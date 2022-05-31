Ozon запланировал выйти на полную операционную безубыточность в течение 12 месяцев Статьи редакции
И близок к тому, чтобы договориться с держателями облигаций о новом контракте.
Об этом рассказал финансовый директор компании Игорь Герасимов на форуме маркетплейса «Сom-E On. Продолжаем предпринимать». Во время выступления он также рассказал, что деньги на счетах компании есть, и прокомментировал сообщения о риске дефолта по облигациям.
О риске дефолта по облигациям Ozon предупредил 27 мая. 30 мая компания сообщила, что не смогла перевести деньги держателям облигаций со сроком погашения в 2026 году, которые потребовали досрочного возврата долга.
Источники The Bell говорили, что держатели облигаций в переговорах «настроены конструктивно» и не планируют предпринимать агрессивных действий против компании. Условия неизвестны, но в итоге они получат больше, чем если бы запросили погашения прямо сейчас.
27 мая Ozon также отчитался за первый квартал 2022 года: выручка выросла до 63,6 млрд рублей, убыток — до 19 млрд. Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 139% — до 177,45 млрд рублей.
По словам Герасимова, первый квартал был «очень хорошим» как по росту оборота, так и по росту количества покупателей и продавцов: «По итогам первого квартала мы уже начали улучшать экономику: EBITDA маржа была практически в два раза лучше против четвёртого, при том, что четвёртый обычно самый сильный».
Закрываетесь?
Нет деятельности, нет убытков
Можно по облигациям долг 750 лям. долл. не платить, это примерно 45 млрд.р по курсу 60 р./долл.
Почему так смешно? 😂
"он также рассказал, что деньги на счетах компании есть,"
почему тогда они не смогли расплатится с держателями облигаций ?
Может облигаций?)
Почему не смог: потому что надо для этого вывести деньги за бугор, с чем нынче трудно.
Да,облигаций
Насколько поняла, если головная компания на Кипре, который входит в ЕС и обязан поддерживать санкции, то деньги туда нельзя отправить.
интересно почему? можетподнять их на Кипр мы не можем из-за валютных контролей
Видимо, потому что деньги держателям должны поступать с Кипра. На который их предварительно нужно отправить. А сейчас ограничена возможность и получения и отправки между РФ и Кипром
Похвально, давно пора
Мне что интересно:
Есть такое понятие - договор переуступки прав третьему лицу.
Например переуступить неподсанкционному лицу, типа ООО "Неозон".
Озон не может такое провернуть, и оплатить держателями облигаций через это третье лицо?
Держателям же важнее деньги получить, чем следовать букве договора.
Или это тоже будет нарушение санкций?
С -33% убытка выйти хотя бы в 0 за год - это нужно либо не быть реалистом, либо не увеличивать вдвое за год количество фулфиллмент-центров, как на форуме Озон только что рассказали. Всем сердцем за Озон, но что-то не сходится.
вообще здорово, когда люди на столько уверены в себе, что ставят такие цели))
И не говори) Мне бы хоть капельку их уверенности. Ну а вообще, поживем увидим, как говорится.
Ну или просто пытаются успокоить)
Я тоже недавно запланировал, а потом бац…
Ozon тоже IT компания со всеми вытекающими льготами?)
Могу только пожелать им удачи