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Косметическая сеть «Золотое яблоко» начала продавать в онлайне детскую одежду и пылесосы Статьи редакции

И планирует открыть аптеку с безрецептурными лекарствами в Екатеринбурге.

  • В онлайн-магазине «Золотого яблока» несколько месяцев назад появились непрофильные категории — детская одежда, роботы-пылесосы и товары для животных, сообщает РБК.
  • Гендиректор сети Анна Кошкина сообщила, что компания экспериментирует новыми категориями и отбирает только смежные с ассортиментом предложения, которые могут заинтересовать покупателей. «Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — подчеркнула она.
  • В магазинах «Золотого яблока» уже продавались хозяйственные товары, колготки и нижнее белье, пишет РБК. Затем сеть перенесла их в онлайн-магазин, чтобы сэкономить площади. В планах ретейлера — запустить продажи постельного белья, солнечных очков и косметичек.
  • Также сеть планирует «офлайновый эксперимент» — открыть аптечный киоск безрецептурными лекарствами. Пилотная точка компания готовится запустить в Екатеринбурге.
  • Кошкина отметила, что «Золотое яблоко» с 2020 года развивает продажи БАДов, а за апрель 2022 года выручка по этому направлению составила 60 млн рублей. С 24 февраля по 15 мая 2022 года к такому же периоду 2021 года она выросла на 432%. Поэтому открытие аптеки — это «логичное продолжение».

#новость #золотоеяблоко

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25 комментариев
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Юности вольная птица

Ребят, не в службу, а в дружбу, если увидите на Газпромнефти консервы, кошнаполнитель и мышечно-скелетные анестетики, пните меня, мне близко идти.

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hakhagmon

это тебе на нефтьмагистраль нужно, они там тц строят к заправкам

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Alex Poneer

АвтоПример в Рязани аналогичная картина, ток по колхозней

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Юности вольная птица

Вот это клондайк!

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Artem Kravchenko

Они это кстати задолго до стали делать - что-то знали

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Слегка Придурковатый

Такие консервы пойдут?

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Юности вольная птица

НетЪ.

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Глупый кофе

Может Hussein Chalayan будет, Stetson, что-нибудь из Hermes, Rodin на худой конец, Dries Van Noten по скидкам, я бы взял.

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hakhagmon

косметика заканчивается, это не сефора с запасами и просрочкой на годы вперед

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Wera Ferat

А где есть гарантия, что поставки роботов-пылесосов будут стабильными?

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Rabbit Rabbin

Золотое яблоко, 2025 год

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Вероника Каримова

Это же Найсер Дайсер!

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Александр Кариус

Расширили область)))

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Денис Бутенко

"детская одежда, роботы-пылесосы и товары для животных"

Не хватает винишка и салатиков

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Денис Нарольский

Салатика для животных или все таки для нас? Как то размыт определенный профиль.

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Ольга Федченко

Всё в дом - всё в дом..)))

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Слегка Придурковатый

Все хотят всё. И желательно побольше.

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Сафин Айдар

Увидел логику в ассортиментной политике такую — "Купил подгузники, чтобы быть готовым к ценам на парфюм. Но, если всё нормально, беру технику пылесосить скидочные товары".

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DN

Вот так и рождаются маркетплейсы

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Федор Завитухин

ну а что остается делать в таких ситуациях, приходится как-то выкручиваться, импровизировать

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Дмитрий Акимов

а пылесосы там откуда и к чему

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Alex

это специальные бьюти пылесосы

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Alex

от "золотого яблока" до "рога изобилия" ))

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Ольга Федченко

До Рога и Копыта!

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Знатный Тролль

Юлмарт тоже шины продавал, а Титаник — игрушки. Это начало конца.

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