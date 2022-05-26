На грузинской границе образовалась пробка из фур — въезда в Россию ожидают тысячи грузовиков Статьи редакции
Они везут в страну товары из Грузии, Турции и Армении, говорит источник.
- Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс», пишут «Ведомости» со ссылкой на автоперевозчиков. Об очередях из большегрузов на границе 21 мая 2022 года также сообщало издание «Кавказский узел»: по его данным, это связано с долгим оформлением документов.
- По данным FM Logistic в России, проблема с очередями есть не первый месяц, а среднее время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30-40 дней. После введения новых санкций ЕС в отношении автоперевозчиков из России и Беларуси доставка из Турции стала для них одним из основных маршрутов, говорят в компании.
- Источник в крупной логистической компании рассказал «Ведомостям», что въезда в Россию ожидают до 3000 грузовиков, везущих в страну товары из Грузии, Турции, Армении. По его оценке, потери перевозчиков из-за простоя в среднем составляют €600-700 в сутки за машину.
- Из Турции в Россию везут овощи и фрукты, медицинские товары и другое. Также транзитом через Грузию перевозят товары, которые европейские поставщики отказываются отправлять напрямую, говорят опрошенные изданием эксперты. Удлинение сроков доставки может привести к кратковременному дефициту.
- Объехать пробку можно через Азербайджан, но этот маршрут на 1000 км длиннее, говорят в FM Logistic. Пройти границу там можно за двое суток, но из-за дополнительного пробега увеличивается себестоимость перевозки.
- В мае Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией для россиян, которые действовали из-за пандемии. По словам источника газеты в компании-перевозчике, это увеличило нагрузку на «Верхний Ларс». По данным «Кавказского узла», очереди из легковых автомобилей пока нет.
- Пробки из фур в «Верхнем Ларсе» образуются не первый раз: из-за непогоды дорога периодически закрывается. По данным «Ведомостей», в весенне-зимнем сезоне 2021/22 дорогу с грузинской стороны перекрывали в общей сложности на 36 суток.
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600-700 евро за грузовик в сутки дешевле, чем 1000 км через Азербайджан? При том, что простой 30-40 дней?
Да какая то херня совершенно )))
При том, что опытный дальнобой пройдёт этот путь за сутки. А не очень опытный за пару.
Да, тоже удивила логика. Месяц стоять выгоднее, чем 14 часов пути и два дня стоять...
Как обычно, журналист ошибся с ноликом, за 30-40 дней любые овощи и фрукты на жаре пропадут, да и бунты бы уже начались там, скорее 3-4 дня срок прохождения, что делает невыгодным крюк в 1000 км и 2 дня на переход границы с Азербайджаном.
А там нет очередей и пробок?)
мне кажется логист который строил этот маршрут чей-то родственник и поэтому его взяли на работу и не увольняют
Тоже не понял,в сумме получаются большие потери за простой,почему не сменить маршрут
По Яндекс навигатору все поехали.
Просто они ещё закладывают взятки Азербайджанскому ДПС ))))
1) Ну так, Азербайджан может сказать нет стране союзнице Армении по договору безопасности, особенно если выяснится, что там что-то нечисто, или если западные страны выразят свое недовольство за несоблюдение наложенных на РФ санкций.
2) Грузия может на этой почве пересмотреть количество перевозимых товаров. И возможно это одно из условий, грузы через нас, и мы готовы к торговле.
3) Чиновники на местах, с российской стороны, имеют свои интересы. А в этом регионе отбирать у князей хлеб опасно.
Сколько специалистов понабежало в 9 утра, епт-@....🤦♂️
Поверьте!!! Я сама верхнеларсечанка, живу на грузинской границе 50 лет. Дочь фуровода. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно...
О. ну сейчас ты нам правду-матку-то расскажешь!
Есть ощущение, что после 30-40 суток на границе некоторые товары можно уже и не везти в Россию
Да все нормально: салатов нарежем, сосиски в тесте сделаем. Съедят и не подавятся.
«...среднее время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30-40 дней». Обалдеть просто, люди там месяц живут? И если перманентная пробка порядка 3000 фур, на какое расстояние она тянется? Там же целый городок уже можно только из водителей строить.
Ну приличное, недавно ездили в Степанцминду, так ощущение что фуры стоят аж от Гудаури вдоль дороги. Движению не особо мешают, но когда минут 20-30 едешь вдоль стоящих фур - это впечатляет.
Так вот где моё пиво.
Дак впустите их ))
Типа таможенники не справляются с потоком или что?
Может дальнобои сговорились и перестали отстегивать за быстрое оформление документов?
Evgeniy Vorushilov:
Кучу лет могут сделать ещё один КПП в Чечне и Дагестане, можно запустить всё в короткие сроки. Но воз и ныне там.
А там есть дорога? )
Заебись
Ожидание 30-40 дней? Ничего не напутали?
Real shit. Был там в марте, общался с водителями фур. Ну и сам неделю в машине жил на границе )
*лет. Так реалистичнее.
Время проезда 30-40 дней, но если на 1000км больше проехать, то за 1-2 дня можно пройти? Нах они там стоят тогда?
Возможно переоформить доки (грузы, страховка, ...) на проезд через Азербайджан не так быстро.
Казалось бы, кому это нужнее...
И что теперь предлагаешь? Не досматривать транспорт?
Создать дефицит и подтянуть ценник.
Ооо да, там их очень много, стоят сбоку постоянно. Жаль людей , кто не может нормально работать и зарабатывать деньги. Длинные километровые очереди. Ещё с зимы так началось
Ждем трассу через Нахичевань-Армения-Азербайджан,там всего км 100 построить по равнине,в Азербайджане и Дагестане уже дороги готовы.
А чем дорога через Гянджу не устраивает?)
Через Чечню короче , бюджетнее
Ну как бы в обратную сторону тоже очень много машин если не больше инфа с места событий в понедельник
Паром нужен для фур, типа такого https://www.youtube.com/watch?v=8vpM-vuWYdo
Раньше Сочи Трабзон ходил и Новорос Батуми, изза ковида убрали когда вернут не понятно