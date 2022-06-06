Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» запустил выкуп подержанных смартфонов у пользователей Статьи редакции

После оценки и проверки устройства выкупит компания-партнёр для перепродажи.

  • Чтобы продать устройство, надо оставить заявку в приложении или на сайте «Маркета», объявила компания. Выкуп доступен в Москве и Санкт-Петербурге.
  • С владельцем смартфона свяжется компания-партнёр маркетплейса и договорится о встрече со специалистом. Он проверит исправность телефона и внешний вид, в зависимости от этого определит финальную цену. Если владелец согласится, то после подписания договора купли-продажи сразу получит деньги на карту или наличными.
  • Партнёр может перепродать смартфон на «Маркете». Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой.
  • «Яндекс Маркет» запустил продажу подержанных телефонов в апреле 2022 года. Для этого он начал сотрудничать с юрлицами, у которых уже есть подобный опыт. Позже компания планирует добавить подержанные детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта и другие.
Подержанные смартфоны на «Маркете»

#новость #яндексмаркет

3306 просмотров
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49 комментариев
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Нелепый Орзэмэс
Партнёр перепродаст смартфон на «Маркете». Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой

Надёжный как часы план

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fffggg gggfff
бесплатным ремонтом или заменой

интересно, эту х**** придумали до того как сбежали топ менеджеры яндекса или после? мне интересно, это они так резко деграднули или всегда были на таком уровне?

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Антон Штадлер

На фото посредники между владельцем и маркетплейсом?

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Норрин Радд

Они

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PoliNa

😂😂

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Мурад Муртазалиев

Замена вообще кайф. Продал человек бу, а через 3 месяца покупатель требует у физика обычного замену. Где ее взять, перед продажей на всякий случай ещё один такой же телефон купить что-ли

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C Ever

А это партнёры "Яндекс. Такси". Посредники между заказчиком услуги и перевозчиком.

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Нелепый Орзэмэс

Рррасия! Рррасия!

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Keivorit Keivor

От Волги и до Енисея) Атас 103 раз

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Drunkenmaasta

От Волги до Енисея? Это ж одна пятая от текущей площади))

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Эмиль Зайнутдинов

А проверять исправность будет опытный пользователь Авито?)))

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Встречный дебаркадер

Надеюсь, Яндекс не организует принудительный «выкуп» по вечерам в малолюдных местах с плохим освещением (-:
А то ведь могут новый сервис организовать: ЯндексОтожми.
Тревожный сарказм.

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Noblesse. tv

Яндекс вряд ли, а вот его так называемые "партнёры" могут :-)

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Встречный дебаркадер

Там в некоторых сервисах уже готовые «специалисты» есть (-:

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Noblesse. tv

Особенно радует, после новости о ФСБ и Минцифры

Такая база позволит не только бороться с кражами и мошенниками, но и даст спецслужбам возможность «быстрее блокировать КНОПОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.

с которыми мы все будем, по их мнению в скором времени, ходить

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Слегка Придурковатый

Пощёлкал. Разница в стоимости с новыми аналогичным смартфонами на том же Маркете (при "идеальном" состоянии) - в 2-5 раз. Подозреваю, что сдать в обычный ломбард будет не сильно дешевле, а зная Яндекс - геморроя будет точно меньше.

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Иван Борода

Кто то адаптируется. Кто то переживает. Кто еще не понял: ситуация, с изоляцией от западного мира, это - надолго. Я удивлюсь, если менее чем на 10 лет, и совсем не удивлюсь, если минимум на одно поколение (25 лет).
И никакие действия нашу "отмену" не отменят. (А Деппу просто повезло).
Поэтому имхо, надо работать в предложенных обстоятельствах и получать прибыль.
PS И не слушать советов от шлимазлов )

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C Ever

кем работать и прибыль с чего получать?

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Grigoriy Malyshev

вон там фото выше в комментариях. "посредник между клиентом и маркетплейсом"

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C Ever

смех смехом. Но десять лет назад кушал на Ярославском вокзале зимой в столовке. Стоят рядом за столиком молодые ребята, что-то обсуждают. Тут к ним подходит их знакомый - взрослый мужик в дорогой шубе лет 50ти, достаёт телефон, показывает им: смотрите сейчас отработал на пероне...

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Печенька

Новости сверхдержавы

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Иван

экологично

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Илья Ив

Ждите пропуканные диваны,кресла и пыльные половики.

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Egor Chusov

нужна аналогия с чем-то небольшим и относительно дорогим

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Илья Ив

старые чайные сервизы)

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Aimee Korinek

Шутки про то скоро все с кирпичами будем ходить,уже не шутки

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Igor Zhukov

уууух как эти санкции нас укрепляют, прям с колен встаем, спасибо как же мы жили до этого

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C Ever

уохохо

это значит, братцы, что ждёт нас всех стандарт 6G

и будет один сматрфон на семью, потому-что в ипотеку.

но и сидеть после 14 часовой рабочей смены на заводе будет в нём некогда

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C Ever

вот прекрасно понимаю, что 666 - это стандарт 6G. Но где ещё одна цифра 6? Сам носитель?

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Дмитрий Дмитриев

Зайдите и посмотрите цены на эти БУ телефоны, интересно, кто-то покупает их по такой цене? В любом крупном городе, есть нормальные магазины БУ телефонов, которые дают гарантию год, но цены там сильно дешевле Яндекса. Я не говорю про ларьки у ашота на "серые" айфоны.

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Vladimir Sergeev

Какой только ерундой ЯМаркет не занимается, лишь бы не стать нормальным маркетплейсом.

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Артемий

Ну всё как всегда в нашей стране, xs max за 16к 🤡

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SilanseR

Беру 10 штук)

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СвяТой_ТапоК

Круто.

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Джахор Дырдырдаев

Надо будет сравнить с Авито :D

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Noblesse. tv
После оценки и проверки устройства выкупит компания-партнёр для перепродажи.

Нет бы "на утилизацию", "на импортозамещение чипов" или на крайняк "на поддержку сервисов ЗиПами"...
P.S. а нафига мне какой-то "перекуп- партнер" с Я.М, если я сам могу там же продать по финальной цене этого партнера, а не в 2 раза дешевле?

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Blackrock

На Яндекс маркете же типа только юрлица продают ? я просто не пользуюсь незнаю.

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Владимир Александрович

А как там с зачисткой данных? Безвозвратно или можно восстановить после очистки?

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Сергей Низовцев

Я.Ломбард

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Илья Волочков

Лучше начните выкупать ношеные б\у трусики. Будет очень прибыльный бизнес.

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Анатолий Морозов

А стоить будут все равно как новые без наценки

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Сергей Низовцев

Новых больше не будет.

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Платон Щукин

Авито напрягся

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A.A. Rayskiy

Яндекс запустил новый Выпук

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Re Mora

Начало хорошее, но нужно больше городов где это работает :)

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Юрий Долгоруков

Ушли эпл с рынка,вот и результат

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Victor Nosov

"Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой"

Не понял, кто должен дать гарантию? исходный продавец, или перепродавец?

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Мурад Муртазалиев
Продавец обязан предоставить гарантию на три месяца с бесплатным ремонтом или заменой

Кто в этом случае продавец?
Если партнёр Яндекса, который проверил телефон у владельца. То ок.
А если владелец смартфона, который передал телефон партнёру маркета, то у меня плохие новости, в Яндексе закончились мозги.

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SYNACK

eBay: существует
Маркет: делает аналогичную модель

Аудитория VC: ррряяя не буду покупать б/у говно!!!111

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