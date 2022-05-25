Wildberries ввёл новую систему ранжирования клиентов, чтобы брать по 100 рублей за возвраты — Forbes Статьи редакции
В компании говорят, что платные возвраты сейчас затрагивают около 10% покупателей, а никакого специального ранжирования не вводили.
С начала мая 2022 года участились случаи, когда Wildberries берёт 100 рублей за каждый возвращенный товар, пишет Forbes. 23 мая на проблему обратило внимание РБК: на предупреждения о платном возврате жаловались даже пользователи, у которых возвратов не было.
Маркетплейс внёс изменения в свои правила пользования. По данным на конец 2021 года, ритейлер удерживал деньги за доставку возвращенного товара, только если покупатель за ним не пришёл и товар был признан невостребованным, пишет Forbes. Сумма составляла от 50 до 100 рублей за товар. Теперь покупатель соглашается на списание денег, если от доставленного товара он отказался — по 100 рублей.
В Wildberries подтвердили, что изменили оферту несколько месяцев назад, но компания не стремится воспользоваться ей в отношении всех покупателей — только тех, кто много возвращает. При расчётах учитываются процент возвратов и/или сумма выкупа, конкретные цифры ритейлер не назвал. Он лишь отметил, что платные возвраты сейчас затрагивают около 10% клиентов.
В каких случаях ритейлер возьмёт деньги за возврат
Компания отмечает, что никакого специального ранжирования клиентов в мае не вводилось. Forbes ознакомился с памяткой для колл-центра Wildberries: в ней говорится, что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей в качестве оплаты расходов на транспортировку возвратов за каждую единицу.
По словам источника, новую систему начали тестировать в мае. Опрошенные изданием сотрудники ПВЗ это подтверждают. По данным Forbes, новые правила действуют и в других странах: стоимость расходов для клиентов из Казахстана составляет 500 тенге, Белоруссии — 4 рубля, Киргизии — 100 сом, Узбекистана — 13 600 сум, Армении — $1,28.
Заранее узнать о том, будет ли маркетплейс брать 100 рублей за возврат или нет, клиент не может, убедился Forbes. В службе поддержки изданию отказались предоставить данные о проценте выкупа за год, предшествующий покупке. В памятке для колл-центра сказано, что клиентам нельзя говорить о показателях, при которых удерживается 100 рублей.
Платные возвраты — вынужденная мера
Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года. Платить за возврат должны были клиенты, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 тысяч рублей, писал Forbes.
Маркетплейс отмечает, что платные возвраты позволяют снизить долю мошеннических заказов, когда конкуренты заказывают крупные партии товаров продавца и возвращают его, что приводит к убыткам предпринимателей.
По оценке исследовательской компании Data Insight, доля невыкупа одежды и обуви у Wildberries — 45-60%, в остальных категориях — 10-20%.
Вайлдберриз - это помойка. Фото часто не соотносится с тем, что приезжает. Иногда приезжают грязные или ношеные вещи. Вскрытые упаковки. Другие размеры и цвета. Короче дофига товара ненадлежащего качества. Конечно у людей высокий процент возврата.
Чаще всего это возвраты других людей, так как из возвращают они обратно падают на склад ВБ и становятся снова актуальными для покупки. В общем то, не просто вывести ненадлежащий товар из оборота. Опыт селлера.
я тут намедни сбермаркет опробовал - там вообще как 10 лет назад перезванивает оператор уточняет все детали заказа и подтверждает. те все вручную.
Чет не сходится. Раз так, значит нужно вводить плату за возврат крупных партий, а не от процента выкупа. На вайлдберис не заказываю, но вот на ламоде при выборе обуви беру 2 размера на примерку и очевидно, что многое уходит назад. И маразма с платным возвратом (пока) там нет.
Пиздеж, ну или нулем ошиблись. Около 100% в итоге ) кого не спрошу - у всех так, процент выкупа на это вообще не влияет
Прощай wildberries, а так хорошо всё начиналось.
Ну вот у меня 100% выкупа в ВБ,а отказ платный,100 рублей за товар.Видимо ещё недостаточно позаботилась об окружающей среде?)
Ну конечно же всё это ради окружающей среды, понимать надо. Вам что, жалко сто рублей ради прекрасного будущего берёзок?
Забавно, что только на это обращено ваше внимание. Чтобы доставить товар, идёт заказ у продавца, который везёт в пункт самовывоза ваши товары. Чтобы вернуть товары, продавцу нужно ехать обратно в пункт выдачи ВБ. А это логистика. Логистика не дешевая… Заказы нужно делать внимательнее и будет нам счастье, а продавцам меньше мороки.
Был случай, когда бады в озоне привезли. В упаковке было 60 капсул, а я заказывал 90. Пруф кинул, поставщик обсер признал и мне вернули денюжку, но товар конечно же вернули в пункт озона
Так по закону надо ещё доказать эту "недешевую" логистику продавца, предоставив всё документы, тогда можно говорить о расходах. Делает ли это wb? Конечно нет. Закон не для этой конторы, они свои правила придумали. Не верите? Попробуйте вернуть им брак.
Им в принципе надо проработать систему возвратов. Кто и в каком случае платит издержки в случае возвратов
На дальнем востоке уже давно так, каждый отказ (иногда и доставка) платный, даже если выкуп у тебя 100%.
Недавно имели неосторожность заказать там трусы найк, пришла подделка, бесплатно вернули именно через возврат, а не отказ от товара. ВБ та ещё клоака в целом, первый и последний раз там что-то брала
Прощай вайлдбериз
Надеюсь они загнутся как можно скорее с такой бизнес моделью.
Да у всех маркетплейсов какие-то проблемы, какие-то приколы, которые могут поставить крест на бизнесе. Так что наш рынок маркетплейсов с таким забиванием болтов на проблемы придет к тому, что он нафиг закроется, либо значительно сократится.
а почему сразу не 1000
почему из-за войны между вб и их конкурентами должны платить обычные люди?
Ранжирование клиентов, сегрегация по признакам...
И всё же уверен – своё основное преимущество в виде возможности заказа на примерку (к примеру (-:) нескольких размеров вещей они этим нововведением рискуют потерять.
Без этой "функции" продавцов различных товаров широкого потребления хватает.
Да, ПВЗ у них много, конечно, но та же ламода справляется.
Все что говорит WB нужно делить на 2, а лучше на 5.
Wb в своём репертуаре, продолжают издеваться над своими клиентами. Но клиенты wb очень терпеливые люди, поэтому простят это и будут продолжать покупать там всякую паль и дальше. Потому что wb очень выгодно продавать всякий "подвал", не соответствующий размерной сетке, а потом брать 100 рублей за отказ.
Из Все Работы Хороши предрекал нам этот кал
Судя по некоторым вещам, которые приходят с WB, люди покупают, одевают на мероприятие или носят 10 дней, а потом возвращают.
Странно, что никого не волнует факт, что покупатель не может заранее узнать, платным будет возврат или нет, исключительно по факту. При том, что условия возврата должны быть прозрачны и доступны в любой момент.
Не волнует потому что при заказе стоимость возврата указана.
Судя по комментариям в группе Вайлдберриз, всё так и есть - делаешь заказ сколько хочешь, а потом, когда нужно возвращать, оказывается "с вас 100005000000 рублей".
Думала там шмоток к лету глянуть, теперь боюсь, хотя помногу никогда не заказываю. Я согласна платить сотку за доставку всего заказа, но за каждую вещь это жёстко. Проще померить в ТЦ.
Народ там уже пошёл карты менять, блочить, отключать покупки в интернете...
Ну как бы суть и ценность и интерес к вайлдберис сразу теряется.