Wildberries рассказал об условиях платного возврата: сумма выкупа — до 5000 рублей, процент выкупа — меньше 15% Статьи редакции
Данные можно будет посмотреть в личном кабинете.
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Маркетплейс добавил в личные кабинеты всех пользователей на сайте обновленный раздел с информацией о покупках, в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. До 5 июня 2022 года он также появится в приложениях, объявила компания.
Также Wildberries объяснил условия отказа или возврата товаров надлежащего качества:
- В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5000 рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за одну вещь, если эти показатели меньше. Учитываются покупки за последние два года.
- Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток: 100 рублей за одну вещь.
Товары ненадлежащего качества можно вернуть бесплатно, уточнили vc.ru в компании. В пресс-службе отметили, что не штрафуют пользователей.
- Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года.
- В мае 2022 года РБК сообщило, что Wildberries начал массово списывать деньги за возврат товаров. В уведомлении для пользователей говорилось, что возврат обойдётся в 100 рублей за каждый товар.
- Forbes написал со ссылкой на памятку для колл-центра Wildberries, что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей в качестве оплаты расходов на транспортировку возвратов. Данные берутся за последний год, говорил источник.
- В компании заявляли, что платный возврат затрагивает только 10% покупателей, и никакого специального ранжирования в мае не вводили.
Wildberries и подобные площадки это черкизон в онлайне.
и?..
Это как Яндекс в сфере такси. Монополия – зло!
недавно впервые воспользовался Wildberries, больше не хочу..
Думаю что вы мелко взяли, черкизон так не обдирал, как эти умники.
УРА. Жена не будет страдать херней заказывая 100500 вещей. Меньше ждать ее теперь буду.
Сильно сомневаюсь (-:
А я не сомневаюсь)
Просто теперь вы и возвраты будете оплачивать)))
Я бы уже задумался, а что я делаю рядом с этой женщиной)
В остальном она заебись)
Это временно, все пройдёт)
уверен, она найдет другое развлечение и все равно в итоге вы будете ее ждать))
Такими мерами просто потеряют обычных покупателей а не мошенников
"Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов...." - отказаться от Wildberries
полагальщики херовы
Прастити, а в чем новасть? Может в Озоне, в кабинете новая настройка тоже появилась, держите в курсе.
ну тут как бэ уже неделю бурлят страсти вокруг этих платных возвратов. все ждали ответа от вб - и вот он.
Чешут. У меня процент выкупа был в разы больше, но за последнюю покупку всё равно предупредили, что будет возврат платный. Я уже молчу, что это БАД с истекающим через 3 месяца сроком годности - это уже вопросы к качеству.
Ну если это правда то это незаконно. Помоему минимальный срок годности полгода .
не знаю такого закона, он касается именно БАД или лекарств?
по продуктам, например, продажа возможно до последнего дня срока годности
Если есть вопросы к качеству, то просто не берите
Ну т.е. если пришёл заказанный размер, но который по факту в 2 раза меньше/больше, то это качественный товар?
А это вопросы к продавцу у кого покупали, а не к площадке WB 👀
Качественный, то что вам не подошло - уже ваши проблемы.
Ничего страшного из-за копеечной комиссии половину клиентов перейдёт в яндекс и озон где итак порой дешевле
Вы сказочник. На Озоне сейчас все или почти все дороже. Как и на Яндексе
Полная ложь. У меня возвратов практически не было, а в прошлом месяце товаров купил на 120К. Вернул вантуз и с меня содрали 100 руб.
Они что-то нахимичили специально с % возвратов.
*мы там покупаем крайне редко и возвращали вообще всего несколько раз. Теперь в ЛК появилась информация, что за 2 года у вас процент выкупа 59.65%, хотя был только один возврат. Посчитали они все покупки с 1 июня 2020 года и до настоящего времени.
**За 2 года, что они насчитали, купили на 22 355 ₽ и забрали, а 1 918 ₽ возврат... = "процент выкупа 59.65%", платите по 100 ₽=))
Уважаемый вб а можно мои 105 тысяч вернуть. У меня выкуп 80% и сумма выкупа немного больше 5000
Простите за французский, но ***. У меня была сумма выкупа 4 тыс. с чем-то. Хотя процент выкупа был около 60) Отказался от товаров, списали 200 руб.
Wb не пользуюсь, и не буду пользоваться! Гнилая, наглая контора продающая паль
Ну хоть конкретные цифры дали и в ЛК информацию вывели – большое дело для вб.
Так а как же 14 дней от Роспотребнадзора на возврат?
Эти штрафы WB это компенсация доставки на возврат товара на склад. И роспотреб уже подтвердил что WB как и другие онлайн площадки могут так делать
Возврат можно сделать, но придется оплатить расходы, которые понес продавец на доставку вашего заказа
Ну вот теперь у меня ещё больше вопросов к ВБ,ведь сумма выкупа у меня больше 5000,100% выкуп,а возврат все равно платный.
Давайте коллективный иск составим. Если кто не доволен.
Давайте