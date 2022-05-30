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Wildberries добавил в каталог запчасти для автомобилей и мотоциклов и поиск по ним Статьи редакции

В ближайшее время начнутся продажи в том числе по параллельному импорту.

  • В мае 2022 года Wildberries добавил ассортимент автозапчастей: двигателей, топливных систем, трансмиссий, запчастей для ходовой системы и других, объявила компания. Представитель маркетплейса добавил, что на днях на витрине появятся и товары, ввезённые по параллельному импорту.
  • Пользователи могут найти нужный товар по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем ритейлер добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.
  • Сейчас такой поиск доступен на сайте маркетплейса, в ближайшие месяцы он появится в мобильных приложениях.
  • Доставку запчастей осуществляет логистическая и курьерская служба Wildberries не только по России, но и по Беларуси, Казахстану, Армении и Киргизии. Продавать запчасти и автотовары могут все предприниматели, комиссия составит от 6%.
  • До этого, с 2020 года, на Wildberries продавали только автотовары вроде жидкости стеклоомывателя. Теперь ассортимент автотоваров вырос на 1 млн SKU — до более 2,2 млн. В планах компании расширить его ещё в два раза в 2022 году.

#новость #wildberries

3606 просмотров
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68 комментариев
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Вадим Д.

Тоже нужно будет заказывать сразу несколько деталей, чтобы хоть одна подошла? И половина будет уже ранее примерявшейся?
Сарказм (-:

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Слегка Придурковатый

А потом ещё заплатишь за возврат каждой неподошедшей детали.

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1 комментарий
Конечный торшер

Представляю заказ передней полуоси и ее возврат, кардан, штук пять, движок в разобранном виде. И фура такая к дому подходит, и вы с мужиками с радостными воплями бежите ее разгружать.

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10 комментариев
Валентин Солодченко

тогда сразу готовьте по 100 р за каждый товар который не подошел))

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2 комментария
Artem Tuichiev

Крышка к блокам цилиндров по размерам не подошла.
Можно будет в примерочной попробовать установить.

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Вектореан Элон

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S.Capusta

Все таки такие вещи лучше делать на специализированных маркетах.
Конечно можно продавать резину, дворники, всякие аксессуары, но глубже не стоит им влезать..

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Alexey

А почему?

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2 комментария
Ales Lessy

На озоне вроде давно автомобильная тема была, но у озона поиск нормальный.

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1 комментарий
Отдельный пёс_анон

OZON продавал масло Shell напрямую от производителя по самой низкой цене канистры были, с подписью, что это официальный дистрибьютор, т.е. сама компания Shell. А на сайте шелла как раз было уведомления, что они свою продукцию реализуют теперь и через озон. И 1000+ покупателей приобретали оригинальное масло по низкой на рынке цене. И все были довольны.

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Roman Goncharenko

А в каком месте вводить этот VIN? На скрине тупо набор запчастей. На сайте нет поля VIN, поддержка не в курсе.

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Саша Антипов

Вот еще не заказал, а уже вопросы и проблемы, когда приедет деталь, вопросов и проблем станет ещё больше.

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Просто Серега

Да там давно запчасти уже, цены на них конь на фоне спец магазинов. Порой даже по акции дороже чем магазинах (фильтра и т. П.) .

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Roman Galchenko

Я думаю, что это вопрос времени.

Крупные дистрибьюторы рано или поздно и этот канал продаж освоят и на ВБ могут цены стать ниже.

Другое дело как будут обстоять дела с возвратами деталей, котоыетбыли заказаны и не подошли. Это будет реальная проблема, тк найдутся дельцы, которые будут подменивать новые детали на тщательно вымытые с разборок.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Я и так-то в эту помойку ни ногой, а теперь и подавно.

