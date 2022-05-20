Торговля
Пушкинский шмель

Магазины владельца брендов Reserved и Cropp откроются под новыми вывесками — Re, CR и другими Статьи редакции

Несколько магазинов заработают на днях.

  • Магазины, принадлежащие российскому подразделению польского ритейлера LPP SA, будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
  • Прежние вывески постепенно заменят на временные с новыми логотипами. Бренд Reserved будет под вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син». Telegram-канал «Свободная касса» добавляет, что Cropp получит название CR, а House — «Хс».
  • Сначала откроются магазины в тех торговых центрах, с которыми в период приостановки работы были достигнуты «приемлемые условия по аренде», отмечает агентство. В частности, по данным «Москвы 24», несколько магазинов готовят к открытию в ТЦ «Саларис».
  • LPP SA закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в апреле сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса.
  • 19 мая компания объявила, что продаст его китайскому консорциуму, не уточнив детали. В сделку не вошло право на использование товарных знаков, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
Источник: «Свободная касса»

#новость #reserved

4602 просмотров
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52 комментария
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Drunkenmaasta

вместо Zara будет просто Z.
V вместо Victoria's Secret и тд

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Шагид Фамилия

и это найдет отклик у определенной части населения)

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2 комментария
Андрей Середа

Ну а чего читать мучаться,одну букву написали и нормально :D

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1 комментарий
Магомед Гасанов

VS*

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Бывший химик

Над названием долго не думали, конечно. Китайский прагматизм.

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Александр Добриневский

Хуяк-хуяк и в продакшн

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Андрей

так они один фиг в Китае шьются

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2 комментария
spspspsspsp

а что не так с названием, с учётом обязательной преемственности?
да и в рамках того, что никто не знает, как дальше пойдёт, норма сделать "пробный" вариант.
может потом можно будет вернуть название, а может из-за проблем в логистике позже магазины поменяют направленность и заморочки с названиями окажутся бесполезной тратой времени.

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Пришелец

А когда им думать было? Вчера купили, сегодня вывеску налепили. Традиции Abibas бессмертны.

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Цифровые комплексы

Жесткое ограничение на длину строковых символов походу

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Денис Бутенко

Пи

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Ray Smith

з

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2 комментария
Алексей Бунак

Название вообще не интересно, что дораспродадут остатки тоже понятно. А дальше что? Будут те же шмотки просто с другими бирками? или будут совсем другие шмотки?.. и тогда тем более класть на название...

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Dmitry Kiselev

Шмотки думаю будут те же. Видимо это как с Эпплом - официально бренд в России не работает, но его продукцию можно купить у реселлера.

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Yaroslav Shvetsov

А в Ма скоро Бу будут?

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Константин Давыдов

Сразу после того как Во на У закончится

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Дмитрий Кондратьев

Макдоналдс в Буузы?

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R-Globus

Помню, когда адидас рибок купил, тож экспериментировал "Rbk" и проч. Не пошло чо-то.

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Павел Каспаров

РБК прижилось потом)

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Организационный чувак

А я думал поляки тут самые принципиальные будут)

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RobinzonCruzo

Так китайцам же продали

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Даниил

Разве в бизнесе есть принципиальность. Риски и профит. Всё остальное смузи в голове

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Валентин Солодченко

а я не понял, это что, китайцы сами маленькие и названия магазинов тоже сделать маленькими?

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R-Globus

Скажите, вы когда-нибудь видели вшей?

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2 комментария
spspspsspsp

принимают себя такими какие есть, а не компенсируют, как владельцы джипов

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4 комментария
Евгений Волков

Очередной пример того что западные санкции это выстрел себе в ногу

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Re-Spares

Даже не знаю что тогда от H&M останется

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Юности вольная птица

на трубе)

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Алексей Климов

Арендодатель в одном из ТЦ, где у нас магазины сказал мне что это их же фирмы, они в Китае их для закупок резервировали. Но главное - вопрос о скидке для меня повис в воздухе. Очень его эти поляки воодушевили

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Анна Михайлова

Там такая одежда: что уже лучше бы не открывались снова

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Alexey V

Какая то Жо

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Джахор Дырдырдаев

А я раньше написал

https://vc.ru/425683

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Андрей Колесников

они уже догадались переименовать Zara в Z ?

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R-Globus

кто - "они"?

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1 комментарий
Павел Ро

Как вариант Ara))

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Станислав Артемьев

Экономим бюджет на вывеску

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StargazerXIII

Макдональдс станет MD?

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Serz Salich

ожидаемо) при настоящем курсе евро и доллара уже очередь на возвращение стоит.

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