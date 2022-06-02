Торговля
Былой месяц

Ozon запустит алгоритм для распределения товаров по регионам — он подскажет продавцам, где их не хватает Статьи редакции

После этого нужно будет оформить поставку, а маркетплейс сам развезёт товары по нужным складам.

  • С 15 июня Ozon внедрит виртуальный распределительный центр (вРЦ), объявила компания. Продавец будет сам определять, какой товар и в каких объёмах он готов поставить, а алгоритм подскажет, в каких регионах его не хватает и в каком количестве.
  • Расчёт будет учитывать скорость продаж и популярность товаров у конкретного продавца, спрос в предыдущие периоды и наличие товара на складах. При этом поставку нужно сделать один раз — по разным складам Ozon развезёт товары самостоятельно.

Поставка вРЦ в личном кабинете продавца Ozon

  • По данным Ozon, половина продавцов и до этого распределяла свои товары по регионам, а алгоритм упростит им планирование: так как система сама считает, какой объём товаров нужно поставить.
  • Кроме того, расчёты для регионов составляются с учётом периода бесплатного хранения на складах — чтобы продавцу не пришлось за него платить. Товары, количество которых превышает спрос на них в регионах, будут лежать на центральных складах.
  • Следовать рекомендациям алгоритма не обязательно, продавец может провести поставку самостоятельно. При этом с вРЦ Ozon изменит тариф для расчета логистики и отменит плату за перевозку между регионами: она будет зависеть только от объемного веса товара в привязке к его стоимости.

#новость #ozon

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19 комментариев
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Evgeniya Velikhova

Честно говоря не верила, что Озон сможет вылезти из той дыры, в которой они были еще пару лет назад. Но развиваются стремительно. Молодцы!

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Zenicy

Что за дыра была у озона пару лет назад?

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Андрей

Озоновая

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Ozon Business
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Skyray

Мощно.

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Evgeniya Velikhova

Дыра - когда заказы шли неделями из-за их наследия со складской системой. В то время когда Вайлдберис заказы присылал на те же позиции за пару дней. Но выровнялись, молодцы.

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Skyray

А разве спрос на товары определяется не покупателями?

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Скорый супер_стар

Умные алгоритмы, ранжирование результатов поиска, положение позиций в приложении – могут на это повлиять в пользу продавца

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Максим Бережной

спрос определяется покупателями, нужно просто делать своевременно и оперативно предложение. В чем собственно и суть проекта. Плюс будет оптимизация поставок, т.к. будет понятно какое примерно количество нужно поставить.

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Skyray

Просто я из тех, кто зашёл на озон и взял что ему нужно.
Вбил в поиск - и купил там держатель для смартфона. А здесь умные алгоритмы типо купите вот это со скидкой, а вот это хорошо к этому, а с этим держателем сочетается новый айфон? Верно понял?

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Nekton

А где не так? Этот выбор мнимый. Что «поисковик» показа по Вашему интенту, из того Вы и Выбираете.

Если сюда подключить обратную связь, то в итоге можно получить именно то, отчем Вы сказали. За Вас будут определять что Вы купите.

Лет 6-7 назад об этом начал говорить Яндекс.

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Вадим Еловиков

Ага, мб поможет, а то мне тут одну доставку 5 раз перенесли

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Озверевший Фукуяма

То есть: раньше я мог положить товар на все региональные склады, в любом нужном мне количестве, и там уже прокачивать спрос. А теперь получается ОЗОН за меня будет решать, куда и сколько товара посылать? Итак, если в Хабаровске в ноябре заказали 5 ёлочных гирлянд, то на декабрь система отправит туда 10 гирлянд. Шикарно, учитывая что потребуется минимум 100 гирлянд в связи с Новым Годом. Покупатели в Хабаровске в декабре не будут ждать неделю, пока товар приедет с центрального склада. Люди будут брать товар с максимально коротким сроком доставки.
Откуда вашей системе знать особенности сезонного спроса на разные виды товаров в регионах?
Ведь в ОЗОН ранжирование в поиске - зависит от расстояния до ближайшего склада. То есть если у меня есть кондиционеры в Казани в июле, то и в поиске позиция выше, и спрос больше, и оборот растёт. А если кондиционеров в июле в Казани нет (или мало), то позиция ниже, спроса меньше и т.д.
Офигенно вы придумали.

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Сергей Подливак

Спасибо хоть что теорию массвого обслуживания под ML не подгребли :)

Теория массового обслуживания
Теория массового обслуживания, или теория очередей (англ. queueing theory), — раздел теории…
ru.wikipedia.org
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No Name

Обожаю функционал Озон
Не хватает объема продаж
Ещё приемки хотяб до 21:00 в Казани, фбо

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Александр Семаков

Сделайте что бы Озон.Счетом можно было в магазинах расплачиваться.

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Виктор Симонов

Ну молодцы что могу сказать

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Алексей Швецов

Задумка интересная, будем посмотреть

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Чистякова Ольга

Хорошая тема, кстати, можно иметь понятие стоит лезть туда или нет) Ну и нишу можно подобрать

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