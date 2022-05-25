Британский бренд одежды Marks & Spencer объявил об уходе из России — он работал в стране с 2005 года Статьи редакции
Детали о процессе ухода компания не сообщила.
- «Marks & Spencer — это бизнес, ориентированный на ценности, поэтому […] 3 марта 2022 года мы прекратили поставки в Россию. Затем мы приняли решение о полном выходе из российской франшизы», — говорится в отчётности компании за первый квартал 2022 года.
- Расходы, вызванные уходом с российского рынка и перебоями в работе бизнеса в Украине, компания оценила в £31 млн (почти $39 млн).
- Магазинами Marks & Spencer в России и Украине управляют владелец лицензии и франчайзи, их продажи в 2021-2022 годах составили £102,5 млн ($128,5 млн), а вклад в общую прибыль — £5,2 млн ($6,5 млн). Выручка ООО «Марка Рус», которое управляет российскими магазинами, в 2021 году составила 7,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд, следует из данных «Контур.Фокуса».
- По данным системы, в апреле 2022 года 95% компании перешли турецкой «Марка Магазаджилык Аноним Ширкети». Ей также принадлежит 29,6% ООО «Гап ритейл», которое управляет магазинами Gap в России.
- Основанная в 1884 году Marks & Spencer открыла первый магазин в России в 2005 году, говорится на её сайте. Сейчас у неё 48 точек в стране и интернет-магазин.
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Плохо, но конкретно их уход — не великая потеря. Одежда их — скучный мрак.
Великая потеря уход любого успешного оператора рынка, который создавал рабочие места и питал экономику. И вопрос не в МиС, а в том, что таких крупных компаний уже сотни. Это массовый исход, а будут тысячи, и это ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ, которые отразятся почти на каждом.
А то, что лично вам их одежда не нравилась - это лишь ваше личное дело.
Кому-то этот скучный мрак подходил, раз магазины существовали с 2005 года.
Технически ничего плохого в итоге не случится. Просто все столичные ТЦ станут похожими на региональные)
только куча людей без работы и вместо брендов и качества будет абибас и прочий контрафакт с садовода.
Лучше и не скажешь
Все нас покидают...
Это отрицательный приход. Надо сохранять оптимизм.
в последнее время одежда уже совсем скучная у них стала
Секунда полезной информации. Mark & spencer был основан в 1884 году 🤯
Комментарий удален модератором
чуваком из Киева между прочим )
Теперь лапти и балалайка 🤣
дело за малым: посадить липы и вырастить их, чтобы получить материал для лаптей. А до тех пор придётся из покрышек обувь мастырить.
Просто смотрим какие компании имеют основных акционеров The Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors, SSgA Funds Managemen и вычисляем кто следующий обьявит об уходе.
Вангард и Блекрок присутствуют почти везде, разве что не везде основные.
Вот и тенденция намечается, походу все это очень на долго
До Кости Маслова только дошло, что компании которые 30 лет инвестировали в свои проекты (а некоторые даже и 100, вроде Симанса) сломя голову бегут из России, фиксируя огромные убытки и перепродавая свой бизнес за 3 копейки, не собираются возвращаться на следующий день после объявления капитуляции.
А помоему мы всё больше ускоряемся, чтобы быстрее приехать к конечной станции "развал совка 2.0". Если в начале спецоперации казалось, что текущий политический строй может существовать ещё лет 10+, то сейчас создаётся впечатление, что он подохнет в течение пары лет. Высокопоставленные чиновники уже сейчас кричат о катастрофе, что им обычно не свойственно. Это при том, что многие компании ещё выплачивают частичную ЗП и у людей есть какие-то минимальные сбережения. Через 3 месяца народу уже не будет дела до Украины, т.к. многие будут сидеть без денег.
Отличная новость, будем без одежды 😎
Не будем. Может вам бы этого и хотелось...)
Есть пляжи нудистсеие, если что.
У них вещи плохого качества за оверпрайс, поебать на них. Вот юникло очень жду обратно!!!
лапти говорите?))) ню ню))
скок за комменты ща дают?
Как хорошо, что живешь в урюпинске и большинства ушедших брендов у тебя и не было 🦦
что должно произойти, чтобы ватаны наконец-то поняли, что все летит в огромною экономическую задницу и они the first waiting in line кто на себе ее прочувствует после того, как цивилизованный мир покинет российский рынок.
В магазинах становится тише
Тает быстрое время чудес...
Бизнес, ориентированный на ценности, значит. Маркса знаю, да. Марксисты, стало быть. А Спенсер кто такой?