции ЕС и Великобритании. Структуре «Альфа-групп» принадлежит 47,86% акций Х5 Group.
- В 2021 году выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль — на 23,8%, до 48,5 млрд рублей. По данным на конец года, под управлением группы было больше 19 тысяч магазинов.
2972 просмотров
Федору и всем нам - Сил!
Про нас то понятно.. А что Фёдор там будет делать? Щеки надувать?
Поваром подрабатывать)
Ну такими темпами и сам Фёдор под санкции попадёт
Чувак заслужил. Хотя ничего не понятно из-за спасения Украинцев что там с Додо(не видел крупных новостей). Додо лучшая пицца, кста (имхо, дайте совет где ещё попробовать)
ПиццаЭкспресс24
ПиццаНик еще есть. Если попадется.
Да. Жаль что только в Чувашии есть(
Ми Пьяче — лайк, если в Москве:
https://mipiace.ru/
*Посоветуйте в Европе лучше, пожалуйста
Пиццерия Сицилия , очень вкусная пицца
Но если не нарушается доктрина отлично...
В какой номинации номинирован Фёдор?
Ирония.
А что сам Федор думает по этому поводу? Хотелось бы услышать официальные комментарии от @Dodo Pizza 🔥✌😎
Радостно за Федора, молодец! Культовый чувак!
Но уж больно он узкий, ограниченный, не тянет он на такие масштабы, как X5.
Объясните, как связано Додо с Х5, встреча из-за санкционных последствий в Амстердаме?
Я не очень люблю пиццу. Зато моя жена каждый день заказывает и для меня тоже.
Один прекрасный день она заявила, что сегодняшнего дня решила худеть. Я обрадовался и спросил - пиццу не будем покупать?
- нет, больше не будем заказывать. Я сама буду сходить за пиццей.