Бывшие магазины Reserved и Cropp будут искать новых поставщиков одежды после переименования Статьи редакции
После ухода головной компании магазины перешли к новому владельцу и открылись под новыми названиями.
Российское подразделение польского ритейлера LPP SA (бренды одежды Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito) после продажи китайскому консорциуму будет закупать товары у новых поставщиков. Об этом vc.ru рассказали в «Ре Трэйдинг», которая управляет магазинами в России.
Товары будут производиться и доставляться преимущественно из Китая и других стран Азии, которые имеют многолетний опыт работы с модными брендами сегмента fast-fashion и более дорогими марками, отметили в компании. Работа российского офиса напрямую с поставщиками позволит сократить сроки доставки, а также улучшить ассортимент, рассчитывает ритейлер.
Компания не будет закупать товары брендов напрямую у LPP и не рассматривает параллельный импорт, добавили в российском офисе.
- LPP закрыла все магазины в России 29 марта 2022 года, а в мае объявила, что продаст российский бизнес китайскому консорциуму. В сделку не вошли права на бренды, но новый владелец сможет продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению.
- По словам источника «Коммерсанта», близкого к LPP, покупателем российского бизнеса стало подразделение группы в Китае. В российском офисе сказали vc.ru, что имя покупателя сейчас не разглашается.
- 20 мая в России стали открываться магазины под новыми вывесками: Reserved — Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp — CR, а House — «Хс».
Так.. Новые владельцы, новый бренд, новое название, новые поставщики новой продукции... Осталось понять, что осталось старого, и как это связано Reserved и Cropp.
Вот этот вопрос и вызвал недоумение. Что по факту китайцам продали? Остатки товара и право на аренду?
Право попасть на бабки по огромному количеству договоров вместо поляков, когда выяснится, что китайский ширпотреб можно и на Вайлдбериз заказывать.
Готовые торговые точки, склады, бэкенд. Возможно и право закупать и продавать эти товары. Если так будет, то получится, что LPP SA поддержали санкции, показали, что ушли, и при этом сохранил продажи.
Рынок им продали
Полочки и манекены
Люди те же работают и подбирают товар под российский рынок. Там же написано. Раньше были поставки из одного места, сейчас из другого.
Прав на бренд нет. Но не запрещено закупать товары этого бренда и продавать их. Совмещая с продажами китайских товаров
Видимо арендуемые помещения и долги по выплате зарплат сотрудникам))
ну собственно итак было уже давно плохо с одеждой - ужасное качество, отсутствие выбора (все как под копирку), а теперь станет еще хуже
будем шить по журналу "Burda"
Ну как раз китайские шмотки вполне себе хорошие. Skechers, outventure отличная одежда и обувь
Skechers — американцы, Outventure — Спортмастер.
А шиться может и в Китае, но от этого не становиться китайским брендом.
Фабрику "Большевичка" возродили? Купил одежду в Cropp, сел в Москвич, выпил КулКолы и поехал на мининг Zа сVoих
Как страшно шить!
Заканчивай тогда
Нихрена не понял.
Что непонятно? После того, как брендованый товар в магазине закончится, начнут закупаться на Садоводе.
А, теперь понятно. Спасибо!
Садовод закупается на тяке если что. ТЯК это главных хаб Китая в мск по поставкам всего отовсюду
Китай за оверпрайс по цене бренда. Как-то так.
какого блять бренда, ресервед и кроп? это такой же ширпотреб фигового качества
Постулат про оверпрайс это не отменяет.
а оверпрайс по цене бренда за кроп это норм ?
А там был оверпрайс? Обычный ценник за вменяемые вещи. Теперь же будет обычный ценник за невменяемые тряпки, что равно оверпрайсу за такое качество.
То есть раньше там одежда не из Китая была, кек
Не, то есть раньше там ассортимент, размер (и крой?) и качество поляки определяли и контролировали, а теперь будет не польский Китай, а китайский Китай. Со всем китайским вкусом и подходом к качеству. Причём, написано, что и поставщиков они меняют тоже. В текущих условиях, чёт не кажется, что на тех, что лучше. Короче, "всёпропало". Был массмаркет, станет алиэкспресс
Ну спорно. Китайцы умеют делать одежду, взять ту же Анту в спорт сегменте. Не думаю, что они откровенный рынок будут поставлять. Иначе, какой смысл было покупать эти магазины.
Вот с тем, что умеют, я как раз и не спорю - конечно умеют. Вопрос, как поведут они себя в конкретно этой ситуации, купив по сути права на раскрученные места в тц и намёк на прошлый бренд с привычкой потребителя к определённым ценам, на рынке, с которого конкуренты сваливают. А не заходя на конкурентный рынок.
Они купили только нахоженную тропу. Они меняют ассортимент и поставщиков.
Одежда из Китая (и Азии) вообще заточена на российского покупателя? Там же все худые и маленького роста. В РФ, если ты выше 170 см, уже проблематично найти шмотки, не говоря уже про обувь. А если ты при этом ещё и толстенький - вообще атас
Выше 170? лолшто? 175 ни одной проблемы ни с одной шмоткой.
Плюсую. Сложно тем, кто выше 190.
Ну там размер XXXXXL никто не отменял 😄
Товстенький
Подтверждают, одежды таких размеров просто не бывает в масс маркетах от h&m и прочих.
Эх щас бы бабушкины стереотипы слушать
Вы так говорите, как будто если ты ниже 170, тебе не придётся подрезать/подворачивать все ебаные штаны. Это как девушки, которые жалуются, что одежду не подобрать, если ты не 90-60-90, а на самом деле, если ты 90-60-90, тоже не подобрать - или плечи висят, или сиськи не сходятся, и вообще, это верх и низ разных размеров. Короче, тоже хотелось бы посмотреть на того усредненного человека, на которого у нас всю одежду шьют. Потому что жалуются примерно все xD
А до этого через Европу везли?
Выглядит как те-же яички с боку.
Раньше поставщиком были какие нибудь reserved supplier Inc, теперь будет RSI, которые, теоретически, будут тот же товар поставлять, что и раньше
Не понял, закупать будут те же самые брэнды напрямую из Китая? Или это будут Ноу нэйм брэнды, тогда зачем так переназвали магазины?
И имя бы сменили на более креативное, без отсылок к старым именам.
Тут расчёт на покупательские привычки или на что?
Лучше дождаться ассортимента, а то тут эксперты напишут счас, которые все о всех знают
Именно, будут продавать левое говно под новыми брендами, которые косят под оригинальные. Как раз укладывается в стратегию «наебать и убежать», зачем основательный бренд выстраивать.
у Cropp крутые футболки были, со стойким к стирке рисунком и сами рисунки были оригинальные
И цена и ткань хлопок в отличии от многих
Китаезамещение
В прошлой новости я как раз задавался данным вопросом, а вот и ответ, что ничего общего не будет. Тогда и смысла трубить об этом не было, просто вместо одних магазинов шмоток открываются другие магазины шмоток. Со временем и ремонт сделают, чтоб уж точно не похоже было на прообраз...
Итогом, новость не новость, получается.
Тогда вообще ничего не поменяется почти, тк одежды именно польского производства там было около 20% от всей коллекции