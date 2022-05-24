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Торговля
Передовой динозавр

Бывшие магазины Reserved и Cropp будут искать новых поставщиков одежды после переименования Статьи редакции

После ухода головной компании магазины перешли к новому владельцу и открылись под новыми названиями.

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Российское подразделение польского ритейлера LPP SA (бренды одежды Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito) после продажи китайскому консорциуму будет закупать товары у новых поставщиков. Об этом vc.ru рассказали в «Ре Трэйдинг», которая управляет магазинами в России.

Товары будут производиться и доставляться преимущественно из Китая и других стран Азии, которые имеют многолетний опыт работы с модными брендами сегмента fast-fashion и более дорогими марками, отметили в компании. Работа российского офиса напрямую с поставщиками позволит сократить сроки доставки, а также улучшить ассортимент, рассчитывает ритейлер.

У российского подразделения уже давно была выстроена система отбора ассортимента, наиболее адаптированного для нашего рынка. Сейчас же эта компетенция будет расширена в рамках взаимодействия с новым поставщиком товара.

пресс-служба «Ре Трэйдинг»

Компания не будет закупать товары брендов напрямую у LPP и не рассматривает параллельный импорт, добавили в российском офисе.

  • LPP закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в мае объявила, что продаст российский бизнес китайскому консорциуму. В сделку не вошли права на бренды, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
  • По словам источника «Коммерсанта», близкого к LPP, покупателем российского бизнеса стало подразделение группы в Китае. В российском офисе сказали vc.ru, что имя покупателя сейчас не разглашается.
  • 20 мая в России стали открываться магазины под новыми вывесками: Reserved — Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp — CR, а House — «Хс».
Источник: «Свободная касса»

#новость #reserved

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45 комментариев
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Betty Boop

Так.. Новые владельцы, новый бренд, новое название, новые поставщики новой продукции... Осталось понять, что осталось старого, и как это связано Reserved и Cropp.

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Отдельный татарин

Вот этот вопрос и вызвал недоумение. Что по факту китайцам продали? Остатки товара и право на аренду?

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Пришелец

Право попасть на бабки по огромному количеству договоров вместо поляков, когда выяснится, что китайский ширпотреб можно и на Вайлдбериз заказывать.

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Fedor

Готовые торговые точки, склады, бэкенд. Возможно и право закупать и продавать эти товары. Если так будет, то получится, что LPP SA поддержали санкции, показали, что ушли, и при этом сохранил продажи.

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Евгений Кислов

Рынок им продали

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Sergey Nikitin

Полочки и манекены

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Татьяна

Люди те же работают и подбирают товар под российский рынок. Там же написано. Раньше были поставки из одного места, сейчас из другого.

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Fedor

Прав на бренд нет. Но не запрещено закупать товары этого бренда и продавать их. Совмещая с продажами китайских товаров

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Evgeniya Velikhova

Видимо арендуемые помещения и долги по выплате зарплат сотрудникам))

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Юлия Бабенко

ну собственно итак было уже давно плохо с одеждой - ужасное качество, отсутствие выбора (все как под копирку), а теперь станет еще хуже

будем шить по журналу "Burda"

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Максим Золотов

Ну как раз китайские шмотки вполне себе хорошие. Skechers, outventure отличная одежда и обувь

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Alexey

Skechers — американцы, Outventure — Спортмастер.
А шиться может и в Китае, но от этого не становиться китайским брендом.

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Рикардо Иванов

Фабрику "Большевичка" возродили? Купил одежду в Cropp, сел в Москвич, выпил КулКолы и поехал на мининг Zа сVoих

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Artemy

Как страшно шить!

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Евгений Кислов

Заканчивай тогда

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Отдельный татарин

Нихрена не понял.

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Uuno Turhopuru

Что непонятно? После того, как брендованый товар в магазине закончится, начнут закупаться на Садоводе.

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Отдельный татарин

А, теперь понятно. Спасибо!

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Евгений Кислов

Садовод закупается на тяке если что. ТЯК это главных хаб Китая в мск по поставкам всего отовсюду

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Revenant

Китай за оверпрайс по цене бренда. Как-то так.

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Егор Рябчиков

какого блять бренда, ресервед и кроп? это такой же ширпотреб фигового качества

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Revenant

Постулат про оверпрайс это не отменяет.

