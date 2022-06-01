Продавцы Wildberries пожаловались на списание с них «долгов» от посторонних юрлиц Статьи редакции
Откуда взялись «переносы», неизвестно.
31 мая и 1 июня продавцы Wildberries пожаловались на графу «Прочие удержания» в еженедельном отчёте о продажах. Например, у пользователя vc.ru сумма удержания составила более 1 млн рублей.
При детализации суммы удержания открывается комментарий о «переносе долга» со стороннего ИНН на ИНН продавца. С чьего юрлица списался долг, пользователь не знает.
Владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская рассказала об удержании более 400 тысяч рублей с ИП Журавлева Наталья Вячеславна на её ООО «Мам, купи!». По данным «Контур.Фокуса», пересечений между юрлицами нет.
Редакция vc.ru нашла ещё несколько жалоб на «перенос долга с левого ИНН» в чате поставщиков. Суммы разнятся от тысячи до нескольких сотен тысяч рублей.
В беседе с vc.ru Зарыковская уточнила, что компания написала в техподдержку, но она отвечает в течение десяти рабочих дней, и общий чат поставщиков — там вопросы переадресовали в поддержку. «Планирую до конца дня определиться с юристом и писать досудебную претензию», —сказала она.
Редакция vc.ru направила запрос в Wildberries и ожидает комментарий.
Электрочеркизон не перестаёт удивлять и пробивает очередное дно.
Там уже вовсю идёт освоение трёхзначных уровней днища (-:
И это они ещё не разогрелись.
О, это та самая, которая сотрудников на психологический прогиб с переработками и невыплатой зарплат кидала и очень странно это всё оправдывала? А можно не брать комментарии у таких сомнительных людей и не ссылаться на них?
Что за история?
Надо поднять VPN и прочитать:
https://tjournal.ru/internet/176299-nadeyus-mam-kupi-zagnetsya-v-tvittere-raskritikovali-vladelicu-internet-magazina-za-oskorbleniya-sotrudnikov
эта та самая девушка которая из вебкама пришла в бизнес
Привнесла принципы торговли пельменем в торговлю товарами.
Да, она самая
Вот да. Я тоже каждый раз удивляюсь, когда этот персонаж на что-то жалуется.
Ты что, про нее даже форбс писал "Как вебкамщица стала зарабатывать сотни тысяч рублей не торгуя вареником"
Авториетная личность(нет)
А с их распределительными центрами вообще жесть, им вешают непонятные долги, а потом они просто перевыставляют их на подрядчиков. Причём это явно бизнес из 90-х, где работают абсолютно нестабильные товарищи. Так одну компанию они кинули на 2,5 млн
Ну никак иначе самой богатой женщиной в России не стать (речь о владелице Вайлдбериса), надо же кого-то опрокидывать и наебывать)
Надо ж как то выживать! Ибо судьба долларового миллиардера в РФ сложна и не предсказуема. А наебос ближнего, здесь и сейчас, так приятен!
Все в Озон, товарисчи переходим😂
Какая интересная и даже уникальная функция, однако. Вот не дремлют там вайлдберовцы, мать их за ногу об угол! Всегда на самом острие, возглавляют любую атаку!
Хочется верить, что эту практику не распространят на другие маркетплейсы и на wb всё же прекратят продавцов кошмарить.
На Вайлдебрисе очень часто имеют место быть ошибки разработчиков, там какая-то сумасшедшая возня с отделом разработки была
Судя по их сайту, на отделе разработки дико экономят
Да, я читал пару-тройку раз о мотивации и ценности сотрудников внутри этой компании: это не дно, это просто поддон из-под днища.
Один за всех и все за одного.
Тинек, возьми себе на заметку.
Перенос долга с одного физического лица на другое, кек
Надеюсь, такую услугу сделают. Кидают твой долг за 30% стоимости на рандомного челика. А за 45% на конкретного, кто тебе не понравился.
С такими проблемами в биллинге они ещё и банк купили.
Явно риски недооценены
Это ОДН, все нормально.
Что-то мутит Валберис, за возврат со всех себе в карман берут, теперь продавцов грабят. И не краснеют. Вообще Валберис это чёрный рынок, очень много палево продают и это руководство одобряет.
у сестры сняли 12к, тоже перенос с одного ип на её, похоже тоже надо присоединиться и подавать коллективную
Целеустремлённость ВБ удивляет, они реально хотят доказать, что е%аное дно можно пробивать бесконечно
Чем-то напоминает обособление от ЦБ (я там понял только общую суть размазывания ответственности, так что не бейте если не прав)
Вот это поворот.
Уверена, что как всегда увидели большие долги. Фин дир сказал решить вопрос. В итоге какая нибудь девочка выгрузила в Excel огромный массив данных. Неделю над ним корпела, не спала. Кучу ошибок сделала. Никто не проверил. Отправили в бухгалтерию и результат :)))
Все нормально, просто сработала ССЛ.
Обычное дело.
«Планирую до конца дня определиться с юристом и писать досудебную претензию» Да, так и вижу, как Арбитражный суд будет принимать иск к ВБ. А не потребует: договор с Вайлдберриз, с подписью и печатью, накладные на поставку всех товаров подписанные ВБ с печатями. Отчеты о продажах, тоже оригиналы естественно. "Нет документов?" "Ничего не можем помочь, пошлину не возвращаем".
у вас был такой опыт?
Это чтобы продавцы знали, что работают не на себя, а на ВБ
Лишний повод делать свой интернет-магазин, а не обогащать и без того жирные маркетплейсы.
Хех, свой интернет-магазин не каждый позволить себе может.
А так это и не повод, это какой-то косяк Вайлдебериса, который скоро исправят
А ведь только недавно вышла вторая часть "Все работы хороши" про Wildberries: https://youtu.be/A2p3hf2vIRA.
К сотрудникам относятся как к мусору - работаешь и остаешься еще должен фирме из-за штрафов. А с поставщиков вообще можно деньги высасывать