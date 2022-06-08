А карта в приложении будет показывать, в каких районах скоро вырастет спрос.

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«Яндекс Еда» разработала новый конструктор выплат для курьеров, сообщила компания. Его создавали вместе с учётом пожеланий самих доставщиков.

Первую версию конструктора протестировали в Нижнем Новгороде, а при разработке сервис консультировался с опытными курьерами-партнёрами. После обсуждений с курьерами в других городах «Еда» создала финальную версию системы, которая начнёт работать по всей стране. Перед запуском сервис будет оповещать об этом партнёров.

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Что изменится

Раньше курьеры получали выплаты только за километры, пройденные от ресторана до клиента. Теперь им будут платить ещё и за дорогу до самого ресторана.

Если система объединяла два заказа в одну доставку, курьер получал полную оплату за один, во втором платили только за путь до клиента и передачу заказа. Теперь каждый будет оплачиваться отдельно.

«Яндекс» улучшил карту, которая показывает количество заказов — она будет показывать зоны, в которых спрос скоро вырастет. В таких зонах пройденный маршрут умножается на коэффициент спроса.

Также курьерам останутся доступны минимальные выплаты за слоты, чаевые от клиентов, бонусы за личные цели и другие доплаты.

В зависимости от города тарифы в конструкторе будут меняться, но средний доход курьеров «останется соразмерным среднему доходу в большинстве регионов», объяснили в компании.