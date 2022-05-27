Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки.

Со своей стороны, мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям — которых около 90% на нашей платформе — и бесплатные возвраты.