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Егор Рябчиков

а оверпрайс по цене бренда за кроп это норм ?

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Revenant

А там был оверпрайс? Обычный ценник за вменяемые вещи. Теперь же будет обычный ценник за невменяемые тряпки, что равно оверпрайсу за такое качество.

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Максим Золотов

То есть раньше там одежда не из Китая была, кек

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Ольга Грабко

Не, то есть раньше там ассортимент, размер (и крой?) и качество поляки определяли и контролировали, а теперь будет не польский Китай, а китайский Китай. Со всем китайским вкусом и подходом к качеству. Причём, написано, что и поставщиков они меняют тоже. В текущих условиях, чёт не кажется, что на тех, что лучше. Короче, "всёпропало". Был массмаркет, станет алиэкспресс

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Отдельный татарин

Ну спорно. Китайцы умеют делать одежду, взять ту же Анту в спорт сегменте. Не думаю, что они откровенный рынок будут поставлять. Иначе, какой смысл было покупать эти магазины.

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Ольга Грабко

Вот с тем, что умеют, я как раз и не спорю - конечно умеют. Вопрос, как поведут они себя в конкретно этой ситуации, купив по сути права на раскрученные места в тц и намёк на прошлый бренд с привычкой потребителя к определённым ценам, на рынке, с которого конкуренты сваливают. А не заходя на конкурентный рынок.
Они купили только нахоженную тропу. Они меняют ассортимент и поставщиков.

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Hnorr

Одежда из Китая (и Азии) вообще заточена на российского покупателя? Там же все худые и маленького роста. В РФ, если ты выше 170 см, уже проблематично найти шмотки, не говоря уже про обувь. А если ты при этом ещё и толстенький - вообще атас

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Александр Александрович

Выше 170? лолшто? 175 ни одной проблемы ни с одной шмоткой.

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Отдельный татарин

Плюсую. Сложно тем, кто выше 190.

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Bloody Kalash

Ну там размер XXXXXL никто не отменял 😄

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Arartem
Маленький
Товстенький

Подтверждают, одежды таких размеров просто не бывает в масс маркетах от h&m и прочих.

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Максим Золотов

Эх щас бы бабушкины стереотипы слушать

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Ольга Грабко

Вы так говорите, как будто если ты ниже 170, тебе не придётся подрезать/подворачивать все ебаные штаны. Это как девушки, которые жалуются, что одежду не подобрать, если ты не 90-60-90, а на самом деле, если ты 90-60-90, тоже не подобрать - или плечи висят, или сиськи не сходятся, и вообще, это верх и низ разных размеров. Короче, тоже хотелось бы посмотреть на того усредненного человека, на которого у нас всю одежду шьют. Потому что жалуются примерно все xD

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Arartem

А до этого через Европу везли?

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Chr Chr

Выглядит как те-же яички с боку.
Раньше поставщиком были какие нибудь reserved supplier Inc, теперь будет RSI, которые, теоретически, будут тот же товар поставлять, что и раньше

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Bloody Kalash

Не понял, закупать будут те же самые брэнды напрямую из Китая? Или это будут Ноу нэйм брэнды, тогда зачем так переназвали магазины?
И имя бы сменили на более креативное, без отсылок к старым именам.

Тут расчёт на покупательские привычки или на что?

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Александр Александрович

Лучше дождаться ассортимента, а то тут эксперты напишут счас, которые все о всех знают

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John Rickman

Именно, будут продавать левое говно под новыми брендами, которые косят под оригинальные. Как раз укладывается в стратегию «наебать и убежать», зачем основательный бренд выстраивать.

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Dmitry Kapustin

у Cropp крутые футболки были, со стойким к стирке рисунком и сами рисунки были оригинальные

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Bloody Kalash

И цена и ткань хлопок в отличии от многих

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eugene

Китаезамещение

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Алексей Бунак

В прошлой новости я как раз задавался данным вопросом, а вот и ответ, что ничего общего не будет. Тогда и смысла трубить об этом не было, просто вместо одних магазинов шмоток открываются другие магазины шмоток. Со временем и ремонт сделают, чтоб уж точно не похоже было на прообраз...
Итогом, новость не новость, получается.

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Tatyana Konyaeva

Тогда вообще ничего не поменяется почти, тк одежды именно польского производства там было около 20% от всей коллекции

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