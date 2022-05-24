После ухода головной компании магазины перешли к новому владельцу и открылись под новыми названиями.

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Российское подразделение польского ритейлера LPP SA (бренды одежды Reserved, Sinsay, Cropp, House и Mohito) после продажи китайскому консорциуму будет закупать товары у новых поставщиков. Об этом vc.ru рассказали в «Ре Трэйдинг», которая управляет магазинами в России.

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Товары будут производиться и доставляться преимущественно из Китая и других стран Азии, которые имеют многолетний опыт работы с модными брендами сегмента fast-fashion и более дорогими марками, отметили в компании. Работа российского офиса напрямую с поставщиками позволит сократить сроки доставки, а также улучшить ассортимент, рассчитывает ритейлер.

У российского подразделения уже давно была выстроена система отбора ассортимента, наиболее адаптированного для нашего рынка. Сейчас же эта компетенция будет расширена в рамках взаимодействия с новым поставщиком товара. пресс-служба «Ре Трэйдинг»

Компания не будет закупать товары брендов напрямую у LPP и не рассматривает параллельный импорт, добавили в российском офисе.