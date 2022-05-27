{"id":13475,"url":"\/distributions\/13475\/click?bit=1&hash=d02bc673eeef140c065ecff57c60581e1072387cdb99484f3b963fcb612a6c69","title":"\u041a\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 ","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Осторожный микрофон

Wildberries рассказал об условиях платного возврата: сумма выкупа — до 5000 рублей, процент выкупа — меньше 15% Статьи редакции

Данные можно будет посмотреть в личном кабинете.

2778 просмотров

Маркетплейс добавил в личные кабинеты всех пользователей на сайте обновленный раздел с информацией о покупках, в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. До 5 июня 2022 года он также появится в приложениях, объявила компания.

Wildberries

Также Wildberries объяснил условия отказа или возврата товаров надлежащего качества:

  • В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5000 рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за одну вещь, если эти показатели меньше. Учитываются покупки за последние два года.
  • Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток: 100 рублей за одну вещь.

Товары ненадлежащего качества можно вернуть бесплатно, уточнили vc.ru в компании. В пресс-службе отметили, что не штрафуют пользователей.

Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов более ответственно подходить к заказам, сократит негативное влияние на экологию, в том числе и за счет уменьшения объемов используемой упаковки.

Со своей стороны, мы продолжим предоставлять всем пользователям бесплатную доставку, а ответственным пользователям — которых около 90% на нашей платформе — и бесплатные возвраты.

Wildberries
  • Wildberries начал тестировать оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров, в ноябре 2021 года.
  • В мае 2022 года РБК сообщило, что Wildberries начал массово списывать деньги за возврат товаров. В уведомлении для пользователей говорилось, что возврат обойдётся в 100 рублей за каждый товар.
  • Forbes написал со ссылкой на памятку для колл-центра Wildberries, что с клиентов из России с процентом выкупа менее 50% и/или суммой выкупа менее 40 тысяч рублей в случае отказа будет удерживаться 100 рублей в качестве оплаты расходов на транспортировку возвратов. Данные берутся за последний год, говорил источник.
  • В компании заявляли, что платный возврат затрагивает только 10% покупателей, и никакого специального ранжирования в мае не вводили.

#новость #wildberries

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Написать комментарий...
СвяТой_ТапоК

Wildberries и подобные площадки это черкизон в онлайне.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Кузьменко

и?..

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Это как Яндекс в сфере такси. Монополия – зло!

Ответить
Развернуть ветку
Лёха Литвинов

недавно впервые воспользовался Wildberries, больше не хочу..

Ответить
Развернуть ветку
Саша Антипов

Думаю что вы мелко взяли, черкизон так не обдирал, как эти умники.

Ответить
Развернуть ветку
ROME

УРА. Жена не будет страдать херней заказывая 100500 вещей. Меньше ждать ее теперь буду.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Сильно сомневаюсь (-:

Ответить
Развернуть ветку
ROME

А я не сомневаюсь)

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Просто теперь вы и возвраты будете оплачивать)))

Ответить
Развернуть ветку
SilanseR

Я бы уже задумался, а что я делаю рядом с этой женщиной)

Ответить
Развернуть ветку
ROME

В остальном она заебись)

Ответить
Развернуть ветку
SilanseR

Это временно, все пройдёт)

Ответить
Развернуть ветку
Evgeniy Polyakov

уверен, она найдет другое развлечение и все равно в итоге вы будете ее ждать))

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Klincovskiy

Такими мерами просто потеряют обычных покупателей а не мошенников

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

"Мы полагаем, что это будет мотивировать клиентов...." - отказаться от Wildberries

полагальщики херовы

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев
Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Прастити, а в чем новасть? Может в Озоне, в кабинете новая настройка тоже появилась, держите в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
Grigoriy Malyshev

ну тут как бэ уже неделю бурлят страсти вокруг этих платных возвратов. все ждали ответа от вб - и вот он.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Муравей

Чешут. У меня процент выкупа был в разы больше, но за последнюю покупку всё равно предупредили, что будет возврат платный. Я уже молчу, что это БАД с истекающим через 3 месяца сроком годности - это уже вопросы к качеству.

Ответить
Развернуть ветку
никита королев

Ну если это правда то это незаконно. Помоему минимальный срок годности полгода .

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Levi

не знаю такого закона, он касается именно БАД или лекарств?

по продуктам, например, продажа возможно до последнего дня срока годности

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Если есть вопросы к качеству, то просто не берите

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Ну т.е. если пришёл заказанный размер, но который по факту в 2 раза меньше/больше, то это качественный товар?

Ответить
Развернуть ветку
Намерен звук

А это вопросы к продавцу у кого покупали, а не к площадке WB 👀

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Качественный, то что вам не подошло - уже ваши проблемы.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Гейзер

Ничего страшного из-за копеечной комиссии половину клиентов перейдёт в яндекс и озон где итак порой дешевле

Ответить
Развернуть ветку
Намерен звук

Вы сказочник. На Озоне сейчас все или почти все дороже. Как и на Яндексе

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Полная ложь. У меня возвратов практически не было, а в прошлом месяце товаров купил на 120К. Вернул вантуз и с меня содрали 100 руб.

Wildberries не выдает вантузы — Псков Бурито на…
Давно мечтал и наконец заказал себе долгожданный товар через Wildberries . Но получить его…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Иванка Сегодина

Они что-то нахимичили специально с % возвратов.

*мы там покупаем крайне редко и возвращали вообще всего несколько раз. Теперь в ЛК появилась информация, что за 2 года у вас процент выкупа 59.65%, хотя был только один возврат. Посчитали они все покупки с 1 июня 2020 года и до настоящего времени.
**За 2 года, что они насчитали, купили на 22 355 ₽ и забрали, а 1 918 ₽ возврат... = "процент выкупа 59.65%", платите по 100 ₽=))

Ответить
Развернуть ветку
OSP

Уважаемый вб а можно мои 105 тысяч вернуть. У меня выкуп 80% и сумма выкупа немного больше 5000

Ответить
Развернуть ветку
Bookercatch

Простите за французский, но ***. У меня была сумма выкупа 4 тыс. с чем-то. Хотя процент выкупа был около 60) Отказался от товаров, списали 200 руб.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Пинчук

Wb не пользуюсь, и не буду пользоваться! Гнилая, наглая контора продающая паль

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну хоть конкретные цифры дали и в ЛК информацию вывели – большое дело для вб.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Komarov

Так а как же 14 дней от Роспотребнадзора на возврат?

Ответить
Развернуть ветку
Намерен звук

Эти штрафы WB это компенсация доставки на возврат товара на склад. И роспотреб уже подтвердил что WB как и другие онлайн площадки могут так делать

Ответить
Развернуть ветку
Людмила

Возврат можно сделать, но придется оплатить расходы, которые понес продавец на доставку вашего заказа

Ответить
Развернуть ветку
Юлия

Ну вот теперь у меня ещё больше вопросов к ВБ,ведь сумма выкупа у меня больше 5000,100% выкуп,а возврат все равно платный.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Novikov

Давайте коллективный иск составим. Если кто не доволен.

Ответить
Развернуть ветку
Марина К

Давайте

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
null