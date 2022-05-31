Ozon запланировал выйти на полную операционную безубыточность в течение 12 месяцев

Во-первых, мы публичная компания, поэтому как и «Яндекс» или VK, мы обязаны освещать ситуацию с бондами. Во-вторых, во всех пресс-релизах мы не говорим про дефолт. Мы говорим, что деньги в России, и поднять их на Кипр мы не можем из-за валютных контролей.

В-третьих, держатели облигаций это хорошо понимают. И мы близки к тому, чтобы подписать с ними новый контракт взамен предыдущего, который в текущих реалиях больше не работает.