Российские автоперевозчики стали регистрироваться в Казахстане после ограничений на проезд в ЕС Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes.
- В апреле 2022 года Евросоюз запретил грузовикам из России и Беларуси въезжать на свою территорию. До санкций на европейском направлении работало около 3100 российских автотранспортных компаний с парком в 45 тысяч автопоездов и более 70 тысяч человек в штате, по данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
- Теперь рынок занимают иностранные перевозчики, которые в несколько раз подняли тарифы, указывала АСМАП в апреле. По словам одного из участников рынка, перевозка автопоездом из Германии в Москву в декабре 2021 года стоила €3000, сейчас доходит до €15 тысяч.
- В итоге часть российских компаний перешли на внутренние линии, другие занялись перевозкой товаров из Турции и Ирана. Третьи — вернулись на европейские маршруты, сменив номера на грузовиках. Для этого они в том числе регистрируются в Казахстане.
- В мае депутаты нижней части казахстанского парламента пожаловались, что компании из России и Беларуси, зарегистрировавшие свой бизнес в Казахстане, выдавливают с рынка местных автоперевозчиков и снижают их доходы. В частности, они говорили о нехватке разрешений на перевозку грузов из-за российских и белорусских компаний, что привело к резкому скачку стоимости фрахта автотранспорта.
- Перевод бизнеса в Казахстан — один из выходов в «той ситуации, в которой оказались российские автоперевозчики», считают участники рынка. Но у этой идеи есть ограничения, связанные как раз с системой разрешений: она регулирует доступ автоперевозчиков из третьих стран на перевозки между ЕС и Россией.
- С середины апреля Беларусь в качестве ответных санкций запретила европейским автоперевозчикам перемещение через таможенную границу ЕАЭС в страну. Теперь грузовики с европейскими номерами могут доставлять товар до приграничных терминалов. Там его перегружают на белорусские или российские машины, либо они забирают товар сразу прицепом.
- Российские автотранспортные компании считают, что Россия должна ввести санкции против иностранных конкурентов по такому же типу. 25 мая глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что ведомство поддерживает ограничение на въезд для грузовиков из ЕС по белорусскому сценарию.
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Казахстан по итогам года (хорошо бы одного, но...) отчитается о грандиозном росте бизнеса/экономики. Нааерняка и ИТ-сектор кратно вырастет (-:
Беззлобный сарказм.
По цифрам хорошо получится, но местные пострадать могут
Так россияне работают на Россию, на внутреннем рынке казахов не двигают.
Просто казахи то же понимают, что это шанс неплохо заработать и поэтому продавливают свой интерес. Хотя учитывая размер рынка хватит всем и повода нагнетать вообще нет.
Для казахского бюджета это халявные деньги, которые свалились неожиданно.
В Грузии уже лари укрепили:С марта текущего года грузинская валюта укрепилась на 15,7%. На фоне резкого укрепления курса лари Национальный банк Грузии впервые с 2019 года начал покупать доллары на валютном рынке страны.
Национальная валюта в Грузии укрепилась в апреле 2022 года как минимум за счет самого высокого объема денежных переводов с 2000 года.
«Марш-бросок» лари, по мнению аналитиков, связан с оживлением грузинской экономики. По данным службы статистики, в апреле рост ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года составил почти 45%.
Скоро все мы будем немного казахами...
Казахи рано или поздно введут тотальные ограничения, т.к. им тоже ходить по лезвию ножа не очень-то хочется. Будет ещё один друг, после Китая, от обнимашек с которым спина начинает кровоточить.
Уже по-тихоньку начинают ,взять только последнюю новость про ИНН
Что за новость?
Да ерунда. Запретили получать ИИН без личного посещения ЦОН. Мамкиных бизнесменов мамка в Казахстан за ИИНом не пускает
Да, видел выступление депутата в Казахстанской думе. Был крайне не довольным, что таким образом обходят санкции. Не долго видимо эта музыка будет играть
Вряд ли они на что-то решатся, учитывая что было в прошлый раз, когда Казахстан решил возмутиться.
Скорее всего скоро выйдут из ЕАЭС (хотя заявили, что не собираются)
раз заявили что не будут, значит точно выйдут
Корейцами северными.
Стоит только ЕС намекнуть, что они не будут брать казахстанскую нефть, которая идет транзитом через Россию, как они сразу прикроют все лазейки. В казахстане это очень животрепещущая тема.
Казахстану проще перекрыть этот поток и тупо быть посредником - продаваном европейских и американских товаров. Т. Е тупо брать свои 10-50% наценки на товар и вести все самим. Вот тогда бабло попрет и не слабое в бюджет.
Тогда российские компании инкогнито открою свою филиалы в Эритрее и будут закупать все необходимое там
Да хоть в африке. Только закупать вы все должны с зарубежных счетов. А вам их кто то должен открыть. Можно и в северное Гвинеи!!
Лучше в Северной Корее. И вести весь бизнес через них.
КАЗАХИ ЕЖЖИ БРАТЬЯ 🤘
А че может просто сразу вступим в Казахстан в рот е***ь все эти санкции? Казахская Федерация не?
Нахрена мы казахам со своим гемороем.)))
Лучше сначала казахов, наверное, спросить, нужно ли им такое счастье.
На Банксте было(по факту я не проверял):
Власти Казахстана объявили, что будут задерживать белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков, сообщили в Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозок. По мнению Казахстана, это якобы нарушает таможенное законодательство ЕАЭС. Иными словами, задерживают российские и белорусские фуры, которые везут в Казахстан грузы из третьих стран, ранее доставленные в Белоруссию или Россию европейскими перевозчиками. Для Казахстана это лишние деньги и налоги, но зачем они Казахстану.
Т.е вслед за айтишниками начали мигрировать водители грузовиков?
И кто следующий на очереди?
Администрация президента
Они от газа питаются им по х... на санкции. Они всегда в шоколаде.
Если тебе выстрелили в колено, то простреливай второе!
"Казахстан — это небольшая отдушина на небольшой промежуток времени. Думаю, что в Казахстане был избыток разрешений на работу с европейскими странами, но на следующий год они могут получить разрешений меньше."
все прекрасно понимают, что такими действиями они очень подставляют Казахстан и долго эта музыка играть не будет
-Капитан, его нет в списке
-В бездну список! Давай его в Казахстан
Посмотрим надолго ли это,но что то мне подсказывает следующая новость будет про запрет регистрации Российских автоперевозчиков
Непростые времена для Казахстана наступают
Новости Панорамы через год:
Всем родившимся в России автоматически выдается паспорт Казахстана ).