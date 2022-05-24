Владелец «Асконы» потратит 170 млн рублей на расширение в России — запуск магазинов под брендом Hilding Anders Статьи редакции
С начала 2022 года компания открыла четыре магазина в стране.
- Шведский концерн Hilding Anders объявил о расширении бизнеса в России. Компания планирует в течение 2022 года вложить 170 млн рублей в маркетинг и открытие 15 магазинов под собственным брендом, чтобы закрыть год с выручкой в 1,1 млрд рублей.
- У Hilding Anders 150 магазинов в России, из них четыре открыто с начала 2022 года. За пять месяцев компания вложила 17 млн рублей в обновление сайта, разработку линеек более дешёвых товаров и маркетинг.
- По собственным данным, Hilding Anders — крупнейший в Европе и Азии концерн по производству и продаже матрасов и товаров для сна, он принадлежит американской инвестиционной компании KKR. Hilding Anders владеет 73% акций российского производителя товаров для сна «Аскона».
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Они наверное просто не в курсе, что все магазины из России сваливают?
Все сваливают, а они на рынок.
Как раз в курсе и наращивают присутствие
Плешивый не вечен, а капитализм - да))
компания российская. производство у них здесь. один из покупателей была икея.
производство осталось продаж нет.
это попытка решить проблему.
У тебя забыли спросить наверное
На маленьком бизнесе решили проверить реакцию.
Автор, огромное спасибо за хорошее настроение на сегодня. Пожалуй, другие новости читать не буду
Как то и непонятно сразу на кого вентилятор то направлять, как то не по сценарию)
Это явное прикрытие для баз НАТО. В каждом магазине по батальону солдат под прикрытием.
Богатые — Рассматривают возможности.
Бедные — Зациклены на препятствиях.
Чёртов бедный Макдональдс.
Богатые(имеются в виду бизнесмены, а не чиновники с семьями) сейчас не рассматривают возможности, потому что сейчас все заняты преодолением препятствий
Богатые Матрасы Рассматривают возможности
Бедные Шел, Эпл, Макдак и др. Зациклены... На препятвиях.
Это для того, чтобы хоть во сне мы смогли жить, как в сказке?
В
молодцы, осваивают нишу, еще бы ценник демократичный
Вот это новость. Рыночный осмос?
Покой нам только снится.
Что то необычное на фоне последних событий
Вопрос, эта новость хорошая? Или проходящая, но на фоне всего пиздеца, как лучик?
Неуместные неочень шутки:
- их держат в заложниках
- у них купят бизнес только, если они откроют еще 15 магазинов
- у них накопились рубли, делать с ними все равно больше нечего
- они предсказали падение банков, и уже подготовили для жителей новые сберегательные ячейки
-См позицию Швеции во время 2 вмв
Как пессимист больше придерживаюсь второго
Ушли крупнейшие покупатели и рспростанители товара.
Приходится вертеться и расширять свою сеть, чтобы не сдохнуть.
Риски, капексы и опексы очень высоки, но что делать.
К новости относится "следствие войнушки и попытки выжить, с некоторым неизвестным шансом приведет к позитиву для одного холдинга".
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Ну отвратительные матрасы Askona пользуются спросом у населения, так почему бы не открыть новые магазины.
Отличный пример как поднимать бабло с лохов - это американские матрасы Serta, которые Askona изготавливает по франшизе в РФ и продает задорого, при этом там "качество" матрасов на уровне асконовских.
Погодите-ка, "Аскона" ж принадлежит (принадлежала?) чуваку, который Доброград под Владимиром строит, нет? Уже на 73% американская?
Очень неудобно у них выбирать матрасы. На сайте сравнение не предусмотрено, фотки все одинаковые, описание никак не помогает понять различия и особенности моделей. А в салонах выставлены только самые дорогие экземпляры. Причем половину даже трогать нельзя, не то что полежать.
Вечного сна?))
подушки от асконы классные
прям класснючие, честно весь свой срок служат и в уходе простые
Кризис - это всегда время возможностей. Для большинства - упущенных возможностей. Эти ребята похоже не входят в большинство.