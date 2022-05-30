Казахстан — это небольшая отдушина на небольшой промежуток времени. Думаю, что в Казахстане был избыток разрешений на работу с европейскими странами, но на следующий год они могут получить разрешений меньше. Главная причина того, что коллеги побежали в Казахстан, в том, что в России не создали условий для нормальной работы своих компаний. Таких, например, как в Беларуси.