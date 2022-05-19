Торговля
Маша Цепелева

Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников номинирован в наблюдательный совет X5 Group Статьи редакции

На фоне «спецоперации» из совета вышли несколько иностранных участников и глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

  • Решение о назначении сооснователя и гендиректора Dodo Brands Фёдора Овчинникова в наблюдательный совет будет принято на годовом собрании акционеров X5 Group в Амстердаме 30 июня.

  • Также номинированы президент «Альфа-групп» Вадим Зингман и Ольга Высоцкая, которая ранее работала в аудиторской компании KPMG. Акционеры рассмотрят вопрос о включении Екатерины Лобачевой в состав правления компании.
  • В марте 2022 из набсовета Х5 Group вышли Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, который попал под персональные санкции ЕС и Великобритании. Структуре «Альфа-групп» принадлежит 47,86% акций Х5 Group.
  • В 2021 году выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль — на 23,8%, до 48,5 млрд рублей. По данным на конец года, под управлением группы было больше 19 тысяч магазинов.

#новость #x5group

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17 комментариев
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Кирилл Загоскин

Федору и всем нам - Сил!

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S.Capusta

Про нас то понятно.. А что Фёдор там будет делать? Щеки надувать?

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Александр Лаптев

Поваром подрабатывать)

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Юрий Б.

Ну такими темпами и сам Фёдор под санкции попадёт

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MyrtleGirl

Чувак заслужил. Хотя ничего не понятно из-за спасения Украинцев что там с Додо(не видел крупных новостей). Додо лучшая пицца, кста (имхо, дайте совет где ещё попробовать)

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Андрей Князев

ПиццаЭкспресс24

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Владимир Кондратьев

ПиццаНик еще есть. Если попадется.

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Пётр Алексеев

Да. Жаль что только в Чувашии есть(

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toverovskiy

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MyrtleGirl

*Посоветуйте в Европе лучше, пожалуйста

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Lukas Dexter

Пиццерия Сицилия , очень вкусная пицца

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Александр Пилигрим

Но если не нарушается доктрина отлично...

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Вадим Д.

В какой номинации номинирован Фёдор?
Ирония.

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Denchis Позитива

А что сам Федор думает по этому поводу? Хотелось бы услышать официальные комментарии от @Dodo Pizza 🔥✌😎

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Псков Бурито

Радостно за Федора, молодец! Культовый чувак!
Но уж больно он узкий, ограниченный, не тянет он на такие масштабы, как X5.

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Медовар

Объясните, как связано Додо с Х5, встреча из-за санкционных последствий в Амстердаме?

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Илья Попов

Я не очень люблю пиццу. Зато моя жена каждый день заказывает и для меня тоже.
Один прекрасный день она заявила, что сегодняшнего дня решила худеть. Я обрадовался и спросил - пиццу не будем покупать?
- нет, больше не будем заказывать. Я сама буду сходить за пиццей.

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