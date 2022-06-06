«Яндекс Маркет» запустил выкуп подержанных смартфонов у пользователей Статьи редакции
После оценки и проверки устройства выкупит компания-партнёр для перепродажи.
- Чтобы продать устройство, надо оставить заявку в приложении или на сайте «Маркета», объявила компания. Выкуп доступен в Москве и Санкт-Петербурге.
- С владельцем смартфона свяжется компания-партнёр маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. Он проверит исправность телефона и внешний вид, в зависимости от этого определит финальную цену. Если владелец согласится, то после подписания договора купли-продажи сразу получит деньги на карту или наличными.
- Партнёр может перепродать смартфон на «Маркете». Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой.
- «Яндекс Маркет» запустил продажу подержанных телефонов в апреле 2022 года. Для этого он начал сотрудничать с юрлицами, у которых уже есть подобный опыт. Позже компания планирует добавить подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.
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Надёжный как часы план
интересно, эту х**** придумали до того как сбежали топ менеджеры яндекса или после? мне интересно, это они так резко деграднули или всегда были на таком уровне?
На фото посредники между владельцем и маркетплейсом?
Они
😂😂
Замена вообще кайф. Продал человек бу, а через 3 месяца покупатель требует у физика обычного замену. Где ее взять, перед продажей на всякий случай ещё один такой же телефон купить что-ли
А это партнёры "Яндекс. Такси". Посредники между заказчиком услуги и перевозчиком.
Рррасия! Рррасия!
От Волги и до Енисея) Атас 103 раз
От Волги до Енисея? Это ж одна пятая от текущей площади))
А проверять исправность будет опытный пользователь Авито?)))
Надеюсь, Яндекс не организует принудительный «выкуп» по вечерам в малолюдных местах с плохим освещением (-:
А то ведь могут новый сервис организовать: ЯндексОтожми.
Тревожный сарказм.
Яндекс вряд ли, а вот его так называемые "партнёры" могут :-)
Там в некоторых сервисах уже готовые «специалисты» есть (-:
Особенно радует, после новости о ФСБ и МинцифрыТакая база позволит не только бороться с кражами и мошенниками, но и даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать КНОПОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.
с которыми мы все будем, по их мнению в скором времени, ходить
Пощёлкал. Разница в стоимости с новыми аналогичным смартфонами на том же Маркете (при "идеальном" состоянии) - в 2-5 раз. Подозреваю, что сдать в обычный ломбард будет не сильно дешевле, а зная Яндекс - геморроя будет точно меньше.
Кто то адаптируется. Кто то переживает. Кто еще не понял: ситуация, с изоляцией от западного мира, это - надолго. Я удивлюсь, если менее чем на 10 лет, и совсем не удивлюсь, если минимум на одно поколение (25 лет).
И никакие действия нашу "отмену" не отменят. (А Деппу просто повезло).
Поэтому имхо, надо работать в предложенных обстоятельствах и получать прибыль.
PS И не слушать советов от шлимазлов )
кем работать и прибыль с чего получать?
вон там фото выше в комментариях. "посредник между клиентом и маркетплейсом"
смех смехом. Но десять лет назад кушал на Ярославском вокзале зимой в столовке. Стоят рядом за столиком молодые ребята, что-то обсуждают. Тут к ним подходит их знакомый - взрослый мужик в дорогой шубе лет 50ти, достаёт телефон, показывает им: смотрите сейчас отработал на пероне...
Новости сверхдержавы
экологично
Ждите пропуканные диваны,кресла и пыльные половики.
нужна аналогия с чем-то небольшим и относительно дорогим
старые чайные сервизы)
Шутки про то скоро все с кирпичами будем ходить,уже не шутки
уууух как эти санкции нас укрепляют, прям с колен встаем, спасибо как же мы жили до этого
уохохо
это значит, братцы, что ждёт нас всех стандарт 6G
и будет один сматрфон на семью, потому-что в ипотеку.
но и сидеть после 14 часовой рабочей смены на заводе будет в нём некогда
вот прекрасно понимаю, что 666 - это стандарт 6G. Но где ещё одна цифра 6? Сам носитель?
Зайдите и посмотрите цены на эти БУ телефоны, интересно, кто-то покупает их по такой цене? В любом крупном городе, есть нормальные магазины БУ телефонов, которые дают гарантию год, но цены там сильно дешевле Яндекса. Я не говорю про ларьки у ашота на "серые" айфоны.
Какой только ерундой ЯМаркет не занимается, лишь бы не стать нормальным маркетплейсом.
Ну всё как всегда в нашей стране, xs max за 16к 🤡
Беру 10 штук)
Круто.
Надо будет сравнить с Авито :D
Нет бы "на утилизацию", "на импортозамещение чипов" или на крайняк "на поддержку сервисов ЗиПами"...
P.S. а нафига мне какой-то "перекуп- партнер" с Я.М, если я сам могу там же продать по финальной цене этого партнера, а не в 2 раза дешевле?
На Яндекс маркете же типа только юрлица продают ? я просто не пользуюсь незнаю.
А как там с зачисткой данных? Безвозвратно или можно восстановить после очистки?
Я.Ломбард
Лучше начните выкупать ношеные б\у трусики. Будет очень прибыльный бизнес.
А стоить будут все равно как новые без наценки
Новых больше не будет.
Авито напрягся
Яндекс запустил новый Выпук
Начало хорошее, но нужно больше городов где это работает :)
Ушли эпл с рынка,вот и результат
"Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой"
Не понял, кто должен дать гарантию? исходный продавец, или перепродавец?
Кто в этом случае продавец?
Если партнёр Яндекса, который проверил телефон у владельца. То ок.
А если владелец смартфона, который передал телефон партнёру маркета, то у меня плохие новости, в Яндексе закончились мозги.
eBay: существует
Маркет: делает аналогичную модель
Аудитория VC: ррряяя не буду покупать б/у говно!!!111