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Евгений Пестерев

Прежде всего будут проблемы у покупателей. Знаю эту тему очень давно.
Без грамотных менеджеров-модераторов сия затея обречена на провал.
Пойдет вал подмен. Кто мешает, например, заказать фильтр MANN за 2000 руб. на WB и какой-нить Hon-gil-don за 300 р на Exist, а потом вернуть в коробочке Mann тот самый Hon-gil-don и заплатить 100 р за возврат. Ставлю сто долларов против фильтра Хон-гиль-дон, что девочка в пункте выдачи, даже если откроет коробку, не сможет определить, что в ней лежит не то...Ну откроет изображение, ну увидит, что да, таки фильтр. А что там мелкими буквами, не обратит внимания. Итого - ушлый покупатель получил фирменный фильтр за 400 р. Поставщик - попал на деньги. Ладно, это фигня. Другой случай - заказывают дорогостоящий электронный блок. Тысяч этак за 150. Ставят его в гараже, успешно сжигая при этом. И - на возврат, не подошел. Девочка в пункте приема даже не догадается посмотреть, что на детали следы установки...

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Леонид Калмыков

Ну такое, лучше уж заходить в магазины, которые специализируются на этом

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Варяга

Ребята открою Вам страшную тайну про маркетплейсы. Наценка на продукцию к примеру при закупочной стоимости в 3000 руб. будет в районе 40-60%!!! Карл.
Т.е. 10-15% это тупо маркет плейсу и 30-45% это продавцу.
Поэтому ищите этот же товар в специализированном магазине, который продает именно такой товар и не является маркетплейсом, если хотите хорошо сэкономить.

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Полицейский глобус

Обычно наоборот, в оффлайне наценка 100-160%

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1 комментарий
Roman Goncharenko

Хорошая попытка, exist, но - нет.

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3 комментария
Илья Волочков

Там даже для велосипеда нельзя детали заказывать... Присылают то не то, то не соответствует описанию, то подделку... Какой уж там на автомобили заказывать.

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Игорь Крафт

Блин, фиг бы с вещами и тд. тряпка есть тряпка, а это то куда? Каким образом будут объяснения тети Зины которая будет выдавать товар и отвечать на вопросы?! 🤣🤣🤣

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Terri Brown

Спасибо,но лучше приобрету в другом месте )

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Solomon Vagner

Это чтобы можно было своё чудо отечественного автопрома доукомплектовать ABS, Airbag)

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Джахор Дырдырдаев

Автопилот в виде узбека водителя.

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1 комментарий
Roman Galchenko

Пизда Экзисту!

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Alexander Ivanov

.

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6 комментариев
Irbis

Все от цен зависит видимо...

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Olga RRR

Ну, готовься, exist

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Псков Бурито

А каким образом будут соблюдаться условия гарантии?

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Drunkenmaasta

Заказываешь прокладку ГБЦ, заезжаешь в примерку, ставишь ее, и оформляешь возврат- не подошла ))

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Юности вольная птица

Где смеяться-то, учитывая ее разовую проставку?)
Про разорение на опрессовке и говорить не приходится.

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Sergey B

Не хватает поиска по VIN
У меня в том же Exist была проблема - привезли на Мазду американской сборки запчасти от японки, которые не подошли.

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Наглый Кот

Не понимаю, почему все пользуются exist, когда там черте что творится. С emex таких проблем не было, да и цены зачастую приятнее.

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Drunkenmaasta

Оффтоп, конечно, но по запчастям я для себя давно нашел очень хороший способ подбора. У меня машина уже не на гарантии, и я покупаю запчасти от производителя Billstein Grupp. Туда входят бренды Blueprint, Febi и SWAG. У них свой каталог, где можно на любую машину найти именно нужную запчасть. И качество запчастей там высочайшее.

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Мурад Муртазалиев

Интересно как будет реализован поиск. Будет ли показывать аналоги и замены?

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Отдельный пёс_анон

смотрим все на emex и в exist по аналогам, записываем артикулы и пробиваем по остальным местам)

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1 комментарий
Никита Краснов

ждём новые курсы от инфоцыган по этой нише на WB

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Константин Босов

Это антикризисная мера от вайлберис, сначала в каталоге подбираем запчасть, потом состочку поднимаем на возврате...

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