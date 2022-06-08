«Яндекс Еда» изменила систему выплат для курьеров — теперь им будут платить за путь к ресторану и объединённые заказы Статьи редакции
А карта в приложении будет показывать, в каких районах скоро вырастет спрос.
«Яндекс Еда» разработала новый конструктор выплат для курьеров, сообщила компания. Его создавали вместе с учётом пожеланий самих доставщиков.
Первую версию конструктора протестировали в Нижнем Новгороде, а при разработке сервис консультировался с опытными курьерами-партнёрами. После обсуждений с курьерами в других городах «Еда» создала финальную версию системы, которая начнёт работать по всей стране. Перед запуском сервис будет оповещать об этом партнёров.
Что изменится
- Раньше курьеры получали выплаты только за километры, пройденные от ресторана до клиента. Теперь им будут платить ещё и за дорогу до самого ресторана.
- Если система объединяла два заказа в одну доставку, курьер получал полную оплату за один, во втором платили только за путь до клиента и передачу заказа. Теперь каждый будет оплачиваться отдельно.
- «Яндекс» улучшил карту, которая показывает количество заказов — она будет показывать зоны, в которых спрос скоро вырастет. В таких зонах пройденный маршрут умножается на коэффициент спроса.
Также курьерам останутся доступны минимальные выплаты за слоты, чаевые от клиентов, бонусы за личные цели и другие доплаты.
В зависимости от города тарифы в конструкторе будут меняться, но средний доход курьеров «останется соразмерным среднему доходу в большинстве регионов», объяснили в компании.
Сколько конкретно составят выплаты для курьеров, в «Еде» не раскрыли. По данным сервиса, после тестов в Самаре и Ижевске доход курьеров за первую неделю в среднем вырос от 5%.
В свете последний событий и забастовок курьеров прочитал как: "Яндекс.Еда изменила систему выплат для курьеров — теперь им не будут платить"
..и будут немного бить?
теперь надо будет 2 раза ку перед клиентом делать...
Кручу верчу наебать хочу (с)
ахах наоборот вроде как больше будут платить)
Но и носить придётся тоже больше
вернее курьеры будут платить Яндеккс.Еда
Вот это новости, они не платили за объединённые заказы? А мы ведь платили по полной цене...
За объединенные заказы (старался от них отказываться) начисляли гораздо меньше, чем за два отдельных. Например, два отдельных 700, за два объединенных 550, и времени, зачастую уходило больше на второй заказ. Заказы из Вкусувилла через Яндекс и тройные/четверные были.
Это в каком месте доставка выходила 350 за заказ?
Может авто, конечно.
Но пеший/вело получает 40р за приход вовремя в рест, 40р за доставку клиенту + 20р/км от реста до клиента. Итого заказ в среднем 120р выходит.
Да, я на авто работал. Но не думаю, что отличается система начисления и "повышения" доходов курьеров
Охренеть. Типа я плачу рублей 350 за доставку, 50 рублей «сервисный сбор», комиссия с кафе, а курьеру только 120₽ перепадает?!
Уже не раз меняли. Сначала был фикс за заказ 350, например. Потом ввели систему, типа за путь, за передачу, за подъем на этаж расписывают отдельными суммами, но общее за заказ стало не более 300. Так что за путь до ресторана добавят, уменьшив стоимость других пунктов.
Ну очередные урезания выплат курьерам…ой простите, оптимизация бизнеса
А так всегда работает мы вам повысим зп
Повышают зп,увеличивают показатели для премии
В итоге всегда в плюсе только владелец компании,а не сотрудники
Не оплачивали смежный заказ. Вообще охринели. Берут деньги практически за каждый клик в приложении, а вот платить зп работникам забывают.
Это называется бизнес. Курьеры работали на таких условиях, люди платили - почему бы так не делать, если все довольны? Сейчас курьеры стали не довольны - введут новую систему оплаты. Но так же не забывайте, что Яеда и Деливери ещё и с ресторанов по 20-30 процентов берут + сервисный сбор)
Они оплачивали, но дыряво. Так например в ресторан прибыл 55 + 55 до клиента. А если у тебя смежный заказ, то просто ещё докидывали 55 до следующего клиента. По факту оплата была не за 2 зз, а за 1.5
Яндекс.Еда сделала хоть что-то чтобы никто нахуй не сбежал оттуда.
При перестановки слагаемых, сумма не меняется
Уменьшается я бы сказал😅
Математика русского бизнеса и отсутствия нормальных профсоюзов.
Яндекс, Сбер, ВК - все их проекты кроме трафика и рекламы убыточны.
Райские условия для людей и сотрудников заканчиваются.
Про их убытки в проектах доставок они не любят писать.
Вы правильно понимаете что доставлять 5л воды вам в квартиру это убыточно )
такси не убыточен
они иногда даже в 0 не уходят)
ок, верим
вк со своим ситимобилом просто смерились и ушли
Поэтому я заказываю только два литра молока в самокате ежедневно.
"Яндекс.Еда" изменила систему выплат для курьеров - теперь им будут платить меньше
доход курьеров вырос на 5% выросла ли при этом цена для заказчиков?
А что за слоты такие? Типа ненормированный график?
Выбираешь слот 4х часовой или больше. И во время слота ты должен быть на территории слота и брать все прилетающие заказы. Иначе штрафы.
Смены. Могут быть свободными(сам ставишь когда хочешь и на сколько), есть нормированные готовые(с Минималкой)
И это хорошие новости
Посмотрим, как система себя покажет. Знакомый работает там, послушаю его комментарии
кручу верчу наебать хочу.
я к тому, что любые оптимизации вознаграждений эффективными менеджерами призваны лишь сократить эти выплаты