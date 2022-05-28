О работе с зарубежными компаниями в условиях санкций — в материале издания «Чек».

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Жизнь компаний, которые продают импортные товары, в 2022 году стала сложнее. В результате санкций остановились поставки из ЕС и США некоторых товаров, крупные бренды уходят из России или приостанавливают свою деятельность. Ограничения возникли и в логистике: помимо дефицита контейнеров, российские компании столкнулись с отказом крупнейших морских перевозчиков доставлять грузы в порты РФ.

Но даже из такой ситуации есть выход, если импортные товары важны для вашей компании и клиентов. Рассказываем, что делать с европейскими закупками и логистикой, за какими ресурсами следить и куда обращаться, если не справляетесь сами.

Что сейчас происходит с импортом из ЕС и США

Против России вводят санкции. Евросоюз и США запрещают поставлять в Россию не только предметы роскоши, но и парфюмерию, косметику, смартфоны и приставки.

Бренды уходят из России. Зарубежные компании под давлением своих властей или для сохранения репутации среди клиентов приостанавливают экспорт товаров в РФ (Unilever, Nestle, Inditex, H& M).

Российские самолёты не могут летать в Европу. Это касается в том числе и грузовых авиаперевозчиков. Количество рейсов сократилось в разы не только из-за запрета на полёты, но и из-за того, что зарубежные компании больше не могут продавать запчасти и проводить техобслуживание самолётов российских авиакомпаний.

Крупные морские перевозчики Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM уходят из России и забирают свои контейнеры. Из-за пандемии в 2020 году контейнеры задерживали на границе Китая и не могли вернуть из США из-за приостановки производств. Сегодня для России дефицит контейнеров усугубится.

Как возобновить импорт из Европы

В 2014 году в России ввели продовольственное эмбарго, которое запретило поставки продуктов из ЕС, Австралии, США и Норвегии в Россию. Тогда предприниматели нашли очевидное решение — покупать товар через другие страны. На тот момент основной поток поставок проводили через Беларусь. Сегодня она попадает под все те же ограничения, что и РФ. Бизнесу нужно искать другие пути для импорта, а для этого — заводить юридическое лицо в стране, на которую не распространяются санкции.

Самое простое решение для бизнеса — сменить юрисдикцию. В этом случае учредитель и директор остаются теми же, но вы заводите юридическое лицо за границей, в стране, которая не является недружественной для России. Здесь лучше всего выбирать страны Таможенного союза: самые близкие, самые лояльные, самые простые по регистрации и сопровождению бизнеса. Это Армения, Казахстан и Кыргызстан. Также можно экспортировать товары через Турцию и ОАЭ. Здесь вопрос в том, насколько ваших контрагентов устроит это решение и „российский след“ в их поставках. Михаил Демидов бизнес-консультант по ВЭД

У этого способа есть свои минусы. Если контрагент, например из Евросоюза, узнает, что поставки через юрлицо в Армении или Казахстане идут в Россию, он может остановить поставки и отказаться от дальнейшего сотрудничества. В этом недостаток юридического лица в странах Таможенного союза: скрыть «российский след» будет сложно. Успешность импорта будет зависеть от того, насколько европейские контрагенты готовы это допустить.

Работать со странами Таможенного союза удобно, потому что многие банки этих стран имеют корреспондентские счета в России. Это значит, что вы сможете переводить деньги на счёт своей компании в другой юрисдикции в рублях и от её имени уже платить европейским поставщикам в валюте.

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По словам Михаила Демидова, быстрее всего оформляют юридическое лицо в Армении: с помощью посредников это можно сделать за 1–2 недели. Регистрация в Турции займёт 2–3 недели, в ОАЭ — 3–4 недели. Юридические фирмы, которые могут помочь в регистрации удалённо, легко найти через поисковики. Стоимость услуг начинается от €1000 за всю процедуру: перевод и заверение переведённых документов специальным штампом (апостилем), регистрация компании.

Чтобы завести счёт в банке, придётся приехать в страну на несколько дней. Перед поездкой изучите, как в этой стране банк открывает счёт и какие документы нужны. В базовый набор входят свидетельство о регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика и паспорта руководителя и основных акционеров. В Казахстане помимо этого требуют учредительные документы и устав компании, а также документы, подтверждающие назначение на должность секретарей и директоров, которые работают с финансами. В Армении могут попросить устав, ИНН и список акционеров компании.

