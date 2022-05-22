На владельца брендов Reserved и Sinsay подали иск за простой магазинов в московских ТЦ — СМИ Статьи редакции
На днях точки ушедших брендов продали китайскому консорциуму, и магазины стали открываться под новыми брендами.
- На представителя LPP Group в России подали иск на 191 млн рублей. Претензии связаны с почти двухмесячным простоем магазинов в московских торговых центрах — об этом сообщили «Ъ» и Mash.
Как пишет Mash, магазины не имели права закрыться и просто платить аренду — шоурумы должны были работать и «создавать проходимость». LPP SA закрыла все магазины в России 29 марта.
- В апреле компания сообщила о начале переговоров о продаже российского бизнеса.
- 19 мая она объявила, что продаст его китайскому консорциуму, не уточнив детали. В сделку не вошло право на использование товарных знаков, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
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Интересно, сможет ли ответчик ссылаться на специальную военную операцию как на форс-мажор?
Я недавно объяснял как раз, что чтобы применить форс-мажор нужно чтобы он повлиял на невозможность исполнения договора. Если к примеру компания ушла только потому что не хочет терять репутационные риски/по политическим причинам из-за СВО, то форс-мажор не будет применим в данном случае. Если допустим товар который они производят/продают невозможно больше поставлять и именно форс-мажор на это повлиял, то теоретически сможет применять форс-мажор, а то что репутация/чтобы запад косо не смотрел ушли это уже не будет форс-мажорным обстоятельством. Всё зависит от конкретных обстоятельств из-за которых они прекратили свою работу.
Они прекратили работу только по собственной инициативе, поэтому придется платить по закону.
Обратите внимание - по закону.
То есть не так, чтобы заблокировать золотовалютные резервы страны без законных оснований, а строго по закону. Суд, разбирательство, защита.
Именно так и поступают в цивилизованных странах!
Так Магнитского и Навального у нас судили "по закону", лол)
Вы привели пример 2 дел из миллионов. По такой же логике посмотрите на судебные решения в любой другой стране.
Кстати по поводу Навального никаких вопросов к суду нет, это подтвердили в том числе и западные эксперты.
Он грубо нарушил статью закона, а закон одинаковый для всех. Даже для оппозиционеров.
Какую?
изучите пожалуйста вопрос подробно, прежде чем вступать в подобные споры, все статьи по которым обвиняли Навального перечислены в том числе в википедии.
Какую статью он нарушил? :) Самое по себе дело кировлеса это просто насмешка над законом.
Ссылаться сможет, но факт, что такой аргумент сиграет ему только в минус.
нет, в суде он не может ссылаться на этот факт. Просто юридически не может, взаимосвязи тут никакой нет. Например если Адидас уйдет с рынка США только потому что ему не понравятся маневры на границе с Мексикой, это не будет считаться коль сколько нибудь весомым аргументом.
Так же и здесь. Компания сама решила уйти, её место уже заняли другие.
Хлопнули дверью? Молодцы. Но дверь нужно починить за ваш счет.
Добро пожаловать в Россию, как говорится.
из
Хотели громко хлопнуть дверью, а в итоге хлопнули по собственному кошельку) Забавно получилось.
Что не смеёшься?
Не смешно?
Ничего страшного, выплатят из сверхдоходов от непропорционально курсу завышенных цен
В итоге оптимизируют сеть как раз на эти ТЦ и пусть ищут новых арендаторов
Так бизнес то уже продали новым владельцам и новые владельцы открыли магазины. Изначально ТЦ рассчитывали, что месяц-два и все вернутся, поэтому и не хотели портить отношения и не выкатывали штрафы, скорее всего. а тут раз уж с предыдущим владельцем отношения всё, решили, что можно и штрафы взыскать.
Так ни кто не знает на какие счета поляки получали бабки от китайцев, а юрика пустого можно отправить и на банкротство как это гугл сделал. Потом ищи свищи)
Удовлетворение иска, стало бы смачным пинком под зад.