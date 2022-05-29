«Мы буквально увидим откат во времена Горбушки»: что будет с рынком электроники из-за «спецоперации» Статьи редакции
Главные тезисы из материала The Bell.
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- После начала «военной операции» десятки иностранных брендов объявили об уходе из России, а правительство в ответ легализовало параллельный импорт — продажу товаров без согласия изготовителя. Эта мера должна была помочь избежать их дефицита в стране.
- Тем не менее решить все проблемы с ушедшими брендами она не сможет, говорит собеседник The Bell в топ-менеджменте одного из крупнейших ритейлеров. Он объясняет, что, помимо легализации параллельного импорта в России, нужно, чтобы другие страны узаконили также и параллельный экспорт.
- Кроме того, в больших объёмах ввозить в Россию товары параллельным импортом будет сложно: он работает только в случае мелких партий, отмечает он. В новых условиях небольшие китайские продавцы, скорее всего, согласятся работать с россиянами, но крупные публичные компании вряд ли пойдут на такие риски, говорят участники рынка.
- До «спецоперации» российские ритейлеры работали с крупными производителями напрямую и с ними же планировали закупки, объясняет собеседник издания. А теперь им, возможно, придётся договариваться не только о закупке конкретной модели, но и о каждой поставке в отдельности.
- Проблему с ростом цен параллельный импорт тоже не решит. Стоимость смартфонов вырастет из-за обязательной сертификации, проблем с логистикой и расходов на гарантийное обслуживание — поскольку Samsung и Apple больше не будут ремонтировать гаджеты россиян, говорит коммерческий директор Price.ru Ирина Коржакова. В том числе гарантии не распространяются на смартфоны, завезённые параллельным импортом.
- По словам собеседников издания, российские компании теперь будут поставлять смартфоны через Турцию, ОАЭ, Казахстан, Гонконг и Таиланд. Роста контрафакта ждать не стоит, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Но возможен откат к 2000-м годам, когда в Россию электроника приезжала с большим опозданием.
Короче скоро у нас у всех телефоны будут как у путина))
Звонки от Макрона в комплектацию входят?
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Но главное, что себя обеспечили поставками:
Bentley;
Tesla;
Mercedes-Benz;
Maybach;
Lexus;
И отпрысков вовремя прописали во всех странах «загнивающей Европы» от Лондона до Парижа. А крестьяне, ну сорян, ещё раз потерпите. Хорошего вам настроения. Держитесь там!
Интересно, а какие "крестьяне" страдают от того, что получат новый айфон на полгода позже))
Вопрос в том, получат ли 😉
Интересно, а какие "крестьяне" радуются от того, что получат новый айфон на полгода позже))
Тут ведь дело не только в том, что позже, но и в том, что будет это дороже. Стоимость самсунгов по параллельному импорту уже видели, с айфонами в теории ситуация может быть еще хуже.
Молчу про какую-нибудь консоль в будущем. Там для геймеров просто пытка ждать полгода, когда знакомые из других стран сидят себе спокойно и играют :) Не говоря о том, что еще будет проблема с тем, чтобы урвать себе что-нибудь спустя полгода, поскольку спрос будет явно выше предложения.
В принципе складывается чёткое ощущение, что сами идеологи данного концепта - параллельного импорта - как и исполнители, не понимают, как всё это будет работать. По сути, это лишь популизм и создание образа под названием "всё нормально, полки забиты, выбор есть".
Но наш "русский" очень любит обращаться в поддержки, когда ему что-то малейшее не понравилось. А тут он не сможет (о чём он даже не подозревает, ему ж никто адекватно за новую схему не пояснил), и начнёт прозревать)))
Люди серьёзные, культурные, поэтому слово "спи@дить" договорились на совещаниях не употреблять. Неплохо подходило определение "цап-царап", но тогда при переводе всё равно придётся использовать слово "спи@дить"…
В общем, договорились называть "параллельным импортом".
Задача то именно в том чтобы понимание наступило намного позже
"Кроме того, в больших объёмах ввозить в Россию товары параллельным импортом будет сложно: он работает только в случае мелких партий, отмечает он." - Благовещенск, ваш выход. Повезло, без работы не останетесь.
Быстро сдохнет в логистическом коллапсе.
Уважаемые покупатели!
В связи с санкциями наш Apple Store переехал обратно на вещевой рынок
На этой, полной оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, ноте и отчалим к Морфею! Аминь!