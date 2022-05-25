Торговля
Квадратный чайник

«Ведомости»: Nike не продлила договор с крупнейшим франчайзи в России — он закроет монобрендовые магазины Статьи редакции

Поставки остановлены, а сам товар в дефиците.

  • Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в России монобрендовая сеть магазинов ритейлера, говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. С ним ознакомились «Ведомости».
  • Из письма следует, что американская компания не сможет «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в страну, и по мере исчерпания запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.
  • Представитель IRG подтвердила, что поставки Nike остановлены, а сам товар в дефиците: «В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть». Отношения с американской компанией в IRG не комментируют.
  • В Nike сообщили, что из-за операционных сложностей решили не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения. Деловая активность в России остановлена, но компания продолжает платить своим сотрудникам, добавили там.
  • Франчайзинговый договор с «дочкой» Nike в России заключен с «Ап энд ран» и «А3 спорт» (входят в IRG), по данным Роспатента. У обеих он истекает 26 мая, как и у ещё одного франчайзи — ООО «Яр» (торгует брендом Nike в Сибири). 26 мая также истекает срок лицензии.
  • С марта по май 2022 года количество монобрендовых магазинов Nike сократилось с 116 до 56, из которых 19 временно закрыты, пишет газета. IRG управляет 37 точками Nike, из которых не работают девять. Но товары производителя можно будет купить в мультибрендовых магазинах, считают опрошенные изданием эксперты.
Источник: Tada Images/ Shutterstock

#новость #nike

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46 комментариев
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Андрей Волхонский

Московскими властями принято решение забрать торговые площади Nike на баланс города и возобновить продажу обуви под историческим брендом «Скороход».

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Пришелец

Следующая новость - под брендом Скороход будут производить китайские кроссовки.

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Телефунтик
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Совет безопасности

Ламода🗿

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ROME

Я уже вторую неделю ищу nike pegasus 37,38 и pegasus trail 2,3. Нет размеров и цветов. В результате купил супер клей и подклеил старые

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Сергей Гилюк

Вот и сэкономил. Содой присыпь, не расклеятся..

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ROME

Содой? Прям в клей?

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Сергей Сергеев

да прям в клей, так моментально выделиться очень много кислорода, который является катализатором застывания клея

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ROME

Спасибо)) В новых реалиях пригодится))))

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Люц Шнайдер

Вот это лайфхак. Спасибо большое

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Телефунтик

"Я уже вторую неделю ищу nike pegasus ,37,38 и pegasus trail 2,3. Нет размеров и цветов. В результате купил супер клей и подклеил старые"
***
Импорозаместил,кароч

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Riza Bek

на фарфетч

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ROME

фарфетч тоже сказал нам "Давай до свидания"
Кстати с регистрацией! Добро пожаловать!

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Ценный шар

La Redoute?

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ROME

У них нет беговых кросcовок

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Riza Bek

советую lining китайские, второй сезон покупаю

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Kir Lazare

А декатлон что?

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Riza Bek

спасибо

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Владимир Кондратьев

Ну и ладно. Всегда можно было найками на рынке закупиться)))

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Дмитрий Данилов

все ладно, можно и в лаптях ходить...

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Владимир Кондратьев

Я помню, я горжусь!

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Александр Кулдошин

Всегда так делаю

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Fo Bo Hatt

Ага там можно приобрести Niki,adidos,Pyma

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Пришелец

Ага, Airpods еще там можно было взять за тыщу.

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Sasha Bochkin

и кстати сказать по качеству как минимум не хуже. Купил как то "брендовый" - никогда больше

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Pavel Petel
Брендовая спортивная одежда, Олимпийская форма и…
Олимпийская форма России, брендовая одежда для мужчин и женщин в официальном интернет магазине…
zasport.com
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ROME

- Когда это она стала брендовая?
- С 24 февраля)))

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Pavel Petel

ZASPORT – российский бренд спортивной
и casual одежды, официальный экипировщик
Олимпийской команды России.

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WAVEWITHME

По качеству и долговечности + цене хотя бы на чуть-чуть доходит до уровня Nike, Adidas?

Или только по цене догнали?

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Знатный Тролль

Вряд ли. Это проект чьей-то талантливой дочки.

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Захар Савельев

Качество обычное, не сказал бы что что-то суперское

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Evgeny Afanasev

Посмотрел на модельный ряд. На каких то фотках даже клей виден. Пожалуй лучше на садоводе куплю обувь

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Национальный меч

Клей на подошве это нормально, такое и брендов бывает. Ненормально просить за ЭТО 7к🤮

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Александр

Ну и цены за ноунейм…

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Pavel Petel

Камон. Это элитный спортивный лук от ФСБ.

Компания дочери «завхоза» ФСБ экипирует…
В 2014 году дизайнер Анастасия Задорина обменивала предметы импортной одежды на футболки ZA Sport…
www.forbes.ru
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Российские аналоги

Пробовали?

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Pavel Petel

Нет. Я не на столько патриотичен.

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Вадим Д.

Ушёл Nike на своих двоих, обувшись в дефицитные кроссовки.

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Ценный шар

Пожалуй надо бережней к своей коллекции Nike относится теперь.

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Вадим Д.

Есть мнение, что бережнее надо отситься вообще ко всему, а теперь – и подвно.

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Ценный шар

Поддерживаю! Надо их хотя бы в коробки убрать обратно.

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Александр

😭

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Skyray

Ребята которые говорили про "Кто носит фирму найки/ебут нанайки" ликуют.

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Buck Mulligan

Пусть уходят красиво: вернут деньги за недоставленный товар

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Lester White

Будем носить лапти

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Alexey Kalashnikov

Сегодня собирался на Савеловский ехать купить себе пару кросс. Куда теперь податься посоветуете, господа?

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