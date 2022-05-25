Торговля
Маша Цепелева

Региональный Роспотребнадзор назвал необоснованным штраф за возврат товаров на маркетплейсе Статьи редакции

В декабре 2021 года в Роспотребнадзоре заявляли, что маркетплейс может брать плату за возврат, если товар качественный.

  • Маркетплейсы не могут устанавливать штрафы в виде единой платы за возврат любого товара, заявило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
  • Специалисты считают, что плата должна быть обоснованной и зависеть от возврата каждого товара по отдельности. Например, по закону продавец обязан вернуть деньги за неподошедший товар, но может удержать свои расходы на доставку этого товара от потребителя.
  • Если покупатель не согласен с суммой, то он может подать претензию в продавцу и оспорить сумму в суде. При этом все расходы на доставку некачественного товара должен нести продавец.
  • С начала мая 2022 года Wildberries чаще стал брать 100 рублей за каждый возвращенный товар, писал Forbes. РБК сообщало, что предупреждения о платном возврате появились даже у тех, кто никогда не возвращал покупки.
  • Forbes нашёл изменения в правилах пользования торговой площадкой. Раньше Wildberries брал 50-100 рублей за возвращенный товар, когда покупатель за ним не пришёл или товар признали невостребованным. Теперь покупатель соглашается на списание у него средств, если от доставленного товара отказался. В памятке для call-центров указано, что деньги берут с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей.
  • Представитель Wildberries заявил, что оферта была изменена еще несколько месяцев назад, «чтобы снизить долю мошеннических заказов». Маркетплейс начал тестировать плату за возврат в ноябре 2021 года. В декабре Роспотребнадзор заявил, что Wildberries имеет право брать плату за возврат, если товар качественный.

#новость #wildberries

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35 комментариев
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Александр Кремлёв

Чего ? Роспотребнадзор предпринял что-то для заботы о гражданах ??? Это наверное технический сбой,робот Василий слишком "очеловечился" и принял недопустимое решение с отрицательной эффективностью)))

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Zloy Marketolog

Предприниматели тоже граждане. Эти граждане дают вам работу и платят вам зарплату.

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ЯжПрограммист

Работает плохо, не работает плохо, ничего не происходит плохо, что-то произошло тоже плохо!... :)) В долю хотят просто, а то с коронавируса как-то доход упал в 0, нужно искать другие источники имитации бурной деятельности.

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Юности вольная птица

Это ж до чего своим бездействием надо было довести людей, чтобы обычную норму "я вмешался, ФАС не ждём" люди начали воспринимать с сарказмом и недоверием.

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Дмитрий Шусов

Ну или выразил обеспокоенность

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Александр Кремлёв

В серверной раздался хлопок с последующим задымлением,арестован сторож Василий репостнувший в 2006 году на свою стену в ВК клип Рамштайн))

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Дмитрий Шусов

О, вы читаете полицейские сводки?

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Александр Кремлёв

Помилуйте,это отчёты об отрицательной эффективности полиции и негативном падении роста уровня преступности. Вот давеча депутат в приморье приложил руку к лицу официанта с дальнейшим отходом зуба от десны последнего,а в Москве негативно трезвый альтернативно коренной москвич находясь в кабине внедорожника коснулся отрицательно молодой негативно мужчины с дальнейшим позитивным движением берцовой кости последней в сторону противоположной касанию. Так что все у нас хорошо,встаём с колен...эээ,занимаем позицию в пространстве перпендикулярно своду стопы в смысле. Интересно,меня не посадят теперь...

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Недостаточный огонь

Выразил огромный поху... отрицательный пофигизм)

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Дмитрий Шусов

Формулируем правильно впредь

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jonewayne

Ну щас на 60к штрафанут и норм будет

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Александр Соколов

Хотите обанкротить вб???

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ЯжПрограммист

Да, пора, нечего нам вот эти все интернеты ваши вражеские, крамола в них одна и блажь не православная!

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John Doe

Wildberries 22-23

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Дмитрий Шусов

Мечта прям

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Рикардо Иванов

Существование такой помойки как Wildberries в 2022 году должно быть необоснованным.

