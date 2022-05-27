Ozon отчитался за квартал: выручка выросла до 63,6 млрд рублей, убыток — до 19 млрд Статьи редакции
Компания предупредила о риске дефолта по облигациям в июне.
- Маркетплейс отчитался за первый квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 90% год к году, почти до 63,6 млрд рублей: в том числе выручка от комиссий выросла на 169% год к году, до 18,8 млрд рублей, от рекламы — до 3,6 млрд рублей против 1,4 млрд годом ранее.
- Убыток составил 19 млрд рублей против 6,7 млрд годом ранее. Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 139% — до 177,45 млрд рублей.
- Количество активных покупателей — 28,7 млн (+79% год к году), заказов — 93 млн (+173%). Количество активных продавцов увеличилось почти в 3,5 раза — до более чем 120 тысяч. Это повлияло на рост ассортимента более чем в пять раз — до более 100 млн SKU.
- Также ритейлер предупредил о риске дефолта по облигациям в июне, если не сумеет обеспечить выплату держателям бумаг, которые воспользовались правом требования их досрочного погашения. Значительная часть держателей воспользовалась правом требовать погашения, говорится в отчётности.
- В марте была сформирована специальная группа держателей облигаций, в качестве консультантов выбрали Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Компании вместе с Ozon ищут «справедливое и устойчивое решение для всех заинтересованных сторон».
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это контора генератор убытков?
Из-за чего убыток вырос?
До конца непонятно.
В 2021 убыток рос в связи с ростом инвестиций в логистику по сравнению с 2020 годом.
Возможно, они продолжили инвестировать в новые склады и в первом квартале 2022?
да вот тоже хотелось бы знать. То ли это такая хреновая бизнес-модель, что на рупь выручки почти три рубля убытка. То ли реально инвестиций море.
Насколько мне известно озон активно расширял логистические центры, думаю большая часть убытков от этого.
Выручка – растёт! Убыток – растёт! А тут ещё и дефолт вполне возможен и не за горами.
Успеха им, хоть и подводят с возвратами.
Такой бизнес называется «работа за еду»?
В Озоне фактически самые высокие цены, выше WB всегда. Выше обычных магазинов в оффлайн. Комиссия для продавцов у них тоже существенная. Возвратов у них в разы меньше чем у WB. Откуда у них убытки.
Предлагаю ввести платный возврат 200 рублей по любой причине.
Уверен, тогда дефолта можно и избежать.
И выделить миллиард рублей на Озон.Глобал - пожалуй, самый популярный сервис Озон, если судить по Приемной.
Так технический Дефолт наступил? Я не про Озон.
Нет ещё.
Ну почему же при росте выручки и убыток растёт. Доплачивают за покупки чтоли
Растут по инфраструктуре и не хотят прибыль генерить сейчас. Аля убер. Главное, чтоб акции росли. Но всем события накрывают эту стратегию медным тазом
Может быть как-то связано с падением стоимости акций? Капитализация компании упала, может быть объём заемного финансирования сократился, пришлось вкладывать больше собственных средств , итд?