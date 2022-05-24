Правительство разрешит владельцам ТЦ досрочно расторгать договоры аренды с ритейлерами из «недружественных» стран Статьи редакции
Это позволит арендодателям найти новых клиентов, если при договоре они привязали плату за помещение к выручке.
- Правительство разрешит владельцам торговых центров досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, которые перестали работать в России после начала «военной спецоперации».
- По словам премьер-министра Михаила Мишустина, арендаторы часто включали в договор с собственником пункт о зависимости арендной платы от выручки магазина. «Сейчас это приводит к неприятным ситуациям. Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует», — сказал Мишустин.
- Часто это касается крупных арендаторов, поэтому потери у владельцев ТЦ «существенные», сказал Мишустин. В правительстве не пояснили, когда примут новую норму.
- В конце мая 2022 года владельцы московских торговых центров подали иск на владельца брендов Reserved и Sinsay на 191 млн рублей. Истцы считают, что «магазины не имели права закрыться и просто платить аренду, а должны были работать и создавать проходимость».
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А владельцам торговых центров тах хочется же выкинуть арендаторов из недружественных стран. Они же ежемесячно не платят за аренду. Они же не приносят деньги в бюджет ТЦ и владельцу этого ТЦ. Они же не дружественные 😂😂😂
Зачем нам все эти вражеские шмотки, если с колоний есть прекрасные трусы по 15.70? Голову только молодежи забиваютъ
Навальный на зоне отличные шапки шьет. Может потом свой бутик откроет.
Горящих шапок на ворах?
Зеки Сибирский трикотаж будут шить, а мы носить и радоваться
Ну да;) правда у нас даже марля медицинская из Турции и Китая, у нас просто упаковывают ее
Меры и помощь малому и среднему бизнесу просто «космические»!
При этом более 100 ТЦ в РФ уже выставлены на продажу((( видимо и за сверх прибыли
ТЦ просто жаль. Одна из тех отраслей, которые власть просто убьет. Все бренды одежды, которые сейчас уходят были якорными арендаторами ТЦ, генерировали трафик всем остальным. Уход Мака, БК, КФС, Старбакс - это минус фудкорты. Кинотеатры уже закрываются пачками, а в скором времени вообще вымрут по большей части.
Итого падение трафика в ТРЦ в два и более раза и неизбежное банкротство для многих.
Скоро ТЦ будут как сельпо в посёлке или в лучшем случае универмаг 80-х
тц кстати и до этого умирали
2020-2022 этот период?
ага. И насколько я понимаю в целом с пришествием озонов-амазонов смысл тц немного теряется
Амазонов это особенно актуально, мда. И особенно актуально отсутствие налоговых выплат в том числе и в бюджет, и создание рабочих мест. Ну подумаешь Мега скопытиться вместе с Икеей, хуйня какая. ага.
Ну, я и не говорю что это хорошо. Особенно так резко.
БК и КФС же пока на месте? В любом случае, конечно, это будет комбинированный удар
Ключевое слово - пока
Там франшиза только осталась. Пока работают норм, т.к. свежи в памяти воспоминания о глобальной сети. Посмотрим, сколько они самостоятельно смогут поддерживать должный уровень обслуживания, качества, логистики в конце концов
Такое ощущение, что все отбросы здесь собрались.
Опять пендосы виноваты, опять Амеры виноваты… правительство помогает, способствует а американцы все портят 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
в кратко-среднесрочной перспективе как минимум половина тц пройдет туда куда они и заслуживают - нахуй.
Конечно, лучше же на барахолке все покупать, под открытым небом зимой и летом желательно.
На картоночке ,как в старые добрые..
Да уж, как вспомню эти рынки, где шмотки мерить приходилось на холоде, за непонятной шторочкой, на холодном полу (на той самой картоночке). В ТЦ было реально удобно шмотки покупать за счет удобных примерочных
А что теперь будут делать собственники ТЦ с пустующими площадями? Обходить их по пять раз в день и чувствовать, как набухает величие?
Обяжут делать скидки для отечественных продавцов и Китая.
Пустующие площади = плохая картинка по ТВ => население начнет подозревать, что что-то идет не так => может сильно просесть даже тот рейтинг власти, который рисуют по нынешним правилам подсчёта
что за санкции головного мозга? это даже смешно читать
Везде, где аренда зависит от оборота, есть минимальный платеж. И, кстати, обычно, это требование самих ТЦ было - платить процент от оборота. И было оно от жадности непомерной - как же так, вдруг мы продешевили для условной Zara.
Ну так это было сильно прибыльно, а теперь все по-другому, правила нужно срочно менять, а договор мешает.
А что за идиотская практика привязки аренды к выручке? Не их собачье дело знать выручку. Должна быть ставка за метраж и баста...
Можно договариваться по схеме А, можно по схеме Б.
Вы тоже можете работать за фикс, а можете за % от продаж.
Свобода договора-с.
Это типа помощь?
- Помощь?
- Ну типо
Естественно)) мы просто не сечём в этом ничего
Правительство «недружественной страны» разрешит владельцам ТЦ досрочно расторгать договоры аренды с ритейлерами из других стран.
Там новых арендаторов выстроилась очередь, как при старте продаж новых айфонов конечно.
Да, со стороны служебного входа причём тоже;))
Скоро все ТЦ превратятся в сельпо и универмаги. За то по русски и не какого американизации 💪🤦🏻♂️
Ну что Теремок, настало твое время!
Отличный план, надежный б***ть, как швейцарские часы
Не совсем понятно зачем Мишустин пытается подменить своим постановлением уже имеющуюся норму права на основании которой и так можно расторгнуть договор с арендатором и взыскать убытки.ГК РФ Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств
1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.
да, подобная статья была и раньше как я понял теперь просто этим самым обстоятельством будет считаться недружественность-безответственное отношение и т.д.
Иногда начну писать комментарий, а потом вспомню, что величие у нас не отнять, и мы всем ещё покажем. Ох уж этот очередной" ответ Чемберлену".
А интересно, Мвидео(кипр) и пятёрочки-перекрёстки(Нидерланды) это недружественные или какие?