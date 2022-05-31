Косметическая сеть «Золотое яблоко» начала продавать в онлайне детскую одежду и пылесосы Статьи редакции
И планирует открыть аптеку с безрецептурными лекарствами в Екатеринбурге.
- В онлайн-магазине «Золотого яблока» несколько месяцев назад появились непрофильные категории — детская одежда, роботы-пылесосы и товары для животных, сообщает РБК.
- Гендиректор сети Анна Кошкина сообщила, что компания экспериментирует новыми категориями и отбирает только смежные с ассортиментом предложения, которые могут заинтересовать покупателей. «Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим», — подчеркнула она.
- В магазинах «Золотого яблока» уже продавались хозяйственные товары, колготки и нижнее белье, пишет РБК. Затем сеть перенесла их в онлайн-магазин, чтобы сэкономить площади. В планах ретейлера — запустить продажи постельного белья, солнечных очков и косметичек.
- Также сеть планирует «офлайновый эксперимент» — открыть аптечный киоск безрецептурными лекарствами. Пилотная точка компания готовится запустить в Екатеринбурге.
- Кошкина отметила, что «Золотое яблоко» с 2020 года развивает продажи БАДов, а за апрель 2022 года выручка по этому направлению составила 60 млн рублей. С 24 февраля по 15 мая 2022 года к такому же периоду 2021 года она выросла на 432%. Поэтому открытие аптеки — это «логичное продолжение».
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Ребят, не в службу, а в дружбу, если увидите на Газпромнефти консервы, кошнаполнитель и мышечно-скелетные анестетики, пните меня, мне близко идти.
это тебе на нефтьмагистраль нужно, они там тц строят к заправкам
АвтоПример в Рязани аналогичная картина, ток по колхозней
Вот это клондайк!
Они это кстати задолго до стали делать - что-то знали
Такие консервы пойдут?
НетЪ.
Может Hussein Chalayan будет, Stetson, что-нибудь из Hermes, Rodin на худой конец, Dries Van Noten по скидкам, я бы взял.
косметика заканчивается, это не сефора с запасами и просрочкой на годы вперед
А где есть гарантия, что поставки роботов-пылесосов будут стабильными?
Золотое яблоко, 2025 год
Это же Найсер Дайсер!
Расширили область)))
"детская одежда, роботы-пылесосы и товары для животных"
Не хватает винишка и салатиков
Салатика для животных или все таки для нас? Как то размыт определенный профиль.
Всё в дом - всё в дом..)))
Все хотят всё. И желательно побольше.
Увидел логику в ассортиментной политике такую — "Купил подгузники, чтобы быть готовым к ценам на парфюм. Но, если всё нормально, беру технику пылесосить скидочные товары".
Вот так и рождаются маркетплейсы
ну а что остается делать в таких ситуациях, приходится как-то выкручиваться, импровизировать
а пылесосы там откуда и к чему
это специальные бьюти пылесосы
от "золотого яблока" до "рога изобилия" ))
До Рога и Копыта!
Юлмарт тоже шины продавал, а Титаник — игрушки. Это начало конца.