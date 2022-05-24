Торговля
Маша Цепелева

Владелец «Асконы» потратит 170 млн рублей на расширение в России — запуск магазинов под брендом Hilding Anders Статьи редакции

С начала 2022 года компания открыла четыре магазина в стране.

  • Шведский концерн Hilding Anders объявил о расширении бизнеса в России. Компания планирует в течение 2022 года вложить 170 млн рублей в маркетинг и открытие 15 магазинов под собственным брендом, чтобы закрыть год с выручкой в 1,1 млрд рублей.
  • У Hilding Anders 150 магазинов в России, из них четыре открыто с начала 2022 года. За пять месяцев компания вложила 17 млн рублей в обновление сайта, разработку линеек более дешёвых товаров и маркетинг.
  • По собственным данным, Hilding Anders — крупнейший в Европе и Азии концерн по производству и продаже матрасов и товаров для сна, он принадлежит американской инвестиционной компании KKR. Hilding Anders владеет 73% акций российского производителя товаров для сна «Аскона».

#новость #ритейл

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59 комментариев
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Джахор Дырдырдаев

Они наверное просто не в курсе, что все магазины из России сваливают?

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Пэ Гусев

Все сваливают, а они на рынок.

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6 комментариев
Станислав Суняйкин

Как раз в курсе и наращивают присутствие

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Интеллигентный Влад

Плешивый не вечен, а капитализм - да))

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under construction

компания российская. производство у них здесь. один из покупателей была икея.
производство осталось продаж нет.
это попытка решить проблему.

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Nesterov Igor

У тебя забыли спросить наверное

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1 комментарий
ROME

На маленьком бизнесе решили проверить реакцию.

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Интеллигентный Влад

Автор, огромное спасибо за хорошее настроение на сегодня. Пожалуй, другие новости читать не буду

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Владимир Соболь

Как то и непонятно сразу на кого вентилятор то направлять, как то не по сценарию)

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Джахор Дырдырдаев

Это явное прикрытие для баз НАТО. В каждом магазине по батальону солдат под прикрытием.

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7 комментариев
Зайка

Богатые — Рассматривают возможности.
Бедные — Зациклены на препятствиях.

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Джахор Дырдырдаев

Чёртов бедный Макдональдс.

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1 комментарий
Soulis

Богатые(имеются в виду бизнесмены, а не чиновники с семьями) сейчас не рассматривают возможности, потому что сейчас все заняты преодолением препятствий

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13 комментариев
Павел Воронов

Богатые Матрасы Рассматривают возможности
Бедные Шел, Эпл, Макдак и др. Зациклены... На препятвиях.

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Веский Довод

Это для того, чтобы хоть во сне мы смогли жить, как в сказке?

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Дмитрий Киреев

В

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Виталий Стариков

молодцы, осваивают нишу, еще бы ценник демократичный

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Виктор Алексеенко

Вот это новость. Рыночный осмос?

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Pavel Petel

Покой нам только снится.

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Илья Поспелов

Что то необычное на фоне последних событий

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Многие бокалы

Вопрос, эта новость хорошая? Или проходящая, но на фоне всего пиздеца, как лучик?
Неуместные неочень шутки:
- их держат в заложниках
- у них купят бизнес только, если они откроют еще 15 магазинов
- у них накопились рубли, делать с ними все равно больше нечего
- они предсказали падение банков, и уже подготовили для жителей новые сберегательные ячейки

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роман долгополов

-См позицию Швеции во время 2 вмв

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1 комментарий
thinkabout1t

Как пессимист больше придерживаюсь второго

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Артем Смирнов

Ушли крупнейшие покупатели и рспростанители товара.
Приходится вертеться и расширять свою сеть, чтобы не сдохнуть.
Риски, капексы и опексы очень высоки, но что делать.

К новости относится "следствие войнушки и попытки выжить, с некоторым неизвестным шансом приведет к позитиву для одного холдинга".

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Зайка

.

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Глухой цветок

Ну отвратительные матрасы Askona пользуются спросом у населения, так почему бы не открыть новые магазины.
Отличный пример как поднимать бабло с лохов - это американские матрасы Serta, которые Askona изготавливает по франшизе в РФ и продает задорого, при этом там "качество" матрасов на уровне асконовских.

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Не придумала

Погодите-ка, "Аскона" ж принадлежит (принадлежала?) чуваку, который Доброград под Владимиром строит, нет? Уже на 73% американская?

Очень неудобно у них выбирать матрасы. На сайте сравнение не предусмотрено, фотки все одинаковые, описание никак не помогает понять различия и особенности моделей. А в салонах выставлены только самые дорогие экземпляры. Причем половину даже трогать нельзя, не то что полежать.

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Andrey Kulakov

Вечного сна?))

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Екатерина Марочкa

подушки от асконы классные
прям класснючие, честно весь свой срок служат и в уходе простые

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1E0P4RD

Кризис - это всегда время возможностей. Для большинства - упущенных возможностей. Эти ребята похоже не входят в большинство.

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