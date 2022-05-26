Торговля
Формальный чувак

На грузинской границе образовалась пробка из фур — въезда в Россию ожидают тысячи грузовиков Статьи редакции

Они везут в страну товары из Грузии, Турции и Армении, говорит источник.

  • Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс», пишут «Ведомости» со ссылкой на автоперевозчиков. Об очередях из большегрузов на границе 21 мая 2022 года также сообщало издание «Кавказский узел»: по его данным, это связано с долгим оформлением документов.
  • По данным FM Logistic в России, проблема с очередями есть не первый месяц, а среднее время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30-40 дней. После введения новых санкций ЕС в отношении автоперевозчиков из России и Беларуси доставка из Турции стала для них одним из основных маршрутов, говорят в компании.
  • Источник в крупной логистической компании рассказал «Ведомостям», что въезда в Россию ожидают до 3000 грузовиков, везущих в страну товары из Грузии, Турции, Армении. По его оценке, потери перевозчиков из-за простоя в среднем составляют €600-700 в сутки за машину.
  • Из Турции в Россию везут овощи и фрукты, медицинские товары и другое. Также транзитом через Грузию перевозят товары, которые европейские поставщики отказываются отправлять напрямую, говорят опрошенные изданием эксперты. Удлинение сроков доставки может привести к кратковременному дефициту.
  • Объехать пробку можно через Азербайджан, но этот маршрут на 1000 км длиннее, говорят в FM Logistic. Пройти границу там можно за двое суток, но из-за дополнительного пробега увеличивается себестоимость перевозки.
  • В мае Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией для россиян, которые действовали из-за пандемии. По словам источника газеты в компании-перевозчике, это увеличило нагрузку на «Верхний Ларс». По данным «Кавказского узла», очереди из легковых автомобилей пока нет.
  • Пробки из фур в «Верхнем Ларсе» образуются не первый раз: из-за непогоды дорога периодически закрывается. По данным «Ведомостей», в весенне-зимнем сезоне 2021/22 дорогу с грузинской стороны перекрывали в общей сложности на 36 суток.

#новость #грузия

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78 комментариев
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Развитый рубин

600-700 евро за грузовик в сутки дешевле, чем 1000 км через Азербайджан? При том, что простой 30-40 дней?

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Олег Ивахнов

Да какая то херня совершенно )))

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Тяжелый бинокль

При том, что опытный дальнобой пройдёт этот путь за сутки. А не очень опытный за пару.

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2 комментария
Сергей И

Да, тоже удивила логика. Месяц стоять выгоднее, чем 14 часов пути и два дня стоять...

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Денис Демидов

Как обычно, журналист ошибся с ноликом, за 30-40 дней любые овощи и фрукты на жаре пропадут, да и бунты бы уже начались там, скорее 3-4 дня срок прохождения, что делает невыгодным крюк в 1000 км и 2 дня на переход границы с Азербайджаном.

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Алексей Корягин

А там нет очередей и пробок?)

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4 комментария
Андрей Скоробогатов

мне кажется логист который строил этот маршрут чей-то родственник и поэтому его взяли на работу и не увольняют

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2 комментария
Илья Миронов

Тоже не понял,в сумме получаются большие потери за простой,почему не сменить маршрут

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Евгений Шерстюк

По Яндекс навигатору все поехали.

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Blackrock

Просто они ещё закладывают взятки Азербайджанскому ДПС ))))

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Многие бокалы

1) Ну так, Азербайджан может сказать нет стране союзнице Армении по договору безопасности, особенно если выяснится, что там что-то нечисто, или если западные страны выразят свое недовольство за несоблюдение наложенных на РФ санкций.
2) Грузия может на этой почве пересмотреть количество перевозимых товаров. И возможно это одно из условий, грузы через нас, и мы готовы к торговле.
3) Чиновники на местах, с российской стороны, имеют свои интересы. А в этом регионе отбирать у князей хлеб опасно.

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Владимир

Сколько специалистов понабежало в 9 утра, епт-@....🤦‍♂️

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Слегка Придурковатый

Поверьте!!! Я сама верхнеларсечанка, живу на грузинской границе 50 лет. Дочь фуровода. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно...

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10 комментариев
И животноводство

О. ну сейчас ты нам правду-матку-то расскажешь!

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1 комментарий
Soulis

Есть ощущение, что после 30-40 суток на границе некоторые товары можно уже и не везти в Россию

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Сергей Кайзер

Да все нормально: салатов нарежем, сосиски в тесте сделаем. Съедят и не подавятся.

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Вадим Д.

«...среднее время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30-40 дней». Обалдеть просто, люди там месяц живут? И если перманентная пробка порядка 3000 фур, на какое расстояние она тянется? Там же целый городок уже можно только из водителей строить.

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Denisio

Ну приличное, недавно ездили в Степанцминду, так ощущение что фуры стоят аж от Гудаури вдоль дороги. Движению не особо мешают, но когда минут 20-30 едешь вдоль стоящих фур - это впечатляет.

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Так вот где моё пиво.

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Денис Ваганов

Дак впустите их ))

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Владислав Куликов
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Тяжелый бинокль

Типа таможенники не справляются с потоком или что?

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Может дальнобои сговорились и перестали отстегивать за быстрое оформление документов?

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4 комментария
Evgeniy Vorushilov

Evgeniy Vorushilov:
Кучу лет могут сделать ещё один КПП в Чечне и Дагестане, можно запустить всё в короткие сроки. Но воз и ныне там.

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Олег Ивахнов

А там есть дорога? )

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10 комментариев
Многие дым

Заебись

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Слегка Придурковатый

Ожидание 30-40 дней? Ничего не напутали?

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Hrachik Adjamian

Real shit. Был там в марте, общался с водителями фур. Ну и сам неделю в машине жил на границе )

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Привлекательный колос

*лет. Так реалистичнее.

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Социологический диод

Время проезда 30-40 дней, но если на 1000км больше проехать, то за 1-2 дня можно пройти? Нах они там стоят тогда?

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Denisio

Возможно переоформить доки (грузы, страховка, ...) на проезд через Азербайджан не так быстро.

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Алексей Корягин

Казалось бы, кому это нужнее...

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Люц Шнайдер

И что теперь предлагаешь? Не досматривать транспорт?

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3 комментария
Для Сохранения

Создать дефицит и подтянуть ценник.

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Peachylol

Ооо да, там их очень много, стоят сбоку постоянно. Жаль людей , кто не может нормально работать и зарабатывать деньги. Длинные километровые очереди. Ещё с зимы так началось

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роман долгополов

Ждем трассу через Нахичевань-Армения-Азербайджан,там всего км 100 построить по равнине,в Азербайджане и Дагестане уже дороги готовы.

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Blackrock

А чем дорога через Гянджу не устраивает?)

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Abdul Оkuev

Через Чечню короче , бюджетнее

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Blackrock

Ну как бы в обратную сторону тоже очень много машин если не больше инфа с места событий в понедельник

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Alex S.

Паром нужен для фур, типа такого https://www.youtube.com/watch?v=8vpM-vuWYdo

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Blackrock

Раньше Сочи Трабзон ходил и Новорос Батуми, изза ковида убрали когда вернут не понятно

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