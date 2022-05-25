«Ведомости»: Nike не продлила договор с крупнейшим франчайзи в России — он закроет монобрендовые магазины Статьи редакции
Поставки остановлены, а сам товар в дефиците.
- Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов ритейлера, говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. С ним ознакомились «Ведомости».
- Из письма следует, что американская компания не сможет «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в страну, и по мере исчерпания запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.
- Представитель IRG подтвердила, что поставки Nike остановлены, а сам товар в дефиците: «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть». Отношения с американской компанией в IRG не комментируют.
- В Nike сообщили, что из-за операционных сложностей решили не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения. Деловая активность в России остановлена, но компания продолжает платить своим сотрудникам, добавили там.
- Франчайзинговый договор с «дочкой» Nike в России заключен с «Ап энд ран» и «А3 спорт» (входят в IRG), по данным Роспатента. У обеих он истекает 26 мая, как и у ещё одного франчайзи — ООО «Яр» (торгует брендом Nike в Сибири). 26 мая также истекает срок лицензии.
- С марта по май 2022 года количество монобрендовых магазинов Nike сократилось с 116 до 56, из которых 19 временно закрыты, пишет газета. IRG управляет 37 точками Nike, из которых не работают девять. Но товары производителя можно будет купить в мультибрендовых магазинах, считают опрошенные изданием эксперты.
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Московскими властями принято решение забрать торговые площади Nike на баланс города и возобновить продажу обуви под историческим брендом «Скороход».
Следующая новость - под брендом Скороход будут производить китайские кроссовки.
Ламода🗿
Я уже вторую неделю ищу nike pegasus 37,38 и pegasus trail 2,3. Нет размеров и цветов. В результате купил супер клей и подклеил старые
Вот и сэкономил. Содой присыпь, не расклеятся..
Содой? Прям в клей?
да прям в клей, так моментально выделиться очень много кислорода, который является катализатором застывания клея
Спасибо)) В новых реалиях пригодится))))
Вот это лайфхак. Спасибо большое
"Я уже вторую неделю ищу nike pegasus ,37,38 и pegasus trail 2,3. Нет размеров и цветов. В результате купил супер клей и подклеил старые"
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Импорозаместил,кароч
на фарфетч
фарфетч тоже сказал нам "Давай до свидания"
Кстати с регистрацией! Добро пожаловать!
La Redoute?
У них нет беговых кросcовок
советую lining китайские, второй сезон покупаю
А декатлон что?
спасибо
Ну и ладно. Всегда можно было найками на рынке закупиться)))
все ладно, можно и в лаптях ходить...
Я помню, я горжусь!
Всегда так делаю
Ага там можно приобрести Niki,adidos,Pyma
Ага, Airpods еще там можно было взять за тыщу.
и кстати сказать по качеству как минимум не хуже. Купил как то "брендовый" - никогда больше
- Когда это она стала брендовая?
- С 24 февраля)))
ZASPORT – российский бренд спортивной
и casual одежды, официальный экипировщик
Олимпийской команды России.
По качеству и долговечности + цене хотя бы на чуть-чуть доходит до уровня Nike, Adidas?
Или только по цене догнали?
Вряд ли. Это проект чьей-то талантливой дочки.
Качество обычное, не сказал бы что что-то суперское
Посмотрел на модельный ряд. На каких то фотках даже клей виден. Пожалуй лучше на садоводе куплю обувь
Клей на подошве это нормально, такое и брендов бывает. Ненормально просить за ЭТО 7к🤮
Ну и цены за ноунейм…
Камон. Это элитный спортивный лук от ФСБ.
Пробовали?
Нет. Я не на столько патриотичен.
Ушёл Nike на своих двоих, обувшись в дефицитные кроссовки.
Пожалуй надо бережней к своей коллекции Nike относится теперь.
Есть мнение, что бережнее надо отситься вообще ко всему, а теперь – и подвно.
Поддерживаю! Надо их хотя бы в коробки убрать обратно.
😭
Ребята которые говорили про "Кто носит фирму найки/ебут нанайки" ликуют.
Пусть уходят красиво: вернут деньги за недоставленный товар
Будем носить лапти
Сегодня собирался на Савеловский ехать купить себе пару кросс. Куда теперь податься посоветуете, господа?