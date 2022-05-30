Wildberries добавил в каталог запчасти для автомобилей и мотоциклов и поиск по ним Статьи редакции
В ближайшее время начнутся продажи в том числе по параллельному импорту.
- В мае 2022 года Wildberries добавил ассортимент автозапчастей: двигателей, топливных систем, трансмиссий, запчастей для ходовой системы и других, объявила компания. Представитель маркетплейса добавил, что на днях на витрине появятся и товары, ввезённые по параллельному импорту.
- Пользователи могут найти нужный товар по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем ритейлер добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.
- Сейчас такой поиск доступен на сайте маркетплейса, в ближайшие месяцы он появится в мобильных приложениях.
- Доставку запчастей осуществляет логистическая и курьерская служба Wildberries не только по России, но и по Беларуси, Казахстану, Армении и Киргизии. Продавать запчасти и автотовары могут все предприниматели, комиссия составит от 6%.
- До этого, с 2020 года, на Wildberries продавали только автотовары вроде жидкости стеклоомывателя. Теперь ассортимент автотоваров вырос на 1 млн SKU — до более 2,2 млн. В планах компании расширить его ещё в два раза в 2022 году.
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Тоже нужно будет заказывать сразу несколько деталей, чтобы хоть одна подошла? И половина будет уже ранее примерявшейся?
Сарказм (-:
А потом ещё заплатишь за возврат каждой неподошедшей детали.
Представляю заказ передней полуоси и ее возврат, кардан, штук пять, движок в разобранном виде. И фура такая к дому подходит, и вы с мужиками с радостными воплями бежите ее разгружать.
тогда сразу готовьте по 100 р за каждый товар который не подошел))
Крышка к блокам цилиндров по размерам не подошла.
Можно будет в примерочной попробовать установить.
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Все таки такие вещи лучше делать на специализированных маркетах.
Конечно можно продавать резину, дворники, всякие аксессуары, но глубже не стоит им влезать..
А почему?
На озоне вроде давно автомобильная тема была, но у озона поиск нормальный.
OZON продавал масло Shell напрямую от производителя по самой низкой цене канистры были, с подписью, что это официальный дистрибьютор, т.е. сама компания Shell. А на сайте шелла как раз было уведомления, что они свою продукцию реализуют теперь и через озон. И 1000+ покупателей приобретали оригинальное масло по низкой на рынке цене. И все были довольны.
А в каком месте вводить этот VIN? На скрине тупо набор запчастей. На сайте нет поля VIN, поддержка не в курсе.
Вот еще не заказал, а уже вопросы и проблемы, когда приедет деталь, вопросов и проблем станет ещё больше.
Да там давно запчасти уже, цены на них конь на фоне спец магазинов. Порой даже по акции дороже чем магазинах (фильтра и т. П.) .
Я думаю, что это вопрос времени.
Крупные дистрибьюторы рано или поздно и этот канал продаж освоят и на ВБ могут цены стать ниже.
Другое дело как будут обстоять дела с возвратами деталей, котоыетбыли заказаны и не подошли. Это будет реальная проблема, тк найдутся дельцы, которые будут подменивать новые детали на тщательно вымытые с разборок.
Я и так-то в эту помойку ни ногой, а теперь и подавно.
Прежде всего будут проблемы у покупателей. Знаю эту тему очень давно.
Без грамотных менеджеров-модераторов сия затея обречена на провал.
Пойдет вал подмен. Кто мешает, например, заказать фильтр MANN за 2000 руб. на WB и какой-нить Hon-gil-don за 300 р на Exist, а потом вернуть в коробочке Mann тот самый Hon-gil-don и заплатить 100 р за возврат. Ставлю сто долларов против фильтра Хон-гиль-дон, что девочка в пункте выдачи, даже если откроет коробку, не сможет определить, что в ней лежит не то...Ну откроет изображение, ну увидит, что да, таки фильтр. А что там мелкими буквами, не обратит внимания. Итого - ушлый покупатель получил фирменный фильтр за 400 р. Поставщик - попал на деньги. Ладно, это фигня. Другой случай - заказывают дорогостоящий электронный блок. Тысяч этак за 150. Ставят его в гараже, успешно сжигая при этом. И - на возврат, не подошел. Девочка в пункте приема даже не догадается посмотреть, что на детали следы установки...
Ну такое, лучше уж заходить в магазины, которые специализируются на этом
Ребята открою Вам страшную тайну про маркетплейсы. Наценка на продукцию к примеру при закупочной стоимости в 3000 руб. будет в районе 40-60%!!! Карл.
Т.е. 10-15% это тупо маркет плейсу и 30-45% это продавцу.
Поэтому ищите этот же товар в специализированном магазине, который продает именно такой товар и не является маркетплейсом, если хотите хорошо сэкономить.
Обычно наоборот, в оффлайне наценка 100-160%
Хорошая попытка, exist, но - нет.
Там даже для велосипеда нельзя детали заказывать... Присылают то не то, то не соответствует описанию, то подделку... Какой уж там на автомобили заказывать.
Блин, фиг бы с вещами и тд. тряпка есть тряпка, а это то куда? Каким образом будут объяснения тети Зины которая будет выдавать товар и отвечать на вопросы?! 🤣🤣🤣
Спасибо,но лучше приобрету в другом месте )
Это чтобы можно было своё чудо отечественного автопрома доукомплектовать ABS, Airbag)
Автопилот в виде узбека водителя.
Пизда Экзисту!
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Все от цен зависит видимо...
Ну, готовься, exist
А каким образом будут соблюдаться условия гарантии?
Заказываешь прокладку ГБЦ, заезжаешь в примерку, ставишь ее, и оформляешь возврат- не подошла ))
Где смеяться-то, учитывая ее разовую проставку?)
Про разорение на опрессовке и говорить не приходится.
Не хватает поиска по VIN
У меня в том же Exist была проблема - привезли на Мазду американской сборки запчасти от японки, которые не подошли.
Не понимаю, почему все пользуются exist, когда там черте что творится. С emex таких проблем не было, да и цены зачастую приятнее.
Оффтоп, конечно, но по запчастям я для себя давно нашел очень хороший способ подбора. У меня машина уже не на гарантии, и я покупаю запчасти от производителя Billstein Grupp. Туда входят бренды Blueprint, Febi и SWAG. У них свой каталог, где можно на любую машину найти именно нужную запчасть. И качество запчастей там высочайшее.
Интересно как будет реализован поиск. Будет ли показывать аналоги и замены?
смотрим все на emex и в exist по аналогам, записываем артикулы и пробиваем по остальным местам)
ждём новые курсы от инфоцыган по этой нише на WB
Это антикризисная мера от вайлберис, сначала в каталоге подбираем запчасть, потом состочку поднимаем на возврате...