Торговля
Коренной волк

Продавцы Wildberries пожаловались на списание с них «долгов» от посторонних юрлиц Статьи редакции

Откуда взялись «переносы», неизвестно.

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31 мая и 1 июня продавцы Wildberries пожаловались на графу «Прочие удержания» в еженедельном отчёте о продажах. Например, у пользователя vc.ru сумма удержания составила более 1 млн рублей.

При детализации суммы удержания открывается комментарий о «переносе долга» со стороннего ИНН на ИНН продавца. С чьего юрлица списался долг, пользователь не знает.

Владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская рассказала об удержании более 400 тысяч рублей с ИП Журавлева Наталья Вячеславна на её ООО «Мам, купи!». По данным «Контур.Фокуса», пересечений между юрлицами нет.

Редакция vc.ru нашла ещё несколько жалоб на «перенос долга с левого ИНН» в чате поставщиков. Суммы разнятся от тысячи до нескольких сотен тысяч рублей.

В беседе с vc.ru Зарыковская уточнила, что компания написала в техподдержку, но она отвечает в течение десяти рабочих дней, и общий чат поставщиков — там вопросы переадресовали в поддержку. «Планирую до конца дня определиться с юристом и писать досудебную претензию», —сказала она.

Редакция vc.ru направила запрос в Wildberries и ожидает комментарий.

Скриншот пользователя vc.ru

#новость #wildberries

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36 комментариев
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Слегка Придурковатый

Электрочеркизон не перестаёт удивлять и пробивает очередное дно.

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Тупой файл

Там уже вовсю идёт освоение трёхзначных уровней днища (-:
И это они ещё не разогрелись.

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Speedwagon MMXXII
Владелица магазина «Мам, купи!» Дарья Зарыковская

О, это та самая, которая сотрудников на психологический прогиб с переработками и невыплатой зарплат кидала и очень странно это всё оправдывала? А можно не брать комментарии у таких сомнительных людей и не ссылаться на них?

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Сергей Крикунов

Что за история?

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Speedwagon MMXXII

Надо поднять VPN и прочитать:

https://tjournal.ru/internet/176299-nadeyus-mam-kupi-zagnetsya-v-tvittere-raskritikovali-vladelicu-internet-magazina-za-oskorbleniya-sotrudnikov

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Иван Шеметов

эта та самая девушка которая из вебкама пришла в бизнес

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Пришелец

Привнесла принципы торговли пельменем в торговлю товарами.

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Speedwagon MMXXII

Да, она самая

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Анна Вазовски

Вот да. Я тоже каждый раз удивляюсь, когда этот персонаж на что-то жалуется.

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Виктор Исаков

Ты что, про нее даже форбс писал "Как вебкамщица стала зарабатывать сотни тысяч рублей не торгуя вареником"
Авториетная личность(нет)

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Ксения Полунина

А с их распределительными центрами вообще жесть, им вешают непонятные долги, а потом они просто перевыставляют их на подрядчиков. Причём это явно бизнес из 90-х, где работают абсолютно нестабильные товарищи. Так одну компанию они кинули на 2,5 млн

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Speedwagon MMXXII

Ну никак иначе самой богатой женщиной в России не стать (речь о владелице Вайлдбериса), надо же кого-то опрокидывать и наебывать)

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Александр Голубев

Надо ж как то выживать! Ибо судьба долларового миллиардера в РФ сложна и не предсказуема. А наебос ближнего, здесь и сейчас, так приятен!

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Lukas Dexter

Все в Озон, товарисчи переходим😂

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Тупой файл

Какая интересная и даже уникальная функция, однако. Вот не дремлют там вайлдберовцы, мать их за ногу об угол! Всегда на самом острие, возглавляют любую атаку!
Хочется верить, что эту практику не распространят на другие маркетплейсы и на wb всё же прекратят продавцов кошмарить.

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Speedwagon MMXXII

На Вайлдебрисе очень часто имеют место быть ошибки разработчиков, там какая-то сумасшедшая возня с отделом разработки была

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Герман Воронов

Судя по их сайту, на отделе разработки дико экономят

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Тупой файл

Да, я читал пару-тройку раз о мотивации и ценности сотрудников внутри этой компании: это не дно, это просто поддон из-под днища.

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Мурад Муртазалиев

Один за всех и все за одного.
Тинек, возьми себе на заметку.

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AIAIAI

Перенос долга с одного физического лица на другое, кек

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AIAIAI

Надеюсь, такую услугу сделают. Кидают твой долг за 30% стоимости на рандомного челика. А за 45% на конкретного, кто тебе не понравился.

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Алексей Дымов

С такими проблемами в биллинге они ещё и банк купили.
Явно риски недооценены

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Анар FS

Это ОДН, все нормально.

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Эзиз Артыков

Что-то мутит Валберис, за возврат со всех себе в карман берут, теперь продавцов грабят. И не краснеют. Вообще Валберис это чёрный рынок, очень много палево продают и это руководство одобряет.

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Nursultan Manasov

у сестры сняли 12к, тоже перенос с одного ип на её, похоже тоже надо присоединиться и подавать коллективную

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AIAIAI

Целеустремлённость ВБ удивляет, они реально хотят доказать, что е%аное дно можно пробивать бесконечно

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Soulis

Чем-то напоминает обособление от ЦБ (я там понял только общую суть размазывания ответственности, так что не бейте если не прав)

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Gal

Вот это поворот.

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Madina Djalilova

Уверена, что как всегда увидели большие долги. Фин дир сказал решить вопрос. В итоге какая нибудь девочка выгрузила в Excel огромный массив данных. Неделю над ним корпела, не спала. Кучу ошибок сделала. Никто не проверил. Отправили в бухгалтерию и результат :)))

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Максим

Все нормально, просто сработала ССЛ.
Обычное дело.

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Владислав Кузаев

«Планирую до конца дня определиться с юристом и писать досудебную претензию» Да, так и вижу, как Арбитражный суд будет принимать иск к ВБ. А не потребует: договор с Вайлдберриз, с подписью и печатью, накладные на поставку всех товаров подписанные ВБ с печатями. Отчеты о продажах, тоже оригиналы естественно. "Нет документов?" "Ничего не можем помочь, пошлину не возвращаем".

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Nursultan Manasov

у вас был такой опыт?

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Медовар

Это чтобы продавцы знали, что работают не на себя, а на ВБ

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Andrey Kuragin

Лишний повод делать свой интернет-магазин, а не обогащать и без того жирные маркетплейсы.

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Speedwagon MMXXII

Хех, свой интернет-магазин не каждый позволить себе может.

А так это и не повод, это какой-то косяк Вайлдебериса, который скоро исправят

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Андрей Самойлов

А ведь только недавно вышла вторая часть "Все работы хороши" про Wildberries: https://youtu.be/A2p3hf2vIRA.
К сотрудникам относятся как к мусору - работаешь и остаешься еще должен фирме из-за штрафов. А с поставщиков вообще можно деньги высасывать

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