Цены на регистрацию компании с помощью посредника начинаются от 990 €. Источник: Private Financial Services

Готовьтесь к тому, что все операции по оформлению ввоза товаров нужно будет проводить дважды. Договор с поставщиком, транспортную накладную, инвойс на оплату, транзитные декларации для таможни нужно будет сделать сначала для перевозки из Европы в условные Армению или Казахстан, а затем ещё раз — для ввоза в Россию. Подробнее о том, как правильно импортировать товары и какие для этого нужны документы, читайте здесь.

Как починить логистику

Логистический кризис начался ещё в 2020-м, когда из-за пандемии, санитарной обработки на границе и нехватки контейнеров грузы начали задерживаться, а поставки — сокращаться. Сегодня к этим проблемам добавились закрытое европейское небо, отказ морского контейнерного перевозчика Maersk, а также крупнейших международных логистов (MSC, UPS, DHL, FedEx) возить товары в Россию.

Это повлияло даже на импорт из тех стран, которые не поддержали санкции в отношении РФ. Например, зелёное кофейное зерно российские обжарщики получают в основном из стран Латинской Америки, а перевозят морскими судами. Привычные логистические коридоры в этой сфере закрылись из-за санкций и бойкота перевозчиков. В этой ситуации трейдеры вынуждены искать новые пути: например, поставлять зерно в европейские порты, а оттуда привозить их железной дорогой. Это усложняет цепочку, но грузы хотя бы доезжают до России.

На 10 марта российскому бизнесу доступны шесть компаний, занимающихся контейнерными перевозками. Источник: «КВТ-сервис»

Также можно рассмотреть варианты сменить перевозчика и порт получения своих поставок. Например, в порты Дальнего Востока можно привозить грузы через южнокорейскую компанию SINOKOR, гонконгскую SITC и российских перевозчиков SASCO и FESCO. Последние также осуществляют поставки в порт Санкт-Петербурга.

Логистику поставок также можно отдать на аутсорс. Этим занимаются компании-посредники, которые оформляют поставки на нескольких клиентов, консолидируют грузы и занимаются таможенными операциями. Стоимость доставки грузов через посредников до Владивостока начинается с 550 $ за контейнер 20 футов.

Пример стоимости перевозок под ключ из разных портов. Источник: Broker Pro

Если ничего не помогает: смените поставщика

Организовывать сложные поставки из Европы или регистрировать юрлицо в другой стране может быть слишком дорого, особенно для малого бизнеса. Это скажется, в том числе, на ценах товаров для потребителей и может привести к снижению спроса. Если за товары первой необходимости люди готовы переплатить, то на той же косметике могут и сэкономить.

Если сотрудничество с Европой приносит вам больше проблем, чем выгоды, пересмотрите свой список поставщиков. Поищите аналоги товаров в странах, с которыми будет проще заключить контракты.

Карта стран и их отношение к России. Среди красных, розовых и серых можно выбирать новых партнёров. Источник: Economist Intelligence Unit

Начать можно с традиционных и проверенных Индии и Китая. Найти китайских поставщиков можно на следующих ресурсах:

Искать партнёров в Индии можно через эти сайты:

Проверить репутацию поставщиков, почитать отзывы на компании можно на сайтах Global Sources и Поставщики.ру, а также через поисковики и социальные сети.

Следите за профильными новостями

Ситуация с импортом остаётся нестабильной. Поставщики и логистические цепочки, в которых вы уверены сегодня, уже завтра могут оказаться недоступными. Но также могут открыться новые пути и возможности для импорта.

Чтобы быстро реагировать на перемены, нужно постоянно следить за профильными новостями. В этом помогут следующие ресурсы:

Новости от компании «Альта-Софт». На сайте оперативно выкладывают всю информацию по новым правилам ввоза: о законодательстве со стороны России и других стран, санкциях, налогах и ввозных пошлинах.

X10 ВЭД — Telegram-канал с новостями, инструкциями и советами о том, как вести внешнеэкономическую деятельность в условиях санкций.

Завтрак с таможней — Telegram-канал с новостями, экспертными комментариями и опытом предпринимателей о том, как организовывать импорт. Здесь публикуют тексты новых регулирующих документов, полезные материалы, кейсы и иногда мемы.