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Sergey Krupskiy

Согласен. Перестал там заказывать, и теперь на другой помойке покупаю - OZON

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ЯжПрограммист

Свободный рынок это когда ты можешь выбрать где тебя будут унижать и наёбы..ть ))

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Д Хб

Другая помойка явно развивается как продукт.

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Недостаточный огонь

По части возвратов нет, лажа похлеще, чем у ДНСа или Ситилинк.

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Павел Воронов

Назовут сейчас по другому: доставка платная в случае возврата и все.

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GanicusCsw

Скоро за добавление в корзину начнут деньги брать

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Egor Chusov

*За брошенные товары в корзине

Ушёл с сайта не заплатив, процехсоррное время потратил и память, понимаешь

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Эрик

Сам торгую на WB и хочу уходить от них. На маркетплейсе куча людей далёких от бизнеса. Всё подряд идут туда и плодятся они после всякого рода "учителей" с их бесполезными курсами. Но уходить я хочу оттуда как раз таки из-за "этих мошеннический действий" конкурентов. Заказывают кучу товаров и не выкупают, за что приходится платить и в итоге товар уже срабатывает в минус и плюс ко всему поддельные отзывы, чтобы загасить твою карточку, после чего карточка падает в ранжировании.

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Zloy Marketolog

Не штраф, а компенсация понесенных расходов. Это не одно и то же.

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Эрик

В том то и дело, что не компенсация. Так как за доставку товаров деньги берут с продавца, то есть у ИП который поставляет товар. За доставку до пункта выдачи и даже назад на сортировочный центр. Так что получается поставщик (ИП) платит обе дороги. Это ещё называется "покатушки". А эти 100 руб WB себе забирает.

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Zloy Marketolog

Так и доставка фактически не 50-100р стоит. Средняя цена доставки на рынке 300р + НДС.

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Эрик

Я бы даже сказал, что у них основные доходы как раз с доставки. Ну смотрите, я торгую чехлами на телефоны. Если я отправлю один чехол, к примеру Сдэком, на расстояние 1300 км(для примера взял расстояние до моего города Элиста из Москвы) то заплачу примерно 300 руб. И если я отправлю коробку через транспортную компанию, где уже будет 300 чехлов, то я плачу примерно 400 руб. Есть разница? WB как правило плотно фасуют товар и отправляют по пунктам выдачи. Где за доставку чехла я плачу 55 руб в одну сторону и 35 руб в обратную сторону. Если этих чехлов 300 то WB заработает 16500 руб, хотя номинальная стоимость доставки 400 руб) простая математика.

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Zloy Marketolog

Это хорошо, что у вас маленькие дешевые чехлы, которые не нужно страховать от кражи, а не, например, спортивные костюмы, которые достаточно объемны, и их заказали 30 штук померить на сумму 60 тыс, а затем вернули 28 из них. И с двух костюмов вы заработали 1800р грязной прибыли, а за доставку СДЭК при этом отдали 3-6 тыс. + НДС + страховку + упаковку.

Я просто недавно сам стоял в ПВЗ минут 30 и ждал пока у покупателя передо мной обработают все его возвраты. Из 30 предметов одежды были выкуплены 2.

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Андрей Донской

Ну теперь вообще просто ограничат количество вещей в посылке / в месяц / etc, но будет без оплаты за возврат. Станет ли от этого лучше кому-то?

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Bogdan Bogdanov

«Например, по закону продавец обязан вернуть деньги за неподошедший товар, но может удержать свои расходы на доставку этого товара от потребителя».

Как-то путано у вас написано. В оригинале новости сказано:

«Все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести сам продавец, а если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков, подчеркивает управление».

То есть дело не в том, подошедший или не подошедший, а бракованный (некачественный), или надлежащего качества. Если надлежащего, то тогда продавец по закону может взыскивать сумму за обратную доставку (возврат), при этом покупатель может оспорить размер этой суммы.

А вот если товар некачественный, то продавец не должен ничего взимать с покупателя.

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Борис Денисов

Тут выходит голова не знает что руки делают и наоборот. Я про надзор. Один говорит можно, другой нет.

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Динара

У нас вся страна так живет

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Valeryi

А разве WB доставляет до покупателя? Он доставляет в свои пункты выдачи.

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Grigoriy Malyshev

Дело закрыто

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