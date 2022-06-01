Торговля
Коренной волк

OBI с марта получил более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги почти на 300 млн рублей Статьи редакции

Магазины ритейлера в России открылись, но сделка по продаже российского бизнеса до сих пор под вопросом, говорят источники.

  • С марта по май 2022 года к российским структурам OBI подали 53 иска на общую сумму 283,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
  • Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. Тогда же начали открываться магазины сети в России, пока под старой вывеской.
  • В конце апреля ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке российских гипермаркетов OBI от инвестиционно-строительной группы МАХ. Участники не комментируют сделку. По словам двух источников «Ъ» на рынке ритейла, они пока не смогли достигнуть даже принципиальных договоренностей.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что иски станут основной проблемой нового собственника. Кроме этого, ограничены поставки. По словам источника, товары продолжают поступать на склады OBI, но медленнее и в меньших объёмах. Для полноценного возобновления работы сети в неё потребуется инвестировать не менее 2 млрд рублей, и в случае срыва сделки с MAX найти покупателя будет сложно, говорят эксперты.

#новость #obi

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11 комментариев
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Kirill Sidorov

Всего-то надо иметь яйца, как у Лерау. Леруа, что в пандемию, что в этот замес просто красиво всех вертели.

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Bloody Kalash

Яйца- удел сильных

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Вертикальный диод

"Опрошенные газетой эксперты отмечают, что иски станут основной проблемой нового собственника."
Ой...и как теперь жить? Кто тут радовался открытию?

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KermitFrog

вообще не понимаю как это 3 месяца вообще можно чему-то радоваться

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Андрей Мельник

Думаю, что новые собственники эти риски тоже учитывали в тех 2 миллиардов

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Никита Лукьянов

"иски станут основной проблемой нового собственника. Кроме этого, ограничены поставки."-завидую новым покупателям

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S.Capusta

Это будет учтено при продаже..

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М.К.

Так то логично, что не платят. Они титанические усилия приложили, чтобы вообще сохранить деятельность, с акционером спорили.

Тут надо договариваться. Реструктурировать мартовские платежи и возвращаться в нормальный график оплат

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М.К.

Сорян, не логично, но понятно почему

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Stan Vuytcz

Озон круче, говорят здесь присутствующие. Ахахаха

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Алексей Дымов

Скорее всего, цена покупки учитывала долги. Так что эта новость для владельцев не новость.
Расслабьтесь, можно расходиться

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