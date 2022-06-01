OBI с марта получил более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги почти на 300 млн рублей Статьи редакции
Магазины ритейлера в России открылись, но сделка по продаже российского бизнеса до сих пор под вопросом, говорят источники.
- С марта по май 2022 года к российским структурам OBI подали 53 иска на общую сумму 283,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
- Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. Тогда же начали открываться магазины сети в России, пока под старой вывеской.
- В конце апреля ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке российских гипермаркетов OBI от инвестиционно-строительной группы МАХ. Участники не комментируют сделку. По словам двух источников «Ъ» на рынке ритейла, они пока не смогли достигнуть даже принципиальных договоренностей.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что иски станут основной проблемой нового собственника. Кроме этого, ограничены поставки. По словам источника, товары продолжают поступать на склады OBI, но медленнее и в меньших объёмах. Для полноценного возобновления работы сети в неё потребуется инвестировать не менее 2 млрд рублей, и в случае срыва сделки с MAX найти покупателя будет сложно, говорят эксперты.
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Всего-то надо иметь яйца, как у Лерау. Леруа, что в пандемию, что в этот замес просто красиво всех вертели.
Яйца- удел сильных
"Опрошенные газетой эксперты отмечают, что иски станут основной проблемой нового собственника."
Ой...и как теперь жить? Кто тут радовался открытию?
вообще не понимаю как это 3 месяца вообще можно чему-то радоваться
Думаю, что новые собственники эти риски тоже учитывали в тех 2 миллиардов
"иски станут основной проблемой нового собственника. Кроме этого, ограничены поставки."-завидую новым покупателям
Это будет учтено при продаже..
Так то логично, что не платят. Они титанические усилия приложили, чтобы вообще сохранить деятельность, с акционером спорили.
Тут надо договариваться. Реструктурировать мартовские платежи и возвращаться в нормальный график оплат
Сорян, не логично, но понятно почему
Озон круче, говорят здесь присутствующие. Ахахаха
Скорее всего, цена покупки учитывала долги. Так что эта новость для владельцев не новость.
Расслабьтесь, можно расходиться