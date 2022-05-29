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Торговля
Ануш Алексанян

«Мы буквально увидим откат во времена Горбушки»: что будет с рынком электроники из-за «спецоперации» Статьи редакции

Главные тезисы из материала The Bell.

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  • После начала «военной операции» десятки иностранных брендов объявили об уходе из России, а правительство в ответ легализовало параллельный импорт — продажу товаров без согласия изготовителя. Эта мера должна была помочь избежать их дефицита в стране.
  • Тем не менее решить все проблемы с ушедшими брендами она не сможет, говорит собеседник The Bell в топ-менеджменте одного из крупнейших ритейлеров. Он объясняет, что, помимо легализации параллельного импорта в России, нужно, чтобы другие страны узаконили также и параллельный экспорт.

Например, когда вы везёте iPhone из Китая, китайская таможня проверяет, есть ли у вас на это разрешение. И сейчас, по нашему опыту, Китай, который раньше мог смотреть на эти вещи сквозь пальцы, стал следить внимательно.

  • Кроме того, в больших объёмах ввозить в Россию товары параллельным импортом будет сложно: он работает только в случае мелких партий, отмечает он. В новых условиях небольшие китайские продавцы, скорее всего, согласятся работать с россиянами, но крупные публичные компании вряд ли пойдут на такие риски, говорят участники рынка.
  • До «спецоперации» российские ритейлеры работали с крупными производителями напрямую и с ними же планировали закупки, объясняет собеседник издания. А теперь им, возможно, придётся договариваться не только о закупке конкретной модели, но и о каждой поставке в отдельности.
  • Проблему с ростом цен параллельный импорт тоже не решит. Стоимость смартфонов вырастет из-за обязательной сертификации, проблем с логистикой и расходов на гарантийное обслуживание — поскольку Samsung и Apple больше не будут ремонтировать гаджеты россиян, говорит коммерческий директор Price.ru Ирина Коржакова. В том числе гарантии не распространяются на смартфоны, завезённые параллельным импортом.
  • По словам собеседников издания, российские компании теперь будут поставлять смартфоны через Турцию, ОАЭ, Казахстан, Гонконг и Таиланд. Роста контрафакта ждать не стоит, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Но возможен откат к 2000-м годам, когда в Россию электроника приезжала с большим опозданием.

Новые релизы будут доезжать массово полгода-год, то есть мы буквально увидим откат во времена Горбушки.

собеседник The Bell в одном из крупнейших ритейлеров

Фото: «Ведомости»

#импорт #смартфоны

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16 комментариев
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ИгорьOK

Короче скоро у нас у всех телефоны будут как у путина))

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Егор Перелыгин

Звонки от Макрона в комплектацию входят?

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ИгорьOK

Центр психологической поддержки "У Макрончика".
Быстрый набор на цифре 1

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Roman R

Но главное, что себя обеспечили поставками:
Bentley;
Tesla;
Mercedes-Benz;
Maybach;
Lexus;
И отпрысков вовремя прописали во всех странах «загнивающей Европы» от Лондона до Парижа. А крестьяне, ну сорян, ещё раз потерпите. Хорошего вам настроения. Держитесь там!

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Марат Булатов

Интересно, а какие "крестьяне" страдают от того, что получат новый айфон на полгода позже))

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Roman R

Вопрос в том, получат ли 😉

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Ela Dem

Интересно, а какие "крестьяне" радуются от того, что получат новый айфон на полгода позже))

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Memento Vivere

Тут ведь дело не только в том, что позже, но и в том, что будет это дороже. Стоимость самсунгов по параллельному импорту уже видели, с айфонами в теории ситуация может быть еще хуже.

Молчу про какую-нибудь консоль в будущем. Там для геймеров просто пытка ждать полгода, когда знакомые из других стран сидят себе спокойно и играют :) Не говоря о том, что еще будет проблема с тем, чтобы урвать себе что-нибудь спустя полгода, поскольку спрос будет явно выше предложения.

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Вупсень-Пупсень

В принципе складывается чёткое ощущение, что сами идеологи данного концепта - параллельного импорта - как и исполнители, не понимают, как всё это будет работать. По сути, это лишь популизм и создание образа под названием "всё нормально, полки забиты, выбор есть".

Но наш "русский" очень любит обращаться в поддержки, когда ему что-то малейшее не понравилось. А тут он не сможет (о чём он даже не подозревает, ему ж никто адекватно за новую схему не пояснил), и начнёт прозревать)))

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S.Capusta

Люди серьёзные, культурные, поэтому слово "спи@дить" договорились на совещаниях не употреблять. Неплохо подходило определение "цап-царап", но тогда при переводе всё равно придётся использовать слово "спи@дить"…
В общем, договорились называть "параллельным импортом".

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Stanislav

Задача то именно в том чтобы понимание наступило намного позже

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Alex Gurulli

"Кроме того, в больших объёмах ввозить в Россию товары параллельным импортом будет сложно: он работает только в случае мелких партий, отмечает он." - Благовещенск, ваш выход. Повезло, без работы не останетесь.

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Александр Голубев

Быстро сдохнет в логистическом коллапсе.

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S.Capusta

Уважаемые покупатели!
В связи с санкциями наш Apple Store переехал обратно на вещевой рынок

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Yola
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Александр Голубев

На этой, полной оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, ноте и отчалим к Морфею! Аминь!

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