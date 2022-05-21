Торговля
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Правительство внесло в Думу законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт Статьи редакции

Речь идёт о ввозе товаров из списка Минпромторга.

  • О том, что Минэкономики предложило снять уголовную, административную и гражданскую ответственность за параллельный импорт продукции из перечня Минпромторга, сообщили в издании «Коммерсантъ».
  • Инициатива правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель рассмотрит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд.
  • Незаконное использование товарного знака грозит штрафом до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции, а нелегальное использование промышленных образцов и изобретений — тюремным сроком до пяти лет. Предложенный Минэкономики законопроект исключит подобные риски и «закроет» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт.
  • Закон, если его примут, предоставит повышенные гарантии будущим импортёрам и застрахует их от ответственности, заявила адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. Однако по её словам, проект необходимо доработать, включив в него условия, при которых гарантии прекратят своё действие.

Правительство РФ легализовало ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года. В начале мая Минпромторг составил список продукции для параллельного импорта. Среди прочего, в него вошли консоли Xbox и PlayStation, техника Apple, Intel, Samsung и Sony, а также автомобили Tesla, Bentley и Land Rover.

Торговля
Маша Цепелева
Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта — в нём машины, бумага, техника Apple и другое Статьи редакции

Ввозить товары в Россию можно будет по «альтернативным» каналам без разрешения правообладателей.

#минпромторг #новость

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15 комментариев
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Специфический щит

Бедные чиновники, чего только для себя не сделаешь, лишь бы сохранить качество жизни.

Сколько это всё будет стоить, неважно

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Yaroslav Kamolin

да уж... вот кто действительно страдает из-за этой спец операции, так это наши чиновники

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Твердый коктейль

"Инициатива правительства направлена на то, чтобы защитить бизнес в случае, если правообладатель рассмотрит в параллельном импорте своих товаров нарушение прав и решит подать в суд" -

То есть на первоначальном этапе им в голову такая идея не приходила? Что условный Apple или Самсунг может в легкую все это дело прикрыть просто подав в суд?

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Dimitri

Правительство не хочет пошлины на импорт Авто отменить? Некоторые модели сейчас на рынке РФ в 2+ раза дороже рынка ЕС например?

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Дорогой глобус

Такой мерой они убьют китайский москвич в зародыше. А так низя

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Dimitri

Надеюсь китайский москвич будет стоить меньше 3 миллионов.

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Дорогой глобус

А было бы прикольно, если бы параллельный импорт легализовали, а наказание не отменили. Сурпрыыыыз

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Константин Кузнецов

Да отменили бы уже интеллектуальную собственность, авторское и патентное право. Чего мелочиться. Ну или признали, что все в этой вселенной создано по воле Бога-Императора-10 000-лет-на-троне.

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Михаил Петров

Правильно!

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Вадим Д.

А за то, чего ещё и не было, наказывали?!
Самое классное - "застрахует их от оиветственности". Это да, сильно задумано!

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Твердый коктейль

Мне вот интересно, а каким образом застрахует? Как это будет реализовано, если будет в судебном порядке доказано что ввезенный товар был таки ввезен серым импортом, и не имел право вообще быть ввезенным таким способом.

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Алексей Дымов

Как временная мера, это неплохо

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Genry give my bed

А как работает Горбушка и их интернет магазины? Там вроде нет разрешения правообладателей на торговлю.

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Твердый коктейль

Ну будет одна большая горбушка. Горбатая гора так сказать.

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Андрей Арутюнян
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