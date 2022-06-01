Откуда взялись «переносы», неизвестно.

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31 мая и 1 июня продавцы Wildberries пожаловались на графу «Прочие удержания» в еженедельном отчёте о продажах. Например, у пользователя vc.ru сумма удержания составила более 1 млн рублей.

При детализации суммы удержания открывается комментарий о «переносе долга» со стороннего ИНН на ИНН продавца. С чьего юрлица списался долг, пользователь не знает.

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Владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская рассказала об удержании более 400 тысяч рублей с ИП Журавлева Наталья Вячеславна на её ООО «Мам, купи!». По данным «Контур.Фокуса», пересечений между юрлицами нет.

Редакция vc.ru нашла ещё несколько жалоб на «перенос долга с левого ИНН» в чате поставщиков. Суммы разнятся от тысячи до нескольких сотен тысяч рублей.

В беседе с vc.ru Зарыковская уточнила, что компания написала в техподдержку, но она отвечает в течение десяти рабочих дней, и общий чат поставщиков — там вопросы переадресовали в поддержку. «Планирую до конца дня определиться с юристом и писать досудебную претензию», —сказала она.

Редакция vc.ru направила запрос в Wildberries и ожидает комментарий.