Магазины владельца брендов Reserved и Cropp откроются под новыми вывесками — Re, CR и другими Статьи редакции
Несколько магазинов заработают на днях.
- Магазины, принадлежащие российскому подразделению польского ритейлера LPP SA, будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
- Прежние вывески постепенно заменят на временные с новыми логотипами. Бренд Reserved будет под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Telegram-канал «Свободная касса» добавляет, что Cropp получит название CR, а House — «Хс».
- Сначала откроются магазины в тех торговых центрах, с которыми в период приостановки работы были достигнуты «приемлемые условия по аренде», отмечает агентство. В частности, по данным «Москвы 24», несколько магазинов готовят к открытию в ТЦ «Саларис».
- LPP SA закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса.
- 19 мая компания объявила, что продаст его китайскому консорциуму, не уточнив детали. В сделку не вошло право на использование товарных знаков, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
4602 просмотров
вместо Zara будет просто Z.
V вместо Victoria's Secret и тд
и это найдет отклик у определенной части населения)
Ну а чего читать мучаться,одну букву написали и нормально :D
VS*
Над названием долго не думали, конечно. Китайский прагматизм.
Хуяк-хуяк и в продакшн
так они один фиг в Китае шьются
а что не так с названием, с учётом обязательной преемственности?
да и в рамках того, что никто не знает, как дальше пойдёт, норма сделать "пробный" вариант.
может потом можно будет вернуть название, а может из-за проблем в логистике позже магазины поменяют направленность и заморочки с названиями окажутся бесполезной тратой времени.
А когда им думать было? Вчера купили, сегодня вывеску налепили. Традиции Abibas бессмертны.
Жесткое ограничение на длину строковых символов походу
Пи
з
Название вообще не интересно, что дораспродадут остатки тоже понятно. А дальше что? Будут те же шмотки просто с другими бирками? или будут совсем другие шмотки?.. и тогда тем более класть на название...
Шмотки думаю будут те же. Видимо это как с Эпплом - официально бренд в России не работает, но его продукцию можно купить у реселлера.
А в Ма скоро Бу будут?
Сразу после того как Во на У закончится
Макдоналдс в Буузы?
Помню, когда адидас рибок купил, тож экспериментировал "Rbk" и проч. Не пошло чо-то.
РБК прижилось потом)
А я думал поляки тут самые принципиальные будут)
Так китайцам же продали
Разве в бизнесе есть принципиальность. Риски и профит. Всё остальное смузи в голове
а я не понял, это что, китайцы сами маленькие и названия магазинов тоже сделать маленькими?
Скажите, вы когда-нибудь видели вшей?
принимают себя такими какие есть, а не компенсируют, как владельцы джипов
Очередной пример того что западные санкции это выстрел себе в ногу
Даже не знаю что тогда от H&M останется
на трубе)
Арендодатель в одном из ТЦ, где у нас магазины сказал мне что это их же фирмы, они в Китае их для закупок резервировали. Но главное - вопрос о скидке для меня повис в воздухе. Очень его эти поляки воодушевили
Там такая одежда: что уже лучше бы не открывались снова
Какая то Жо
А я раньше написал
https://vc.ru/425683
они уже догадались переименовать Zara в Z ?
кто - "они"?
Как вариант Ara))
Экономим бюджет на вывеску
Макдональдс станет MD?
ожидаемо) при настоящем курсе евро и доллара уже очередь на возвращение стоит.