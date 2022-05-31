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Ozon запланировал выйти на полную операционную безубыточность в течение 12 месяцев Статьи редакции

И близок к тому, чтобы договориться с держателями облигаций о новом контракте.

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Об этом рассказал финансовый директор компании Игорь Герасимов на форуме маркетплейса «Сom-E On. Продолжаем предпринимать». Во время выступления он также рассказал, что деньги на счетах компании есть, и прокомментировал сообщения о риске дефолта по облигациям.

На счетах компании больше $1 млрд, большая часть из них находится в России, и благодаря этому мы платили бесперебойно и будем продолжать бесперебойно платить продавцам.

Игорь Герасимов
финансовый директор Ozon

О риске дефолта по облигациям Ozon предупредил 27 мая. 30 мая компания сообщила, что не смогла перевести деньги держателям облигаций со сроком погашения в 2026 году, которые потребовали досрочного возврата долга.

Во-первых, мы публичная компания, поэтому как и «Яндекс» или VK, мы обязаны освещать ситуацию с бондами. Во-вторых, во всех пресс-релизах мы не говорим про дефолт. Мы говорим, что деньги в России, и поднять их на Кипр мы не можем из-за валютных контролей.

В-третьих, держатели облигаций это хорошо понимают. И мы близки к тому, чтобы подписать с ними новый контракт взамен предыдущего, который в текущих реалиях больше не работает.

Игорь Герасимов
финансовый директор Ozon

Источники The Bell говорили, что держатели облигаций в переговорах «настроены конструктивно» и не планируют предпринимать агрессивных действий против компании. Условия неизвестны, но в итоге они получат больше, чем если бы запросили погашения прямо сейчас.

27 мая Ozon также отчитался за первый квартал 2022 года: выручка выросла до 63,6 млрд рублей, убыток — до 19 млрд. Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 139% — до 177,45 млрд рублей.

По словам Герасимова, первый квартал был «очень хорошим» как по росту оборота, так и по росту количества покупателей и продавцов: «По итогам первого квартала мы уже начали улучшать экономику: EBITDA маржа была практически в два раза лучше против четвёртого, при том, что четвёртый обычно самый сильный».

#новость #ozon

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19 комментариев
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Rabbit Rabbin
Ozon запланировал выйти на полную операционную безубыточность в течение 12 месяцев

Закрываетесь?

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Jan Feldman

Нет деятельности, нет убытков

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Цкуро Бесцветный

Можно по облигациям долг 750 лям. долл. не платить, это примерно 45 млрд.р по курсу 60 р./долл.

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Nesterov Igor

Почему так смешно? 😂

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Ilya Klincovskiy

"он также рассказал, что деньги на счетах компании есть,"
почему тогда они не смогли расплатится с держателями облигаций ?

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M Y

Может облигаций?)
Почему не смог: потому что надо для этого вывести деньги за бугор, с чем нынче трудно.

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Ilya Klincovskiy

Да,облигаций

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Натали Табунова

Насколько поняла, если головная компания на Кипре, который входит в ЕС и обязан поддерживать санкции, то деньги туда нельзя отправить.

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fffggg gggfff
почему тогда они не смогли расплатится с держателями акций?)

интересно почему? может

поднять их на Кипр мы не можем из-за валютных контролей
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Натали Табунова

Видимо, потому что деньги держателям должны поступать с Кипра. На который их предварительно нужно отправить. А сейчас ограничена возможность и получения и отправки между РФ и Кипром

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Юрий Б.

Похвально, давно пора

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S.Capusta

Мне что интересно:
Есть такое понятие - договор переуступки прав третьему лицу.
Например переуступить неподсанкционному лицу, типа ООО "Неозон".
Озон не может такое провернуть, и оплатить держателями облигаций через это третье лицо?
Держателям же важнее деньги получить, чем следовать букве договора.
Или это тоже будет нарушение санкций?

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Andrew Martynov

С -33% убытка выйти хотя бы в 0 за год - это нужно либо не быть реалистом, либо не увеличивать вдвое за год количество фулфиллмент-центров, как на форуме Озон только что рассказали. Всем сердцем за Озон, но что-то не сходится.

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Leonid Manilov

вообще здорово, когда люди на столько уверены в себе, что ставят такие цели))

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Тома Весёлая

И не говори) Мне бы хоть капельку их уверенности. Ну а вообще, поживем увидим, как говорится.

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Тамерлан

Ну или просто пытаются успокоить)

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Повышенный историк

Я тоже недавно запланировал, а потом бац…

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Evgeniya Velikhova

Ozon тоже IT компания со всеми вытекающими льготами?)

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Я никто и звать меня никак

Могу только пожелать им удачи

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